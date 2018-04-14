Где водители будут «переобувать» свои автомобили? Опрос

Весна все-таки наступила! А значит, автовладельцам пора задуматься о смене зимних шин. Какой шинный сервис они предпочтут, мы определили в ходе нашего опроса.


«Где вы будете менять зимние шины на летние?» — об этом узнали специалисты аналитического агентства «Автостат» и «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса, проведенного с 7 по 10 апреля 2018 года, в котором приняло участие более 3600 респондентов.

Как показали его итоги, свыше половины (53,4%) российских автовладельцев собираются «переобувать» автомобиль самостоятельно в гараже. Более четверти (27,5%) опрошенных воспользуются услугами обычной шиномонтажной мастерской.

Другие способы смены шин предпочитает использовать намного меньше людей. К примеру, около 8% респондентов обратятся в специальный шинный центр, еще вдвое меньше (примерно 4%) — поедут на независимую СТО. Практически одинаковая доля (в районе 3%) автовладельцев планирует воспользоваться услугами знакомого механика-частника либо официального дилера. А более 2% опрошенных и вовсе не будут менять шины, т.к. используют один комплект круглый год.

Комментирует руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин:

«Ваши летние шины смонтированы на втором комплекте дисков? Их можно поменять и самостоятельно, но как только схлынет весеннее „половодье“ очередей в шиномонтажках, рекомендую проверить балансировку всех четырех колес, конечно, если это не было сделано перед зимним хранением. Балансировку следует проверять ежегодно.

Если вы экономите на дисках и имеете лишь один комплект, без шиномонтажа не обойтись. Тот же путь вам придется проделать после покупки новых шин. В этом случае лучше поехать в серьезную компанию с качественным оборудованием, а не в гараж „дяди Васи“. В специализированной мастерской и шины смонтируют правильно, и отбалансируют качественно. Как правило, шиномонтажки есть при всех шинных магазинах, и при покупке резины часто предоставляют скидку на шиномонтаж.

А самое главное — не спешите с „переобувкой“, помните, что природа капризна. Переходите на летние шины только когда будете уверены, что кратковременный морозец не прихватит на влажной дороге, которая того и гляди превратится в каток. Еще раз напомню, что переобуваться как весной, так и осенью следует при среднесуточной температуре плюс 5–7 градусов Цельсия».

Фото: Александр Щербак/ТАСС, «За рулем»

Инфографика: «Автостат»

Где водители будут «переобувать» свои автомобили? Опрос
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые