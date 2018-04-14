Где водители будут «переобувать» свои автомобили? Опрос

Весна все-таки наступила! А значит, автовладельцам пора задуматься о смене зимних шин. Какой шинный сервис они предпочтут, мы определили в ходе нашего опроса.

«Где вы будете менять зимние шины на летние?» — об этом узнали специалисты аналитического агентства «Автостат» и «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса, проведенного с 7 по 10 апреля 2018 года, в котором приняло участие более 3600 респондентов.

Как показали его итоги, свыше половины (53,4%) российских автовладельцев собираются «переобувать» автомобиль самостоятельно в гараже. Более четверти (27,5%) опрошенных воспользуются услугами обычной шиномонтажной мастерской.

Другие способы смены шин предпочитает использовать намного меньше людей. К примеру, около 8% респондентов обратятся в специальный шинный центр, еще вдвое меньше (примерно 4%) — поедут на независимую СТО. Практически одинаковая доля (в районе 3%) автовладельцев планирует воспользоваться услугами знакомого механика-частника либо официального дилера. А более 2% опрошенных и вовсе не будут менять шины, т.к. используют один комплект круглый год.

Комментирует руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин:





Наша шинная группа «За рулем» протестировала 12 комплектов низкопрофильных 17-дюймовых шин по стандартной летней программе. Результаты испытаний можно найти по ссылке.



Ну а что на самом деле выбирают водители, можно узнать из исследования, проведенного сервисом Яндекс.Маркет, который изучил запросы пользователей и выбрал лидеров апреля.

Фото: Александр Щербак/ТАСС, «За рулем»

Инфографика: «Автостат»