Автомобильные шины подорожают. Скоро и намного

Уже с марта этого года в качестве эксперимента будет запущен процесс специальной маркировки автомобильных шин.

Постановление Правительства России об обязательной маркировке некоторых товаров было подписано еще в мае прошлого года. Обязательной она станет с 1 декабря 2019 г., но для начала решено провести эксперимент, который будет продолжаться с 1 марта по 30 ноября этого года. Проект соответствующего постановления размещен на сайте публикации проектов нормативно-правовых актов министерств и ведомств России.

Обязательная маркировка уже действует в отношении шуб, каждая из них должна быть промаркирована RFID-меткой. В этом году такое же правило начнет действовать в отношении парфюмерных товаров, изделий из табака, предметов одежды и обуви, постельного и столового белья и автомобильных шин. В правительстве говорят, что это поможет борьбе с контрафактными товарами.

Фактически же речь идет о борьбе с параллельным импортом, когда те или иные товары завозятся в страну по «серым» каналам. Естественно, цены на них ниже, чем на те, что завозятся по официальным каналам поставок импортерами. Коснется обязательная маркировка шин и продукции, которая выпускается на заводах, размещенных в России.

Эксперты говорят, что затраты на внедрение маркировки для автомобильных шин обойдутся в 3 млрд рублей. В прошлом году в Минпромторге утверждали, что это не должно привести к подорожанию продукции, так как затраты на программно-аппаратное оборудование российских производителей возьмет на себя федеральный бюджет. Но, во-первых, ситуация с бюджетом серьезно изменилась, а во-вторых, она не касается шин, которые импортируются в Россию. А это практически вся продукция так называемого премиального сегмента: шины с высокими индексами скорости, шины для внедорожников, последние модели шипованных шин Nokian, столь любимых российскими автолюбителями и т.д. По мнению аналитиков, нововведение приведет к удорожанию шин на 15–20%.

В МВД хотят оснащать RFID-метками автомобильные номера. Пока механизм реализации установки чипов находится на стадии проработки.

Какие шипованные шины купить для кроссовера? Все ответы — в тесте «За рулем».

Фото: «За рулем»