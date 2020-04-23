Большой тест 17-дюймовых шин: «китайцев» уже можно брать

Тихоней среди участников не оказалось — все грешат как минимум повышенным общим шумом. Сказывается влияние широкого протектора и жесткого низкого профиля. Тем не менее тише остальных катились Continental, Nokian, Pirelli и Yokohama. А громче всех оказались Cachland, Dunlop, Goodyear и Tigar.
Высокой плавностью хода смог похвастать лишь Continental, оправдывая премиальное название модели. Больше других трясут машину на неровностях, да еще зудят на грубом асфальте, будто перекачанные, Aplus, Cachland и Dunlop. Такие шины годятся лишь для гладких дорог хорошего качества, которых в России не так уж много.
Тормозной путь на мокром асфальте замеряем с 80 до 5 км/ч, а на сухом со 100 до 5 км/ч. «Отсечка» на 5 км/ч позволяет исключить погрешность от частичной блокировки колёс, которую АБС допускает на малых скоростях.
Тормозной путь на мокром асфальте замеряем с 80 до 5 км/ч, а на сухом со 100 до 5 км/ч. «Отсечка» на 5 км/ч позволяет исключить погрешность от частичной блокировки колёс, которую АБС допускает на малых скоростях.
Грунтовый подъем (вне зачета)
А как справятся заточенные под асфальт участники с 12‑процентным грунтовым подъемом? Эти результаты не идут в зачет, но будут интересны тем, кто вынужден изредка передвигаться по проселкам. Отключаем противобуксовочную систему… Поехали!
На дороге без покрытия немного увереннее остальных ведут себя Aplus и Cachland. Хотя и требуют точно дозировать тягу, плавно работая педалями сцепления и газа, дабы не провернуть колеса. А уж интенсивной пробуксовки не любят и подавно.
Самыми неприспособленными к грунтовке оказались Continental и Pirelli. На этих шинах с асфальта лучше не съезжать!
Баллы за плавность хода, как и все остальные субъективные оценки, эксперты выставляют на основании конкретных замечаний, сформулированных во время тестовых заездов.
Баллы за плавность хода, как и все остальные субъективные оценки, эксперты выставляют на основании конкретных замечаний, сформулированных во время тестовых заездов.
Тормозим широко
Хочется верить, что любителей широких шин с низким профилем привлекает не только их внешний вид, но и ожидание высоких сцепных свойств (читай — безопасности).
На мокром асфальте лучшие результаты показали шины Nokian, опередив Continental всего на один процент. Разница ничтожная — в пределах погрешности измерений! На сухом покрытии лучшим оказался Континенталь. За ним с отставанием менее 1% следует Goodyear. Аутсайдер — Viatti. Причём стабильно отстаёт от лидеров на 16% как на мокром асфальте, так и на сухом.
Двенадцатиметровая переставка (наиболее суровая для шин из всех переставок) позволяет оценить управляемость в жестких режимах на скоростях, близких к «городским».
Двенадцатиметровая переставка (наиболее суровая для шин из всех переставок) позволяет оценить управляемость в жестких режимах на скоростях, близких к «городским».
Экстренная смена полосы
Уже более двух десятков лет мы катаем переставку, чтобы выяснить, как ведет себя автомобиль на тестовых шинах при экстремальном маневрировании. Имитируя резкое (на дистанции 12 метров) перестроение на соседнюю полосу, испытатель постепенно «нащупывает» максимальную скорость успешного выполнения манёвра и формулирует замечания по поведению, на основе которых выставляет оценку.
В этих упражнениях лидерство захватил Continental, оказавшийся самым быстрым и покладистым как на мокром покрытии, так и на сухом. Эти шины наделяют Passat четкими и понятными реакциями, а также надежным и предсказуемым поведением. Так и хочется воскликнуть: «Дас ист фантастиш!» Goodyear, не уступивший лидеру ни в скорости, ни в повадках на сухой дороге, оказался чуть слабее на мокрой. Тем не менее его достижение мы считаем более чем достойным.
Tigar неожиданно провалился — скорость на «переставке» оказалась одной из худших, а управляемость Пассата на этих шинах буквально убила испытателей. Из-за значительных задержек в реакциях баранку приходилось поворачивать на избыточные углы, а «перекрут» провоцировал занос автомобиля. Вкупе с полным отсутствием информативности и низкими сцепными свойствами эти шины делают Passat на «переставке» неуклюжим, подобно слону в посудной лавке. А на критической скорости просто опасным, поскольку при попытке удержать автомобиль в пределах полосы, его здорово мотает из стороны в сторону.
