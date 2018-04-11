Самые популярные летние шины. Что же на самом деле выбирают водители?

Интерес к шинам носит сезонный характер, он зависит от погодных условий, а пики спроса приходятся на весну (середину марта — начало апреля) и осень (середину октября), напоминают аналитики Яндекс.Маркета.
Поскольку в этом году весна поздняя, резкий скачок спроса произошел только в конце прошлой недели и продолжается сейчас. За последнюю неделю спрос на летнюю резину вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущей.
На интернет-площадке Москвы самыми популярными марками летней резины стали Nokian (13% от всего спроса), Yokohama (7%), Bridgestone, Toyo, Continental и Dunlop (по 6%). Шины Michelin в этом году покинули пятерку лидеров.
Средняя цена летней резины (за одно колесо), при которой пользователь совершал переход с Яндекс.Маркета на сайт магазина, в апреле 2018 года составляла 6,6 тыс. рублей. Если усреднять цены по производителям в десятке самых популярных, то самой дешевой резина была у Kumho (5 тыс. руб.). Средняя цена на резину Nokian составила 6,5 тыс. руб. А самыми дорогими стали шины Pirelli — в среднем 9,4 тыс. за одно колесо и Michelin — 8,5 тыс. рублей.
В десятку самых популярных моделей вошли: Continental ContiPremiumContact 5 205/55 R16 91H, Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V, Michelin Primacy 4 205/55 R16 91V ToyoProxes CF2 185/65 R15 88H Toyo Proxes CF2 205/55 R16 91V Toyo TYDRB 205/55 R16 91V Toyo Proxes CF2 195/65 R15 91H Nokian Nordman SZ 205/55 R16 94W Bridgestone Turanza T001 205/55 R16 94W GoodYear EfficientGrip Performance 205/55 R16 91V.
- В народе бытует поверье, что переобуваться в летние шины нужно с 22 апреля, так ли это, разбирался наш автор.
- Эксперты «За рулем» испытали 11 недорогих летних шин и уверяют, что хотя по своим свойствам бюджетники очень похожи, интрига всегда остается.
Фото: Depositphotos
Читать комментарии (1)