Как работает бывший завод Nokian – факты и цифры

Эксперт «За рулем» посетил российский шинный завод Ikon Tyres

Шинный гигант

Решение о строительстве завода Nokian в России было принято в марте 2004 года. И уже в июне 2005-го на предприятии во Всеволожске выпустили первую партию шин. Российский завод стал первым иностранным производством Nokian и одним из самых крупных. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 17 млн шин в год.

До апреля 2022 года две трети всей продукции уходило на экспорт – в основном в страны Северной Европы и Северной Америки. Но санкции наложили запрет на экспорт шин из России.

Компании Nokian пришлось уйти с российского рынка, а завод и все активы были выставлены на продажу. Новым собственником стала Татнефть.

Синтетический каучук поставляется из стран Азии и Южной Америки.

Перед новыми управленцами стояла сверхсложная задача. Предстояло не только найти новых поставщиков материалов и оборудования, но и полностью сохранить качество и характеристики выпускаемых шин.

Одной из серьезных проблем оказался запрет на использование оригинальных шипов Nokian. А так как все разработки велись в Финляндии, российской команде пришлось с нуля разрабатывать шип с якорной посадкой. И наши специалисты справились: отечественный шип по характеристикам получился не хуже финского.

Не обошлось без сокращения сотрудников – штат уменьшился с 1500 до 1100 человек. Ведь после запрета экспорта объемы выпуска пришлось снизить. Сейчас завод работает на половину от максимальной мощности.

Многие операции на заводе выполняют беспилотные погрузчики.

Новое имя

Производство шин было возобновлено, но под новым брендом. Продукция Nokian стала называться Ikon.

Зимние шины выпускаются под знакомым названием Nordman (права на него, в отличие от бренда Nokian, пока еще действуют). Вся линейка моделей и типоразмеров полностью соответствует линейке Nokian.

Летние шины для сезона 2024 года делают уже под новыми именами. Премиальные шины называются Autograph, а покрышки среднего ценового диапазона — Character.

Цветная лента на резине сделана для упрощения логистики. По ней сортируют шины по размерности.

В линейке Autograph будет три модели, которые являются перелицованными Nokian Hakkapeliitta. Black теперь называется Ultra, Blue – Aqua, экономичные Green – Eco.

Права на использование смесей и протекторов остались у российского завода. Центр исследований и испытаний будет работать не только над созданием новой линейки (которая появится примерно через пять лет), но и над новыми типоразмерами. Что особенно актуально для китайских кроссоверов, часто укомплектованных шинами редкой размерности.

Температура при вулканизации составляет 170-180 градусов.

Планы на будущее

Завод Ikon планирует выйти на прежние объемы производства – 16-17 млн шин в год. Ведь сейчас спрос на шины превышает предложение. В отличие от автомобильного рынка, шинный не просел. Ежегодно на первичную комплектацию и на продажу требуется около 40 млн шин. И несмотря на то, что доля китайских производителей утроилась, она составляет лишь 20% от всей реализуемой продукции. Да и большая часть китайских брендов работают в бюджетном сегменте.

Из-за смены названия в кратчайшие сроки нужно было создать новые штампы для боковин.

Предприятие планирует возобновить и экспорт шин. Но уже по новым направлениям — Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Америка.

Пока у завода Ikon нет собственного испытательного полигона. Все тесты проводятся на гоночной трассе Игора Драйв, полигонах НАМИ и АВТОВАЗа. Но строительство собственного полигона (в первую очередь, для зимних шин) в планах. Как и новая линейка шин для электромобилей.

Но это в перспективе. А сейчас главное, что завод заработал и выпускает хорошо знакомые нам шины. Просто под новым именем.

Корд наматывается с помощью таких вращающихся бобин.

Интервью с главой шинного завода Ikon Tyres тут