ИТОГИ
Tigar UHP может похвастать самым низким расходом топлива, тормозит чуть лучше, чем Viatti, но на этом преимущества данных шин заканчиваются. Ездить на них можно только прямо, поворачивать очень осторожно и только (категорически!) под контролем электронных помощников.
Следующие два участника набрали одинаковое количество баллов — по 831. Сползли в категорию посредственных шин (800–849 баллов) и объединили одиннадцатое и двенадцатое места. Viatti Strada Asimmetrico отличает самый слабый уровень сцепных свойств, потому ездить на них рекомендуем осторожно и неспешно. Поведенческие манеры далеки от современности, но с включенной электроникой плавно маневрировать допустимо. Комфорт и сопротивление качению среднего уровня.
Замыкает десятку еще один китайский сюрприз — Cachland CH‑861. Заработанные 861 балл с запасом в десяток баллов удерживают его в категории хороших шин. Сцепные свойства, как у Данлопа: экстремальные маневры только с включенной системой стабилизации. Комфорта недостаточно, зато сопротивление качению в разумных пределах. В целом, как и показывает сумма итоговых баллов, — нижний уровень шин средней руки.
|
ЛЕТНИЕ ШИНЫ 225/45 R17
|
11–12 место
|
11–12 место
|
10 место
|
9 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
831
|
831
|
861
|
874
|
Марка, модель
|
Tigar UHP
Tigar UHP
|
Viatti Strada Asimmetrico
Viatti Strada Asimmetrico
|
Cachland CH-861
Cachland CH-861
|
Dunlop SP Sport Maxx 050+
Dunlop SP Sport Maxx 050+
|
Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб
|
3890
|
3720
|
3300
|
6420
|
Экономия (+) / переплата (-), %*
|
3 (-)
|
2 (+)
|
27 (+)
|
32 (-)
|
Страна изготовления
|
Сербия
|
Россия
|
Китай
|
Япония
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94Y
|
94V
|
94W
|
94Y
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
580
|
н.д.
|
280
|
240
|
Глубина рисунка, мм
|
6,9
|
7,8
|
7,2
|
7,8
|
Твёрдость резины по Шору
|
61
|
68
|
67
|
69
|
Масса шины, кг
|
9,2
|
9,6
|
9,5
|
9,9
|
ПЛЮСЫ
|
Высокая топливная экономичность при скоростях 90 км/ч и 60 км/ч
|
Удовлетворительная комфортность; невысокая стоимость
|
Приемлемые для данной ценовой категории сцепные свойства
|
Неплохо тормозят на сухом покрытии; надёжно следуют заданному курсу
|
МИНУСЫ
|
Низкие сцепные свойства; проблемная управляемость при резких манёврах, шумные
|
Худшее торможение на мокрой и сухой дороге; посредственная управляемость на сухом покрытии
|
Неэкономичны; посредственные управляемость на сухом асфальте и курс; жёсткие и шумные
|
Невысокие сцепные свойства на мокрой дороге; скромная экономичность; низкая комфортность
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.
Парочка коренных «японцев» расположилась аккурат в середине сектора хороших шин (диапазон от 850 до 899 баллов). Toyo Proxes Sport, имеющий 876 баллов, обеспечивших ему восьмую позицию в рейтинге, и Dunlop SP Sport Maxx 050+ с 874 баллами — на девятой строчке. Характеры и результаты у них схожи. Toyo чуть сложнее управляется при экстремальных манёврах (электронику отключать не рекомендуем!) и хуже держит курс на высокой скорости. У Данлопа свои незначительные слабости — он менее комфортен.
Совсем рядом (888 баллов, седьмое место) пристроилась Yokohama BluEarth-A AE‑50. Свежая модель, доказывающая, что шины этой марки в последнее время набирают силу на нашем рынке. Правда, случилась осечка в торможении на сухом асфальте, зато Yoko обошла всех хорошистов и составила конкуренцию Nokian Hakka Black 2 в скорости на «мокрой» переставке. А еще завоевала звание «самой экономной» в нашем тесте, разделив его с Tigar UHP.
На шестой строчке — китайский сюрприз. Aplus A607 из Поднебесной отстал от хорошо известного нам Нордмана лишь на один балл. Тем самым разрушив мнение о том, что китайские шины имеют слабый «перформанс». Незначительную слабину в комфорте компенсирует способностью выполнять экстремальные маневры на высокой скорости по сухому асфальту, показывая результаты, сравнимые с Pirelli.
