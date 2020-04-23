Большой тест 17-дюймовых шин: «китайцев» уже можно брать

Эксперты «За рулем» протестировали двенадцать комплектов шин размерности 225/45 R17.

Начинаем представление участников с самых дешевых моделей. Две китайские «темные лошадки» — Aplus A607 и Cachland CH‑861— пользуются неплохим спросом. Первые можно купить, заплатив 3500 рублей за колесо, а вторые и вовсе за 3300 рублей. Проверим, на что способны незнакомцы из Поднебесной. Немногим более 3700 рублей просят за отечественную шину с красивым итальянским именем Viatti Strada Asimmetrico. Для разнообразия возьмем что-нибудь из недорогих европейских моделей, которые еще не были в наших тестах.

Популярный в народе сербский Tigar UHP стоит почти 4000 рублей за штуку. Это самая верхняя ценовая планка для бюджетных шин.

Среднеценовой сегмент тоже представляют четыре модели. Самый недорогой и популярный на рынке, а нам хорошо известный по предыдущим тестам — Nordman SZ (5000 рублей). Новинка Yokohama BluEarth-A AE‑50 дороже Нордмана примерно на 400 рублей. Pirelli Cinturato P7 еще чуть дороже. Все три шины с выдавленными на боковине буковками «Made in Russia». Конкуренцию им составит японец Toyo Proxes Sport.

В группе дорогих шин (от 6300 руб­лей) тоже четыре модели. Новинка Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 немецкой сборки. Чуть дороже хорошо известные Nokian Hakka Black 2 и Dunlop SP Sport Maxx 050+, изготовленные, соответственно, в России и Японии.

Лидер наших тестов с момента появления на рынке, Continental PremiumContact 6 французского «разлива», оказывается наиболее дорогим участником (6700 рублей). Получается, что самый дорогой и самый дешевый участники ­различаются по цене вдвое.

Лето, шины, полигон…

Испытания мы провели в окрестностях Тольятти на полигоне АВТОВАЗа. К тестам приступили в конце лета прошлого года, когда шинники уже завершили работу над обновлениями моделей к следующему сезону. Погода установилась сухая, без резких скачков температуры, которая за время тестов менялась от + 15 °C до + 30 °C. Тестовый автомобиль — Volkswagen Passat. Результаты замеров фиксировал Vbox RACELOGIC — прецизионный измерительный комплекс c приемниками ГЛОНАСС-GPS.

Курс — на экономичность

В первую очередь прогреваем шины и агрегаты автомобиля, двигаясь по 10‑километровому скоростному кольцу. Заодно оцениваем курсовую устойчивость и поведение Пассата на испытуемых покрышках при плавном маневрировании. Скоростной режим — 130 км/ч, уже допустимый на некоторых платных дорогах.

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Выше всех эксперты оценили шины Continental, выделяющиеся отличным балансом плавности и быстроты реакций, а также очень понятной информативностью без излишней «тяжести» на руле.

Наиболее серьезные претензии были предъявлены шинам Cachland. На них из-за задержек реакций приходится отклонять баранку на значительные углы. А чрезмерно высокое усилие на руле, которое почти не нарастает при его вращении, совершенно не информативно. Все эти недостатки не позволяют точно задавать и корректировать курс, вселяя чувство неуверенности.

Шины прогреты: на двухкилометровом горизонтальном участке дороги замеряем экономичность. Трех-четырех заездов в режиме «туда-обратно» (дабы нивелировать влияние даже легкого ветерка) обычно хватает, чтобы получить достоверные результаты.

Самыми экономичными оказались Tigar и Yokohama. Причем как на «городской» скорости (60 км/ч), так и на «загородной» (90 км/ч). Худшие результаты показали сразу две трети участников, но разница незначительная — менее 5%.

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Закончив замеры экономичности, отправляемся на служебные дороги в северо-восточную часть полигона. Здесь в нашем распоряжении полный набор дефектов асфальтового покрытия, помогающих оценить внутренний шум и плавность хода.