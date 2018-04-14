Где водители будут «переобувать» свои автомобили? Опрос

«Где вы будете менять зимние шины на летние?» — об этом узнали специалисты аналитического агентства «Автостат» и «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса, проведенного с 7 по 10 апреля 2018 года, в котором приняло участие более 3600 респондентов.
Как показали его итоги, свыше половины (53,4%) российских автовладельцев собираются «переобувать» автомобиль самостоятельно в гараже. Более четверти (27,5%) опрошенных воспользуются услугами обычной шиномонтажной мастерской.
Другие способы смены шин предпочитает использовать намного меньше людей. К примеру, около 8% респондентов обратятся в специальный шинный центр, еще вдвое меньше (примерно 4%) — поедут на независимую СТО. Практически одинаковая доля (в районе 3%) автовладельцев планирует воспользоваться услугами знакомого механика-частника либо официального дилера. А более 2% опрошенных и вовсе не будут менять шины, т.к. используют один комплект круглый год.
Комментирует руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин:
Если вы экономите на дисках и имеете лишь один комплект, без шиномонтажа не обойтись. Тот же путь вам придется проделать после покупки новых шин. В этом случае лучше поехать в серьезную компанию с качественным оборудованием, а не в гараж „дяди Васи“. В специализированной мастерской и шины смонтируют правильно, и отбалансируют качественно. Как правило, шиномонтажки есть при всех шинных магазинах, и при покупке резины часто предоставляют скидку на шиномонтаж.
А самое главное — не спешите с „переобувкой“, помните, что природа капризна. Переходите на летние шины только когда будете уверены, что кратковременный морозец не прихватит на влажной дороге, которая того и гляди превратится в каток. Еще раз напомню, что переобуваться как весной, так и осенью следует при среднесуточной температуре плюс 5–7 градусов Цельсия».
- Наша шинная группа «За рулем» протестировала 12 комплектов низкопрофильных 17-дюймовых шин по стандартной летней программе. Результаты испытаний можно найти по ссылке.
- Ну а что на самом деле выбирают водители, можно узнать из исследования, проведенного сервисом Яндекс.Маркет, который изучил запросы пользователей и выбрал лидеров апреля.
Фото: Александр Щербак/ТАСС, «За рулем»
Инфографика: «Автостат»
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