Не так далеко от отличников, всего лишь в десятке баллов, теснится тройка продвинутых «хорошистов». На пятой позиции Nordman SZ, заработавший 892 балла. Классический пример почти беспровального, ровного по всем свойствам продукта средней руки. Придраться можно разве что к не очень четкому поведению на переставке по сухому покрытию и повышенному уровню шума.
|
ЛЕТНИЕ ШИНЫ 225/45 R17
|
8 место
|
7 место
|
6 место
|
5 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
876
|
888
|
891
|
892
|
Марка, модель
|
Toyo Proxes Sport
Toyo Proxes Sport
|
Yokohama BluEarth-A AE-50
Yokohama BluEarth-A AE-50
|
Aplus A607
Aplus A607
|
Nordman SZ
Nordman SZ
|
Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб
|
6200
|
5370
|
3500
|
4950
|
Экономия (+) / переплата (-), %*
|
26 (-)
|
3 (-)
|
34 (+)
|
7 (+)
|
Страна изготовления
|
Япония
|
Россия
|
Китай
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94Y
|
94W
|
94W
|
94W
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
240
|
н.д.
|
300
|
500
|
Глубина рисунка, мм
|
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,7
|
Твёрдость резины по Шору
|
67
|
69
|
68
|
70
|
Масса шины, кг
|
9,7
|
9,8
|
9,8
|
10,1
|
ПЛЮСЫ
|
Сцепление на мокром и сухом асфальте выше среднего уровня
|
Отменная топливная экономичность при скоростях 90 км/ч и 60 км/ч; чёткая курсовая устойчивость
|
Сцепные свойства выше средних; понятное поведение при резких манёврах на сухой дороге
|
Неплохо тормозят на мокром и сухом асфальте;
экономичны
при скоростях
90 км/ч и 60 км/ч
|
МИНУСЫ
|
Повышенный расход топлива; сложная управляемость при экстремальном маневрировании
|
Слабые сцепные свойства при экстренном торможении на сухом покрытии
|
Низкая экономичность; немного осложнённая управляемость на мокром асфальте; жёсткие
|
Лёгкие претензии к поведению при выполнении манёвра «переставка» на сухом покрытии; шумноваты
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.
Четвертую строчку рейтинга занимает Pirelli Cinturato P7. Её 902 балла показывают, что это отличная шина. Ровная по всем показателям, но лучшие свои свойства проявит в дальних поездках, если дорога будет иметь покрытие хорошего качества.
Рядом с ним на подиуме два участника, близких друг к другу по количеству набранных баллов. Nokian Hakka Black 2 — второе место и 926 итоговых баллов, а также отставший лишь на четыре балла Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 — третье место (922 балла). Обе шины сильные, близкие по характеристикам. Различаются лишь небольшими нюансами. Наиболее ощутимые из них: Nokian чуть экономичнее, а Goodyear — шумнее. И это странно, обычно разработчики Гудьира уделяют большое значение комфорту.
Безусловный лидер нашего теста — Continental PremiumContact 6, заметно оторвавшийся от ближайших соперников. В его копилке — 948 баллов. Лучший из лучших в номинациях «безопасность», «поведение» и «комфорт». Настоящий премиум!
|
ЛЕТНИЕ ШИНЫ 225/45 R17
|
4 место
|
3 место
|
2 место
|
1 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
902
|
922
|
926
|
948
|
Марка, модель
|
Pirelli Cinturato P7
Pirelli Cinturato P7
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
|
Nokian Hakka Black 2
Nokian Hakka Black 2
|
Continental PremiumContact 6
Continental PremiumContact 6
|
Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб
|
5510
|
6320
|
6370
|
6700
|
Экономия (+) / переплата (-), %*
|
1 (+)
|
4 (-)
|
3 (-)
|
0
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Германия
|
Россия
|
Франция
|
Индекс нагрузки и скорости
|
91V
|
94Y
|
94Y
|
94Y
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
260
|
300
|
н/д
|
280
|
Глубина рисунка, мм
|
8,0
|
8,4
|
7,1
|
7,7
|
Твёрдость резины по Шору
|
68
|
71
|
68
|
70
|
Масса шины, кг
|
9,3
|
9,1
|
9,9
|
9,4
|
ПЛЮСЫ
|
Уверенные сцепные свойства на мокрой и сухой дороге; надёжное следование заданному курсу
|
Выдающееся сцепление на сухом покрытии; отличные управляемость
и курсовая устойчивость
|
Лучшее торможение на мокром асфальте; надёжное поведение при резких манёврах; чётко следуют курсу
|
Превосходные сцепные свойства на мокрой и сухой дороге; отменная управляемость; самые комфортные
|
МИНУСЫ
|
Повышенный расход топлива; небольшие замечания в адрес управляемости и плавности хода
|
Скромная экономичность при скоростях 90 км/ч и 60 км/ч; шумные и жестковатые
|
Незначительные претензии в адрес акустической комфортности и плавности хода
|
Повышенный расход топлива; лёгкие замечания к уровню внутреннего шума
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.
