Летние шины для кроссоверов 2022: супертест «За рулем»

Участники
С нашего прошлого теста летних шин самой распространенной среди компактных кроссоверов размерности 215/65 R16 прошло лишь три года. Однако за это время не только сменились поколения многих популярных моделей, но и появились новые. Выясним, насколько сильна «свежая кровь».
Открывает список участников отечественная Viatti Bosco H/T V‑238, которая в феврале была доступна за «грошовую», по сегодняшним меркам, цену — около 5300 рублей за штуку. На полторы-две тысячи дороже весьма популярные на рынке продукты: Tigar Summer SUV (Сербия, 6700 руб.), Cordiant Comfort 2 SUV (Россия, 6800 руб.) и также российский Nordman S2 SUV за 7200 рублей.
Представители следующей ценовой категории еще на тысячу дороже, но тоже пользуются спросом: Goodyear EfficientGrip 2 SUV из Словении по 7800 руб., Yokohama Geolandar CV G058 (Таиланд, 7800 руб.), преуспевающий в легковых размерах Hankook Ventus Prime 3 K‑125 (Венгрия, 8200 руб.). Новинка сезона — Nokian Hakka Blue 3 SUV, сделанная в Финляндии и продающаяся на момент подготовки материала примерно по 8300 руб.
Замыкает строй наш неоднократный победитель, Continental PremiumContact 6 (Германия). Цена зашкаливала уже тогда: 14 600 рублей за одну шину! Комплект «вставал» почти в шестьдесят «штук» — тогда как переобуться в Viatti стоило всего чуть больше 20 тысяч рублей.
Кстати, самая дорогая и самая доступная шины (Continental и Viatti) знакомы нам с вами по прошлогодней публикации об испытаниях шин в размере 235/60 R18. Тем интереснее будет сравнить их в 16‑дюймовом виде.
Но сначала ответим на очень важный вопрос.
Исполнение SUV — что это значит для шин?
Одни и те же модели шин часто предлагаются в «обычном» исполнении и особом «внедорожном», с индексом SUV. В чем разница?
Еще несколько лет назад на этот вопрос мы отвечали уверенно: SUV — вариант с усиленными плечами и боковиной, зачастую с чуть более жесткой смесью протектора. Потому как полноприводные автомобили более тяжелые и не такие быстрые, как обычные легковые.
Но сейчас, со стремительным распространением кроссоверов, понимание шин SUV изменилось. Ведь «паркетники», особенно в моноприводном исполнении, порой находятся в той же весовой категории, что и легковушки, и остаются так же быстры. И колесят, в основном, лишь по асфальту.
Некоторые производители шин допускают использование на кроссоверах легковых покрышек, лишь бы размер и индекс нагрузки подходили. А шины SUV оставляют для более крупных и тяжелых рамных внедорожников. При этом кто-то использует аббревиатуру SUV лишь для того, чтобы показать — этот продукт в данном размере подойдет для кроссовера или внедорожника.
А у некоторых производителей модели специфических «полноприводных» размерностей имеют собственные названия. В нашем случае это Viatti Bosco и Yokohama Geolandar — для легковых авто такие шины не выпускаются.
В общем, сейчас у кого-то покрышки с индексом SUV отличаются конструктивно, а у кого-то это чистой воды маркетинг: просто три буквы на боковине и повышенная цена. Мало того, сейчас появляется еще одна тема, на которой ушлым производителям можно неплохо заработать — шины для электромобилей.
Главные показатели
Базовые индексы нагрузки и скорости для «нашего» размера — 98H. Однако есть и покруче: более грузоподъемные Cordiant, Nokian и Tigar, имеющие соответствующий индекс 102, и даже более скоростные, с индексом V (240 км/ч) — Goodyear, Nokian и Tigar. Индекс износостойкости мы нашли лишь у четырех участников, потому сравнение по этому параметру не получилось.
Все шины рассматриваем как чисто асфальтовые. Хотя у трех участников шашки протектора сильно изрезаны, как у шин типа M+S. Но на боковине такая маркировка есть лишь у Тигара. Впрочем, никаких стандартов для применения такой маркировки не существует. По сути это маркетинговый лейбл, применять который или нет, решает сам производитель.
