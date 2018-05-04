Шины получат новую метку. Они подорожают?

Правительство утвердило перечень товаров, которые с 2019 года в целях борьбы с контрафактом подлежат обязательной маркировке. Попали в этот список и автомобильные покрышки.

К товарам, подлежащим маркировке, кроме шин отнесены также изделия из табака, духи и туалетная вода, предметы одежды и обуви, постельное и столовое белье, фотокамеры. Дата начала обязательной маркировки для каждой группы товаров заявлена своя, для шин срок введения — 1 декабря 2019 года.

Маркировать шины, как и другие заявленные товары, будут RFID-метками (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров), которые подтверждают, что с товара уплачены все налоговые и таможенные платежи. Сначала маркировать начали меховые изделия и лекарства, теперь список товаров, подлежащих обязательной идентификации, расширили.

Перечень предприятий, которые обяжут наносить на товары маркировку, установит федеральное правительство. Ставить метки заставят и производителей, и импортеров.

Маркировка товаров — процесс непростой, единице продукта присваивается уникальный код, и все участники системы передают информацию о передвижении каждой единицы товара, а информация хранится в общей базе данных. По оценке РБК, внедрение маркировки только на одну категорию товаров обходится в 3 млрд рублей. Предположительно, это повлечет за собой рост розничных цен на товары из перечня, хотя глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поспешил заверить, что роста цен в связи с этим не будет. Для сокращения затрат производителей и импортеров оснащать их программно-аппаратным оборудованием станут бесплатно.

Что касается покупателей, то для них наличие такой метки означает, что товар легальный. Считать информацию с нее можно будет с помощью бесплатного мобильного приложения.

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