Полностью результаты испытаний приведены здесь: 12–1 места.
Какие шины самые выгодные?
Теперь посмотрим на результаты, но уже с экономическими коррективами. Значительный разброс ценников сравниваемых продуктов (самые дешевые шины почти в два раза доступнее наиболее дорогих) внес сумятицу в привычное для наших тестов соотношение «цена-качество». Даже метод наименьших квадратов, который мы используем при подсчете, не смог удержать линию «справедливой» цены от значительного угла наклона.
Напомним, что «справедливая» цена — не абсолютное, а относительное понятие, применимое лишь для группы конкретных шин, принимающих участие в данном тесте.
И среди них самые выгодные покупки скрываются в секторе бюджетных продуктов. Максимально рациональной покупкой (выгода — треть (!) от «справедливой» цены) станут шины Aplus A607. Чуть меньше выгоды принесет покупка комплекта шин Cachland CH‑861 — в этом случае экономия составит 27%. Приобретение модели Viatti Strada Asimmetrico даст условный выигрыш (2%). Выбирая Tigar UHP, придется переплатить 3%.
Продукты среднего ценового сегмента менее выгодны. Здесь наибольшую экономию сулит покупка Nordman SZ — хотя это лишь семь процентов от «справедливой» цены. Pirelli Cinturato P7 принесёт один процент выгоды, а Yokohama заставит переплатить три процента. Однако Toyo «разорит» аж на 26%.
Хорошая новость для любителей топовых шин — даже в этом секторе появилась возможность не переплачивать. Continental PremiumContact 6 — самая выгодная покупка топового сегмента, поскольку за него просят как раз «справедливую» цену. Nokian Hakka Black 2 и Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 переоценены, но не слишком. За первую шину придется переплатить три процента от справедливой цены, а за вторую — четыре. Самая невыгодная покупка скрывается в этом же сегменте. Это Dunlop SP Sport Maxx 050+, за который придется выложить «лишних» 32% от «справедливой» цены.
|
Особое мнение
Сергей Мишин
Сергей Мишин
Меня и коллег поразил провальный результат Tigar UHP. Ведь это дочерняя компания именитого Мишлена. Интересно, что означает аббревиатура UHP в названии модели? Обычно шинники под этими буквами подразумевают Ultra High Performance — супервысокие характеристики. Но тут ими и не пахнет! Даже обычные китайские шины тормозят лучше… Интересно, знают ли мишленовцы про опасное поведение своего подопечного?
Однако есть и приятные сюрпризы, преподнесенные доселе неизвестными китайскими шинами. Покупая их в магазине, мы прочили им последние места, даже сомневались, что они дотянутся до отметки в 800 баллов. Но китайцы оказались способны на большее. Причем одна марка даже приблизилась к «отличникам»! Китайские шины постепенно растут, да так, что уже составляют конкуренцию европейским.
Чтобы разобраться, не случайный ли это результат, в следующем году мы постараемся проверить шины Aplus и Cachland в других размерах.
* * *
Бренд Aplus вместе с еще тремя (Compasal, Lanvigator и Royal Black) принадлежит китайской шинной компании Shandong Haohua tire Co Ltd. Завод по производству шин расположен в городском округе Вэйфан провинции Шаньдунь.
Марку Cachland, а также еще семь (Deruibo, Fesite, Hifly, Mirage, Ovation, Sunfull и Ushield) производит китайская корпорация Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co Ltd на нескольких заводах в той же провинции Шаньдунь.
Обе компании, по меркам шинников, достаточно молоды (им около 20 лет) и не имеют за плечами большого опыта в разработке и производстве шин. Но агрессивны и настроены на быстрое развитие.
Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинским компаниям «Шинторг» и «Премьера» за техническую поддержку.
Вместе с авторами шины испытывали: Антон Ананьев, Владимир Колесов, Юрий Курочкин, Антон Мишин и Андрей Образумов.