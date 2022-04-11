Летние шины для кроссоверов 2022: супертест «За рулем»

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С нашего прошлого теста летних шин самой распространенной среди компактных кроссоверов размерности 215/65 R16 прошло лишь три года. Однако за это время не только сменились поколения многих популярных моделей, но и появились новые. Выясним, насколько сильна «свежая кровь».





Открывает список участников отечественная Viatti Bosco H/T V‑238, которая в феврале была доступна за «грошовую», по сегодняшним меркам, цену — около 5300 рублей за штуку. На полторы-две тысячи дороже весьма популярные на рынке продукты: Tigar Summer SUV (Сербия, 6700 руб.), Cordiant Comfort 2 SUV (Россия, 6800 руб.) и также российский Nordman S2 SUV за 7200 рублей.





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Представители следующей ценовой категории еще на тысячу дороже, но тоже пользуются спросом: Goodyear EfficientGrip 2 SUV из Словении по 7800 руб., Yokohama Geolandar CV G058 (Таиланд, 7800 руб.), преуспевающий в легковых размерах Hankook Ventus Prime 3 K‑125 (Венгрия, 8200 руб.). Новинка сезона — Nokian Hakka Blue 3 SUV, сделанная в Финляндии и продающаяся на момент подготовки материала примерно по 8300 руб.





Замыкает строй наш неоднократный победитель, Continental PremiumContact 6 (Германия). Цена зашкаливала уже тогда: 14 600 рублей за одну шину! Комплект «вставал» почти в шестьдесят «штук» — тогда как переобуться в Viatti стоило всего чуть больше 20 тысяч рублей.





Кстати, самая дорогая и самая доступная шины (Continental и Viatti) знакомы нам с вами по прошлогодней публикации об испытаниях шин в размере 235/60 R18. Тем интереснее будет сравнить их в 16‑дюймовом виде.





Но сначала ответим на очень важный вопрос.

Исполнение SUV — что это значит для шин?





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Одни и те же модели шин часто предлагаются в «обычном» исполнении и особом «внедорожном», с индексом SUV. В чем разница?





Еще несколько лет назад на этот вопрос мы отвечали уверенно: SUV — вариант с усиленными плечами и боковиной, зачастую с чуть более жесткой смесью протектора. Потому как полноприводные автомобили более тяжелые и не такие быстрые, как обычные легковые.





Но сейчас, со стремительным распространением кроссоверов, понимание шин SUV изменилось. Ведь «паркетники», особенно в моноприводном исполнении, порой находятся в той же весовой категории, что и легковушки, и остаются так же быстры. И колесят, в основном, лишь по асфальту.





Некоторые производители шин допускают использование на кроссоверах легковых покрышек, лишь бы размер и индекс нагрузки подходили. А шины SUV оставляют для более крупных и тяжелых рамных внедорожников. При этом кто-то использует аббревиатуру SUV лишь для того, чтобы показать — этот продукт в данном размере подойдет для кроссовера или внедорожника.





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А у некоторых производителей модели специфических «полноприводных» размерностей имеют собственные названия. В нашем случае это Viatti Bosco и Yokohama Geolandar — для легковых авто такие шины не выпускаются.





В общем, сейчас у кого-то покрышки с индексом SUV отличаются конструктивно, а у кого-то это чистой воды маркетинг: просто три буквы на боковине и повышенная цена. Мало того, сейчас появляется еще одна тема, на которой ушлым производителям можно неплохо заработать — шины для электромобилей.

Главные показатели

Базовые индексы нагрузки и скорости для «нашего» размера — 98H. Однако есть и покруче: более грузоподъемные Cordiant, Nokian и Tigar, имеющие соответствующий индекс 102, и даже более скоростные, с индексом V (240 км/ч) — Goodyear, Nokian и Tigar. Индекс износостойкости мы нашли лишь у четырех участников, потому сравнение по этому параметру не получилось.





Все шины рассматриваем как чисто асфальтовые. Хотя у трех участников шашки протектора сильно изрезаны, как у шин типа M+S. Но на боковине такая маркировка есть лишь у Тигара. Впрочем, никаких стандартов для применения такой маркировки не существует. По сути это маркетинговый лейбл, применять который или нет, решает сам производитель.

На вираже высокоскоростного овала с углом наклона профилированного дорожного полотна 58 градусов нейтральная скорость автомобиля (без боковых сил) может достигать 180 км/ч.

