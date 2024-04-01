Компания Gislaved появилась благодаря штампам и подошвам из резины. Началось все так: в 25 лет Карл Гислоу отплыл с младшим братом Вильгельмом из Швеции в США в поисках лучшей жизни. Там он получил работу на фабрике, производящей резиновые сапоги, и познакомился с тем, что такое каучук. Возможности этого материала увлекли Карла, и он создал компанию по производству резиновых подошв для ботинок. Но бизнес… прогорел, и в 1889 году братья вернулись в Швецию, где занялись изготовлением штампов.



Через четыре года они открыли компанию, которая пару лет спустя получила название Gislaved Rubber Co. (это сочетание фамилии братьев и названия города Йиславед). Предприятие выпускало резиновые сапоги и некоторые детали для автомобилей. В 1904 году компания произвела свою первую велосипедную шину, а через несколько месяцев – первую автомобильную.



За пару десятков лет компания достигла такого технологического уровня, что ее попросили поставлять шины для большого производства. Так что шины Gislaved начали поставляться на автомобильный конвейер компании Volvo. В 1949 году была выпущена миллионная шина Gislaved, и компания начала расширяться – спрос постоянно рос в Европе, Японии, США и Канаде.



Сегодня шины Gislaved выпускаются на современном заводе в городе Калуге. Жесткие нормативы по качеству производства, уникальные резиновые смеси, наличие собственного научно-исследовательского центра – все это позволяет выпускать высококачественную продукцию, постоянно совершенствовать надежность, ездовые свойства шин и комфорт во время поездки.



В одном из лучших фильмов франшизы о Джеймсе Бонде автомобиль агента 007 во время съемок фактически был оснащен шинами Gislaved. Все трюки, которые ставили на леднике в Исландии, делались на зимних шинах компании. И выбор этот был явно не случайным.