Где и как испытывали
Испытания проводили в Германии, в Нижней Саксонии, на полигоне Contidrom, расположенном в 35 км к северу от Ганновера. Во время выполнения основной программы в конце августа — начале сентября столбик термометра колебался от +13 до +22 °C. Дополнительные тесты на торможение провели в межсезонье — глубокой осенью при +4 °C.
Автомобиль, на котором проводили тесты, хорошо знаком в России — это Volkswagen Tiguan. Высокую точность полученных данных обеспечил профессиональный спутниковый мерительный комплекс Vbox Racelogic.
Как «держат»?
Торможение — самое показательное с точки зрения безопасности испытание для сравнения шин. Длину тормозного пути мы определили сначала летом на мокрой (80–5 км/ч) и сухой (100–5 км/ч) дороге. А поздней осенью дополнили эти результаты «холодными», дабы оценить, как меняется зацеп во время весеннего или осеннего похолодания.
В эффективности торможения доминирует Continental, обошедший соперников в трех упражнениях из четырех. И лишь на холодном мокром асфальте он пропустил вперед Nokian.
Самый длинный тормозной путь — у Тигуана, обутого в шины Tigar. В летних условиях он «улетает» более чем на 10 метров дальше, чем на Конти! И хотя на сухой осенней дороге разница не так драматична — «всего» 17%, это провал.
Однако не торопитесь с выводами. На холодном мокром асфальте значительную слабину дал недешевый Hankook, проигравший лидеру упражнения почти 20%, или больше, чем корпус автомобиля.
На мокром асфальте мы засекли и время прохождения окружности диаметром 60 м, позволяющее оценить боковой держак покрышек. Быстрее всего Tiguan нарезал круги на шинах Nokian. А Tigar и здесь оказался аутсайдером — его время почти на 10% хуже.
Всплывают?
Если шины проезжающего по луже на высокой скорости автомобиля всплывут на толще воды и потеряют сцепление с дорогой, то машина станет неуправляемой. Для полноприводных машин корректно оценить противостояние аквапланированию на прямой невозможно — мешает трансмиссионная связь между осями. Остается делать это на дуге поворота, где любой автомобиль тащит наружу при потере сцепления с дорогой. Характеризует ее величина среднего бокового ускорения в диапазоне скоростей 60–90 км/ч — оно прямо пропорционально силе, с которой колеса цепляются за дорогу.
Для теста используем залитый слоем воды участок асфальтового кольца диаметром 200 метров. Начинаем с полного «оборота» на постоянной скорости 50 км/ч, с каждым кругом увеличивая скорость на 5 км/ч, пока шины полностью не потеряют сцепление с дорогой, а автомобиль перестанет держаться на дуге и заскользит по касательной.
Удивительно, но на пятимиллиметровом слое воды лучший результат показали те шины, что не дружат с влажным покрытием, — Hankook. Раньше всех с дороги срывается Viatti: они держатся в таких поворотах на треть слабее лидера. Хотя тормозят на мокром покрытии чуть лучше его.
Опасен на дороге?
В ходе оценки курсовой устойчивости и поведения на высокой скорости, а также на специальных трассах управляемости с сухим и мокрым покрытием выделились разве что самые лучшие и худшие шины.
Молодцами во всех поведенческих номинациях показали себя Continental и Nokian. И на тех, и на других шинах Volkswagen безупречно следовал за рулем и вел себя предсказуемо.
А вот Tigar полностью испортил характер Тигуана. Задержки в реакциях вынуждали водителя поворачивать баранку на значительные углы, что вкупе с низкой информативностью лишало возможности управлять машиной точно — ей можно лишь задавать примерное направление. А низкое сцепление и плохо прогнозируемый переход в скольжения и вовсе превращали Volkswagen в непослушный и небезопасный снаряд.
Как проявили себя участники теста в испытаниях на комфорт и экономичность, итоговую таблицу и данные о том, насколько недооценены и переоценены летние шины для кроссоверов, смотрите по этой ссылке.
- Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.
- «За рулем» можно читать и в Viber.