Тайм-менеджмент для РЖД: поезда из Москвы к Черному морю домчат за 16 часов

Путин поручил сократить время в пути на поезде к Черному морю из Москвы

Президент России Владимир Путин поручил правительству сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Соответствующее поручение по итогам совещания о развитии Юга России и Приазовья опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», – говорится в тексте документа.

Кроме того, российский лидер поручил рассмотреть вопрос о разделении пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом из регионов Центрального федерального округа в направлении портов и курортов Азово-Черноморского бассейна.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 15 июня 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: kremlin.ru