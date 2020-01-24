Небольшая грыжа на шине: сколько я с ней проеду?

С каждым поколением колеса автомобилей становятся больше — низкий профиль не редкость даже на недорогих моделях. Шансы повредить такие покрышки выше. Поскольку денег у автомобилистов больше не становится, появляется соблазн отложить замену покрышки до лучших времен, даже если на ней образовалась грыжа. Не нужно так делать.

Низкопрофильные шины — это красиво. Но не для наших дорог! Даже в Москве на «лето» хочется переобуваться не по погоде, а после того, как дорожники подлатают традиционные весенние ямы. Неудобств владельцу от этого два: гнутые диски и грыжи на шинах.

Что такое грыжа на шине?

Грыжи, бывает, возникают прямо на протекторе. С таким колесом не поездишь: при езде отдает в руль так, будто колесо собрали без балансировки. А вот боковые грыжи часто игнорируют, ведь на ездовые свойства они «вроде как» не влияют. Даже балансировка субъективно остается в норме. Уверяем: игнорировать такой дефект на резине не стоит, даже если он пока еще небольшой.

Грыжа проявляется как выпуклость на шине. Это следствие повреждения внутреннего слоя, обеспечивающего целостность покрышки — корда. Любая слабина в нем под воздействием внутреннего давления в накачанном колесе обернется «шишкой». Она может резко стать большой, ощутимой в движении и хорошо заметной. Но чаще вздутие стартует с маленького диаметра. И тут возможны варианты. Бывает, что оно не растет, и иные водители счастливо ездят с таким до полного износа шины.

Почему возникает грыжа на шине?

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Причиной появления грыж может стать заводской брак или внешнее воздействие — удар от выбоины на скорости, от бордюра при неудачной парковке, от другой машины при ДТП. В первом случае поможет гарантия, которую сейчас предоставляют многие шинные бренды. Тем более что при таком раскладе дефект, скорее всего, проявит себя в первые недели эксплуатации. В остальных придется решать проблему самостоятельно. Чаще «шишки» выскакивают на передних колесах, которым достается больше, чем задним. Ведь передняя часть машины, как правило, нагружена сильнее.

Если грыжа достаточно крупная, она спровоцирует биение во время езды, и игнорировать ее станет сложно. Небольшая выпуклость, кажущаяся водителю безопасной, тем не менее, приводит к перегреву резины и повышенному давлению на ее отдельные участки. Думаем, не надо объяснять, что несоответствие реальных условий эксплуатации расчетным — это нехорошо?

Чем грозит езда с грыжей на шине?

Потенциальная опасность в том, что покрышка может резко потерять герметичность и давление. Если такое случится с передним колесом, далеко не каждый автомобилист сумеет сохранить контроль над автомобилем. Особенно опасны при наличии грыжи езда на высоких скоростях, резкие старты и торможения, большая загрузка машины (когда масса автомобиля близка к максимально допустимой или превышающая ее), повторные удары колеса о неровности дороги, вроде тех, что ранее привели к проявлению дефекта. Иными словами, риск существует буквально в каждой поездке.

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Вердикт профессионалов однозначен: ездить с «шишкой» нельзя. В идеале необходимо сразу же заменить колесо на запаску. Там, в багажнике, покрышка с грыжей нередко остается у водителей на месяцы, а то и годы. Руководствуются они тем, что пятое колесо требуется редко и опасности, считай, нет никакой. Хотя, по-хорошему, и запаску стоит содержать в идеальном состоянии: никогда не знаешь, в какой ситуации и на сколько километров она понадобится.

Если нет запаски, а ехать нужно, то можно снизить давление в колесе с грыжей, ехать медленнее, избегать резких маневров. Дефектное переднее колесо стоит переставить на заднюю ось. Если колесо на задней оси внезапно потеряет давление, сохранить контроль на автомобилем все же проще. В дальней дороге нелишне периодически останавливаться и проверять состояние проблемной шины.

Можно ли отремонтировать шину с грыжей?

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Возможность ремонта зависит от характера повреждения. Оценить его могут только профессионалы-шиномонтажники, причем для этого необходим взгляд на шину изнутри. Но главное — изначальные характеристики прочности и ресурса покрышке вернуть не удастся! Даже в отремонтированном виде она сгодится разве что на роль запаски.

Ну и не будем забывать о требованиях «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Его пункт 5.2 гласит: «Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины». Грыжа под такое описание тоже подходит.

Так что, как бы ни хотелось сэкономить, заставьте себя потратиться хотя бы на одну шину. А лучше берите пару — так вы обеспечите одинаковые характеристики шинам хотя бы на одной оси.