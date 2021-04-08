Очень подробный тест летних шин для кроссоверов: 10 вариантов

Эксперты «За рулем» взяли на испытания как дорогие, так и дешевые «кроссовки»: немецкие, японские, наши и пять китайских. «Полувнедорожный» Centara Adventure A/T шел вне зачета.

На шинах размерностью 235/60 R18 с конвейеров скатываются и относительно «народные» Hyundai Santa Fe или Kia Sorento, и дорогущие Porsche Macan или Mercedes-Benz GLC. Но кто не хочет сэкономить, когда приходит время менять шины?

Участники

Самые дорогие покрышки в нашем тесте — немецкие Continental PremiumContact 6 и Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV — примерно по 11 тысяч рублей за штуку. На 20% дешевле Nokian Hakka Black 2 SUV питерского производства и Toyo Proxes Sport SUV из Японии — ­ обе около 9 тысяч рублей.

Недорогая отечественная альтернатива — новые шины Viatti Bosco H/T за 5 тысяч рублей. За эти же деньги можно взять китайские покрышки Zeetex SU1000 vfm, Triangle AdvanteX SUV TR259, Rapid Ecosaver и Landsail LS588 SUV.

А еще есть шины Centara Adventure A/T — но при цене более 6 тысяч рублей они «полувнедорожные»: рассчитанные на эксплуатацию как на асфальте, так и на бездорожье. Берем их вне зачета, из любопытства.

Где и как тестировали

Для испытаний мы использовали полноприводный Mercedes-Benz GLC и высокоточный измерительный комплекс Vbox Racelogic, работающий со спутниками GPS и ГЛОНАСС.

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За исключением покрышек Centara Adventure A/T, все испытуемые не имеют внедорожных амбиций и рассчитаны на использование на асфальте — поэтому все тесты мы ­проводили именно на дорогах с твердым покрытием.

Памятуя о разнообразии климатических зон России-матушки, тестовых сессий ­провели две. Первую — в условиях «обычного» лета, при температурах от 17 до 23˚ С — на высококлассном, одном из самых больших полигонов мира, немецком ATP.

А осенью повторили самые важные замеры тормозных свойств в прохладной Финляндии, на испытательной площадке фирмы Nokian Tyres. Там было всего 8–10 градусов тепла — не опасно ли ездить на летних шинах в межсезонье или холодными ночами? Хотя «холодные» результаты пошли в зачет с менышей значимостью, чем «теплые», поскольку такая погода случается нечасто.

«Холодное» торможение как на сухом, так и на мокром покрытии мы повторили глубокой осенью в Финляндии на полигоне Nokian Tyres

«Холодные» тесты Как мы уже отмечали в тесте «народных» 15‑дюймовых шин, при похолодании эффективность торможения обычно растет. Если испытания показывают обратный тренд — дело, скорее всего, в наличии в резиновой смеси хитрых присадок, улучшающих зацеп только при определенной температуре. Когда холодает, сильнее всего ухудшаются тормозные свойства шин Toyo, перемещающихся с первого места в «теплых» замерах на сухом асфальте аж на шестое. Если дорога мокрая, низкие температуры заметно ухудшают зацеп трех участников — Toyo (падение с лидирующей позиции на четвертую), Goodyear (с четвертой на седьмую) и Triangle (с восьмой на последнюю). На них прохладными ночами, а особенно осенью, рекомендуем ездить осторожнее. Материалы по теме Тест летних шин для кроссоверов. Результаты удивляют Но вот китайский Landsail при «похолодании» буквально прыгнул с пятого летнего места на второе (на мокром — с седьмого на третье), а Triangle — с восьмого до пятого места сухого рейтинга. Скорее всего, ненамеренно: просто их шинные смеси не имеют присадок, которые улучшают «держак» в жару, как у продукции более именитых компаний. Взять, к примеру, шины Continental PremiumContact 6 — это образец стабильно высокой эффективности торможения. При похолодании вырывается в лидеры и на сухой, и на мокрой дороге. А ведь всего три года назад та же шина в размере 225/45 R17 в нашем тесте демонстрировала ухудшение тормозных свойств при похолодании. А теперь все проблемы исправлены — наглядный пример того, как производитель отреагировал на результаты наших испытаний и доработал шины.

Во всех упражнениях через каждые три зачетные шины мы возвращались к референсным (базовым) шинам для того, чтобы оценить, как изменилось состояние покрытия. Если все результаты «ложатся» один в один, пересчитывать итоговый протокол не требуется.

Проверка на комфорт

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Покупая дорогой автомобиль, человек рассчитывает на то, что он будет комфортным. Меньше всего дорожного шума просачивается в салон Мерседеса, когда он катится на шинах Continental, Goodyear или Toyo. Логично, что больше всех давят на уши универсальные покрышки Centara — гудят разреженным протектором и повизгивают в поворотах. Но столь же громкого аккомпанемента от асфальтовых шин Viatti мы не ожидали — особенно сочно они озвучивают любые дорожные неровности.

И трясут Viatti сильнее всех! Даже «полувнедорожная» Centara A/T заслужила на полбалла более высокую экспертную оценку.

Хорошую плавность хода показали шесть участников: к именитым шинам Continental, Goodyear, Nokian и Toyo присоседились китайские Landsail и Triangle. Все они вполне близки к представлениям о мерседесовском комфорте.

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