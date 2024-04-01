ПОРА
В ПУТЬ-ДОРОГУ!
1630 километров в дороге от Москвы до Сочи,
1900 кило­метров от Новосибирска до Байкала,
1430 — от Казани до Петрозаводска…
Огромная у нас страна, везде стоит побывать. Тем более что лето и отпуска всё ближе.

Но знаете, что может раздражать в долгих поездках? Помимо неудобного кресла, неугомонных детей и неумелых соседей по потоку? Шум! От него никуда не деться, если шины у вас… ну не очень. А еще они могут быстро стираться на наших не совсем комфортных дорогах.

Для огромных расстояний и невыдающихся дорог нужны специальные модели шин. И в России производятся шины специально для автопутешествий, а также частых долгих поездок по городу. Это Gislaved PremiumControl. Они очень и очень тихие, износостойкие, легкие и надежные благодаря отличному сцеплению с дорогой на сухом, пыльном и мокром асфальте.
6 ОСОБЕННОСТЕЙ ШИН GISLAVED PREMIUMCONTROL, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ НА НИХ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
  • Продольные сплошные дорожки рисунка протектора эффективно поглощают шум, а скошенные канавки эффективно отводят воду из центра пятна контакта, значительно снижая риск аквапланирования, что обеспечивает безопасность на дороге.
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  • В канавках плечевой зоны протектора шины можно без труда рассмотреть фирменные шумоподавители Gislaved. Они гасят шумы, возникающие при качении, «запирая» их между дорогой и пятном контакта протектора.
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  • Третья особенность шин – низкое сопротивление качению. При больших пробегах, на которые способны эти шины, вы заметите фактическую экономию топлива.
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  • Поперечные канавки в блоках протектора спроектированы так, чтобы сохранять тормозной импульс до полной остановки автомобиля: после пика нагрузки в начале торможения, после которого обычно происходит снижение уровня сцепления, шины продолжают работать, сохраняя сцепление с дорогой.
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  • Трехмерные кромки плечевых блоков снижают деформацию протектора до минимума, поэтому шины сохраняют максимальное сцепление с дорогой во время динамичных разгонов и резких торможений.
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  • Эластичные боковины позволяют мягко и с комфортом проезжать неровности типа «лежачих полицейских» – они легко сглаживают неровность и тут же расправляются, прижимая протектор к дороге. Также боковины гасят вибрации от дороги, если, например, она покрыта асфальтом с крупными камнями в составе.
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САПОГИ И ДЖЕЙМС БОНД —
ДВЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ПРО GISLAVED
Компания Gislaved появилась благодаря штампам и подошвам из резины. Началось все так: в 25 лет Карл Гислоу отплыл с младшим братом Вильгельмом из Швеции в США в поисках лучшей жизни. Там он получил работу на фабрике, производящей резиновые сапоги, и познакомился с тем, что такое каучук. Возможности этого материала увлекли Карла, и он создал компанию по производству резиновых подошв для ботинок. Но бизнес… прогорел, и в 1889 году братья вернулись в Швецию, где занялись изготовлением штампов.

Через четыре года они открыли компанию, которая пару лет спустя получила название Gislaved Rubber Co. (это сочетание фамилии братьев и названия города Йиславед). Предприятие выпускало резиновые сапоги и некоторые детали для автомобилей. В 1904 году компания произвела свою первую велосипедную шину, а через несколько месяцев – первую автомобильную.

За пару десятков лет компания достигла такого технологического уровня, что ее попросили поставлять шины для большого производства. Так что шины Gislaved начали поставляться на автомобильный конвейер компании Volvo. В 1949 году была выпущена миллионная шина Gislaved, и компания начала расширяться – спрос постоянно рос в Европе, Японии, США и Канаде.

Сегодня шины Gislaved выпускаются на современном заводе в городе Калуге. Жесткие нормативы по качеству производства, уникальные резиновые смеси, наличие собственного научно-исследовательского центра – все это позволяет выпускать высококачественную продукцию, постоянно совершенствовать надежность, ездовые свойства шин и комфорт во время поездки.

В одном из лучших фильмов франшизы о Джеймсе Бонде автомобиль агента 007 во время съемок фактически был оснащен шинами Gislaved. Все трюки, которые ставили на леднике в Исландии, делались на зимних шинах компании. И выбор этот был явно не случайным.
Шины Gislaved PremiumControl выпускаются в 13 типоразмерах – от 185/60R15 до 215/60R17.

В розничных магазинах дилеров уже доступен весь ассортимент летних шин Gislaved для легковых автомобилей: Gislaved PremiumControl и Gislaved UltraControl, а также модели Gislaved TerraControl и TerraControl ATR для кроссоверов и внедорожников.
Шины Gislaved PremiumControl выпускаются в 13 типоразмерах – от 185/60R15 до 215/60R17.

В розничных магазинах дилеров уже доступен весь ассортимент летних шин Gislaved для легковых автомобилей: Gislaved PremiumControl и Gislaved UltraControl, а также модели Gislaved TerraControl и TerraControl ATR для кроссоверов и внедорожников.
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