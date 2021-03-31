Восемь покрышек размером 185/65 R15 — подешевле и подороже — испытали в разных условиях. И выяснили, как сэкономить, покупая «обувку» для недорогого автомобиля.

Один из самых популярных типоразмеров на рынке — 185/65 R15. Колесами такой размерности укомплектованы Лада Веста, Kia Rio и Hyundai Solaris, Renault Logan и Sandero.

Шины и цены

На тест мы отобрали восемь моделей стоимостью от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Самая дорогая — новинка французского производства Goodyear EfficientGrip Performance 2, идущая на смену первому поколению Performance.

Среднюю ценовую категорию (3300–3500 рублей) представляют хорошо известные шины Pirelli Cinturato P1 Verde (сварены в России), популярные Hankook Kinergy Eco 2 (сделаны в Венгрии) и новинка фирмы Toyo — модель Proxes Comfort из Японии, заявленная как экологичная и комфортная замена устаревающей модели Toyo Proxes CF 2. В этом же ценовом диапазоне — немолодые покрышки Goodyear EfficientGrip Compact, произведенные в Таиланде.

Дешевле всех «китайцы»: все они стоят по 2500–2600 рублей. Впервые в наших тестах участвуют Davanti DX390 и Delinte DS2. А шины Aplus A606 мы взяли, памятуя как неожиданно хорошо выступила модель A607 в испытаниях покрышек размером 225/45 R17. Есть ли смысл в такой экономии, как покупка дешевых китайских шин?

В жару и холод

Основную часть испытаний мы провели в сентябре на полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) близ немецкого Папенбурга при температурах от +17 до +25˚ С. А еще откатали «осеннюю» сессию при +8–10˚ С на финском полигоне фирмы Nokian Tyres. С такими температурами мы сталкиваемся не только в межсезонье, но и холодными летними ночами. Результаты замеров тормозного пути включили в общий зачет, но с меньшей весомостью, чем у чисто летних тестов.

Понятно, что Весты или Солярисы в Европе не водятся, поэтому в качестве рабочих лошадок использовали хэтчбеки Volkswagen Polo. Основные замеры традиционно сделаны с помощью профессионального спутникового измерительного комплекса Vbox Racelogic.

Шины и расход топлива

Прогрев шины, первым делом оцениваем их влияние на расход топлива. Делаем это по величине выбега — расстояния, на которое автомобиль выкатывается на «нейтрали» со скорости 70 км/ч до 50 км/ч (городские условия) и со 100 до 80 км/ч — имитация езды по шоссе.

Вот те раз: чемпионом по экономичности становятся чуть ли не самые дешевые покрышки Delinte, показывающие рекордно низкий условный расход топлива — 5,3 л/100 км при скорости 90 км/ч и 3,8 — при 60 км/ч. А больше всего топлива Volkswagen будет расходовать на шинах Toyo — они увеличивают аппетит на пол-литра на скорости 90 км/ч и на 0,4 л на «городской» скорости.

Непосредственно перед замерами тормозного пути мы всегда «зачищаем» покрытие от пыли и мелких камешков десятком торможений на технологических шинах.

Всплываем!

Пока шины не «запилены» экстремальными тестами, переходим к водным процедурам. В теплый сезон особенно важно сопротивление покрышек аквапланированию — всплытию в лужах на высокой скорости. В ходе испытания автомобиль на скорости 75–80 км/ч заезжает левыми колесами в узкую длинную ванну со слоем воды толщиной 7 мм. Правые колеса остаются на сухом асфальте. Полный газ на третьей передаче заставляет Polo ускоряться, но колеса, находящиеся в воде, с увеличением скорости начинают постепенно всплывать, теряя контакт с дорогой, и пробуксовывать. Приборы фиксируют скорость автомобиля, при которой степень пробуксовки левого ведущего колеса достигает 10%. По шести заездам высчитываем среднее значение скорости начала аквапланирования.

В лидеры вырвались шины Goodyear. У обеих самая высокая скорость начала аквапланирования — 91 км/ч. А раньше всех всплывают бюджетные китайские шины Aplus: их результат хуже почти на 8 км/ч.

Торможение на прохладном мокром асфальте принесло главную интригу. «Горячие» отличники Pirelli и Toyo переместились в замыкающие, проиграв всем.

UHP или не UHP: чем бюджетные шины отличаются от «продвинутых» и высокотехнологичных Производители делят свои летние шины на три категории. Градации эти условны и законодательно не регламентированы. Первая — простенькие бюджетные шины для недорогих компактных автомобилей. Их отличают скромные характеристики — лишь бы катились. Сейчас некоторые производители наделяют их уменьшенным сопротивлением качению и увеличенным ресурсом, потому именуют «эко» (экономичные и/или экологичные). Новинки в этой категории редки. Вторая группа — модели с продвинутыми характеристиками, поэтому они чуть дороже. Ориентированы, в первую очередь, на семейные машины, поэтому часто акцент делается на комфорт. Условное название шин данного сегмента — продвинутые или Рerformance (английское слово, означающее «производительность», под которой, в основном, подразумевается сцепление с покрытием). Третья группа — дорогие высокотехнологичные покрышки, предназначенные для мощных и скоростных автомобилей. Акцент на высоких сцепных свойствах и обеспечении четкой управляемости на высокой скорости. Комфорт и низкое сопротивление качению обычно остаются за кадром. Как правило, такие шины называют UHP (UltraHigh Performance — «сверхвысокая производительность»). Поскольку эти три группы шин предназначены для разных автомобилей, они, как правило, различаются по размерам. Шины бюджетной категории самые маленькие: их производят в размерах от 13 до 16 дюймов. Продвинутые — от 15 до 19 дюймов, а UHP начинаются как минимум от семнадцати. Некоторые размеры шин «перекрываются» моделями двух категорий — в 16 дюймах можно найти шины «эконом» и «продвинутые», а в размерах от 17 до 19 дюймов бывают и Performance, и UHP. Хотя Michelin, например, в размере 16” производит продукты всех трех категорий, а Continental имеет тройное перекрытие для размеров от 18 до 22 дюймов.

Испытания на курсовую устойчивость, проверка тормозного пути и оценки за комфорт — на следующей странице.