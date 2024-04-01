Огромная у нас страна, везде стоит побывать. Тем более что лето и отпуска всё ближе.
Но знаете, что может раздражать в долгих поездках? Помимо неудобного кресла, неугомонных детей и неумелых соседей по потоку? Шум! От него никуда не деться, если шины у вас… ну не очень. А еще они могут быстро стираться на наших не совсем комфортных дорогах.
Для огромных расстояний и невыдающихся дорог нужны специальные модели шин. И в России производятся шины специально для автопутешествий, а также частых долгих поездок по городу. Это Gislaved PremiumControl
. Они очень и очень тихие, износостойкие, легкие и надежные благодаря отличному сцеплению с дорогой на сухом, пыльном и мокром асфальте.