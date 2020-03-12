Нашел шины с очень большой скидкой. Брать или нет?

Кто из нас откажется сэкономить? Однако дешевые шины у многих вызывают опасения. Ничего страшного в них нет, но есть редкие исключения.

Обещание низкой цены — главная уловка мошенников. Некоторые автомобилисты настолько боятся попасться на их удочку, что любое предложение со скидкой считают потенциальным обманом по умолчанию. Но давайте не будем путать разумную экономию и поиски сказочной халявы.

Неходовой размер

О поддельной резине слышать не доводилось. Так что вероятность купить колеса, сваренные на каком-то подпольном заводике, считаем минимальной.

Материалы по теме Спецтест: когда менять изношенные шины?

Впарить подержанные шины по цене новых тоже весьма затруднительно. Даже минимальный пробег быстро лишает их «волосков», оставшихся после открытия формы на заводе, и цветной маркировки на протекторе (используется для идентификации модели на складе, когда боковина со всеми надписями и маркировками не видна). В интернете можно найти видео, как умельцы нарезают новый протектор на почти лысой резине, но и в этом случае за новую она не сойдет.

Нелегальный ввоз (если для вас это принципиально) в России собираются искоренить с помощью специальных меток на каждой шине. На «сером» импорте их не будет, что его и выдаст. Пока система не заработала, но как только это произойдет, стоит ждать повышения цен: производители будут компенсировать дополнительные затраты. Впрочем, и без этого инфляция и падающий курс рубля заставляют автомобильную обувку постоянно расти в цене.

Материалы по теме Выбираем шины: что означают шифрограммы на покрышках (ИНФОГРАФИКА)

Скидка может объясняться неходовым размером колес. Внимательно проверьте, что заказываете. Нередко случается, что интернет-поисковики выдают ссылки на близкие типоразмеры, а не только строго заданные вами. Легче всего таким образом промахнуться с шириной или высотой профиля. Купите, поставите на машину — и будете «наслаждаться» скрежетом о колесные арки в каждом повороте. Вдобавок на таких колесах вы не пройдете техосмотр.

А еще при поиске через интернет обязательно обратите внимание на количество предложений. Если их всего одно-два, это может означать либо неофициальные поставки (кроме одного магазина шины никто не ввозит), либо совсем старую модель (распродают складские запасы). В обоих случаях получите проблемы с поиском колеса на замену, если сильно повредите свое. Останется уповать только на интернет-площадки частных объявлений.

Главная причина скидок на шины

Самый частый повод дать скидку — возраст резины. Дата изготовление указана на каждой шине кодом из четырех цифр. Первые две обозначают неделю, вторые две — год. Так, индекс 2319 расшифровывается как 23-я неделя 2019 года.

Многие покупатели уверены, что нужно приобретать свежие шины, и даже несколько месяцев разницы в дате изготовления играют роль. На эту тему есть и независимые исследования, и комментарии производителей, и законодательные акты. Цифры в них не совпадают в точности, но близки.

Материалы по теме Переходим на лето: часто задаваемые вопросы

Так, российский ГОСТ говорит о гарантированном сроке эксплуатации в пять лет. Это означает, что в течение этого периода шины заведомо безопасны и не теряют основных свойств. Заметим: речь идет о структурной целостности и ходовых качествах при условии, что протектор не износился до предела. При интенсивной эксплуатации, разумеется, нужно смотреть на состояние рабочей поверхности, а не кивать на прописанные в законе годы.

То есть до пяти лет шины можно условно считать «новыми». Хотя покупать резину «в летах» без пробега стоит аккуратно. Если ее хранили под солнцем летом и под слоем снега зимой, она уже непригодна к эксплуатации.

Возраст от пяти до восьми-девяти лет — пограничный. Сравнительно немного колес доживают до таких лет, сохранив приемлемую глубину протектора. Тут уже возможны возрастные болезни вроде расслоения резины или потери жесткости корда. Шины либо визуально покажут, что их пора списать, либо намекнут на это биением при езде.

Ну а после девяти-десяти лет рекомендации однозначные: на выброс. Но такие «динозавры» в магазинах и не встречаются. Вряд ли вам предложат покрышки возрастом больше двух-трех лет.

Удачно вам сэкономить!