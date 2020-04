Большой тест 17-дюймовых шин: «китайцев» уже можно брать

Особое мнение Сергей Мишин



Меня и коллег поразил провальный результат Tigar UHP. Ведь это дочерняя компания именитого Мишлена. Интересно, что означает аббревиатура UHP в названии модели? Обычно шинники под этими буквами подразумевают Ultra High Performance — супервысокие характеристики. Но тут ими и не пахнет! Даже обычные китайские шины тормозят лучше… Интересно, знают ли мишленовцы про опасное поведение своего подопечного?

Однако есть и приятные сюрпризы, преподнесенные доселе неизвестными китайскими шинами. Покупая их в магазине, мы прочили им последние места, даже сомневались, что они дотянутся до отметки в 800 баллов. Но китайцы оказались способны на большее. Причем одна марка даже приблизилась к «отличникам»! Китайские шины постепенно растут, да так, что уже составляют конкуренцию европейским. Чтобы разобраться, не случайный ли это результат, в следующем году мы постараемся проверить шины Aplus и Cachland в других размерах. * * * Бренд Aplus вместе с еще тремя (Compasal, Lanvigator и Royal Black) принадлежит китайской шинной компании Shandong Haohua tire Co Ltd. Завод по производству шин расположен в городском округе Вэйфан провинции Шаньдунь. Марку Cachland, а также еще семь (Deruibo, Fesite, Hifly, Mirage, Ovation, Sunfull и Ushield) производит китайская корпорация Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co Ltd на нескольких заводах в той же провинции Шаньдунь. Обе компании, по меркам шинников, достаточно молоды (им около 20 лет) и не имеют за плечами большого опыта в разработке и производстве шин. Но агрессивны и настроены на быстрое развитие.