Где и как испытывали

Испытания проводили в Германии, в Нижней Саксонии, на полигоне Contidrom, расположенном в 35 км к северу от Ганновера. Во время выполнения основной программы в конце августа — начале сентября столбик термометра колебался от +13 до +22 °C. Дополнительные тесты на торможение провели в межсезонье — глубокой осенью при +4 °C.





Автомобиль, на котором проводили тесты, хорошо знаком в России — это Volkswagen Tiguan. Высокую точность полученных данных обеспечил профессиональный спутниковый мерительный комплекс Vbox Racelogic.

Как «держат»?

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Торможение — самое показательное с точки зрения безопасности испытание для сравнения шин. Длину тормозного пути мы определили сначала летом на мокрой (80–5 км/ч) и сухой (100–5 км/ч) дороге. А поздней осенью дополнили эти результаты «холодными», дабы оценить, как меняется зацеп во время весеннего или осеннего похолодания.

В эффективности торможения доминирует Continental, обошедший соперников в трех упражнениях из четырех. И лишь на холодном мокром асфальте он пропустил вперед Nokian.

Тормозная эффективность на мокром покрытии и способность шин противостоять продольному аквапланированию проверяются на специальном «рельсовом» треке, где автомобиль четко позиционируется на дороге и следует по одной и той же траектории. При движении к месту испытаний фиксирующее устройство складывается.

Самый длинный тормозной путь — у Тигуана, обутого в шины Tigar. В летних условиях он «улетает» более чем на 10 метров дальше, чем на Конти! И хотя на сухой осенней дороге разница не так драматична — «всего» 17%, это ­провал.

Однако не торопитесь с выводами. На холодном мокром асфальте значительную слабину дал недешевый Hankook, проигравший лидеру упражнения почти 20%, или больше, чем корпус автомобиля.

На мокром асфальте мы засекли и время прохождения окружности диаметром 60 м, позволяющее оценить боковой держак покрышек. Быстрее всего Tiguan нарезал круги на шинах Nokian. А Tigar и здесь оказался аутсайдером — его время почти на 10% хуже.

Всплывают?

Если шины проезжающего по луже на высокой скорости автомобиля всплывут на толще воды и потеряют сцепление с дорогой, то машина станет неуправляемой. Для полноприводных машин корректно оценить противостояние аквапланированию на прямой невозможно — мешает трансмиссионная связь между осями. Остается делать это на дуге поворота, где любой автомобиль тащит наружу при потере сцепления с дорогой. Характеризует ее величина среднего бокового ускорения в диапазоне скоростей 60–90 км/ч — оно прямо пропорционально силе, с которой колеса цепляются за дорогу.

На заднем плане видно ветровое ограждение круга для оценки сопротивления поперечному аквапланированию. Любая рябь на воде исказит результаты.

Для теста используем залитый слоем воды участок асфальтового кольца диаметром 200 метров. Начинаем с полного «оборота» на постоянной скорости 50 км/ч, с каждым кругом увеличивая скорость на 5 км/ч, пока шины полностью не потеряют сцепление с дорогой, а автомобиль перестанет держаться на дуге и заскользит по касательной.





Удивительно, но на пятимиллиметровом слое воды лучший результат показали те шины, что не дружат с влажным покрытием, — Hankook. Раньше всех с дороги срывается Viatti: они держатся в таких поворотах на треть слабее лидера. Хотя тормозят на мокром покрытии чуть лучше его.

Опасен на дороге?

В ходе оценки курсовой устойчивости и поведения на высокой скорости, а также на специальных трассах управляемости с сухим и мокрым покрытием выделились разве что самые лучшие и худшие шины.

Молодцами во всех поведенческих номинациях показали себя Continental и Nokian. И на тех, и на других шинах Volkswagen безупречно следовал за рулем и вел себя предсказуемо.

А вот Tigar полностью испортил характер Тигуана. Задержки в реакциях вынуждали водителя поворачивать баранку на значительные углы, что вкупе с низкой информативностью лишало возможности управлять машиной точно — ей можно лишь задавать примерное направление. А низкое сцепление и плохо прогнозируемый переход в скольжения и вовсе превращали Volkswagen в непослушный и небезопасный снаряд.

Как проявили себя участники теста в испытаниях на комфорт и экономичность, итоговую таблицу и данные о том, насколько недооценены и переоценены летние шины для кроссоверов, смотрите по этой ссылке.



