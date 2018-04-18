Где продаются самые дешевые летние шины? Конечно, не в Москве

Специалисты оценили среднюю стоимость летних шин в разных регионах страны, а также выяснили, где дешевле всего обходится хранение колес.

Традиционно спрос на летние шины резко увеличивается в марте — в 3,6 раза, а хранения колес — в 9 раз, напоминает сервис размещения бесплатных объявлений «Юла».

Согласно исследованию, проведенному на основе данных сервиса, средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила 6840 рублей. Дороже всего шины предлагают в Москве (10 990 рублей), Екатеринбурге (9480 рублей), Иркутске (8570 рублей), Новосибирске (8300 рублей) и Красноярске (7570 рублей).

Дешевле летние шины можно купить в Уфе (5980 рублей), Владивостоке (5970 рублей), Севастополе (5730 рублей), Сочи (5175 рублей) и Саратове (5046 рублей).

Что касается сезонного хранения шин, то в среднем по стране эту услугу оценивают в 1430 рублей. Больше всего за нее просят в Москве (1530 рублей) и Санкт-Петербурге (1430 рублей), а бюджетные расценки на эту услугу предлагают в Нижнем Новгороде (750 рублей), Омске (750 рублей) и Уфе (570 рублей).

Фото: Антон Вергун/ТАСС