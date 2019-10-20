Что делать с «одаренными», которые зимой будут на летней резине?

У инспекторов ГИБДД к ним нет интереса — и это не их проблема.

Сомнительная экономия

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В очередной раз поднимая тему сезонной смены шин, невольно задумаешься: «А стоит ли?» Адекватному водителю объяснять необходимость смены шин не нужно, а любителей «кроить», относиться к машине и безопасности спустя рукава не переделаешь. И все же...

Вот есть аргумент, что можно сэкономить, если круглый год ездить на одних шинах. Сомнительный аргумент, правда же? Речь не о том, что авария по вашей вине, когда машина не сумеет вовремя остановиться, обернется подорожавшим ОСАГО, а если не хватит его лимита, то и серьезной брешью в бюджете. Стоит иметь в виду, что зимние шины летом изнашиваются особенно интенсивно. Можно за один-два жарких сезона изъездить новый комплект вместо того, чтобы использовать его четыре-пять зим. Замечу — с гораздо большей уверенностью на дороге.

Большинство водителей на сезонный шиномонтаж заезжают, что определенно радует. Любителей поездить зимой на «лете» сравнительно мало, а вот фанатов обратного достаточно много. Их не смущает даже повышенный износ зимней резины в жару.

Пробелы законодательства

В Правилах дорожного движения и КоАП вы не найдете параграфов, в которых упоминается использование зимних и летних шин. Казалось бы, тут разговор можно и закончить, ведь в автошколе будущих водителей знакомят только с этими двумя документами, только их они и обязаны знать. Однако не все так просто: регламентирование дорожного движения ими не исчерпывается.

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Существует регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Норму о шинах сходу и не найдешь, она спряталась аж в восьмом приложении. А в нем есть пункт 5.5: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами. (…) Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств».

В переводе на человеческий язык это означает, что зимой для автомобилей категории В (по водительским правам) обязательно использование покрышек с соответствующей маркировкой (снежинка, горная вершина, M&S), а летом нельзя ездить на шипах.

Недочетов два. Первый — на нешипованной «зиме» закон дозволяет ездить круглый год, что неправильно. Второй — жесткое регламентирование месяцев. Страна у нас большая, и для юга и севера одновременно установить одинаковые периоды использования шин невозможно.

Неприкасаемые

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Но гораздо хуже то, что санкции за нарушение этого требования не предусмотрено! Соответствующий пункт в КоАП хотят ввести вот уже несколько лет, но все никак. Документ на Технический регламент никак не ссылается. Есть упоминание «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Статья 12.5.1 наказывает 500-рублевым штрафом с перспективой аннулирования регистрации за наличие в автомобиле неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Но о зимних и летних шинах в «Положениях» ни слова, только об отсутствии повреждений, остаточной глубине протектора, соответствии размерности и нагрузки, использовании шин одинаковых типов.

Так что в худшем случае нерадивому водителю может грозить наказание за «лысую» резину. Для зимней минимальная глубина протектора должна составлять не меньше 4 мм, для летней — 1,6 мм. Но и тут есть нюанс: наказать за изношенные зимние покрышки можно только при наличии «обледеневшего или заснеженного дорожного покрытия». Получается, летом можно доводить их до совсем неприличного состояния.

Не смотри туда

После таких законодательных открытий неудивительно, что интереса к контролю шин не проявляют ни автоинспекторы на дорогах, ни операторы техосмотра. Первые максимум могут сделать водителю внушение, после которого он с (почти) чистой совестью поедет дальше. А без наказания рублем, одними разговорами, как показывают наблюдения за обувкой машин в потоке, ничего не добьешься.

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Ну а система техосмотра прогнила насквозь. В нынешнем состоянии призывать ее на помощь бесполезно. Честно проходить обязательную инспекцию приезжает мизерная часть автомобилистов. И, понятное дело, они готовят машину к визиту. Не стоит думать, что остальные ездят на разваливающихся «ведрах». Отнюдь! Просто купить диагностическую карту — быстро, удобно и недорого. Как от такого отказаться ради экономии времени?

Через год вернется штраф за езду без техосмотра, ужесточится контроль за работой операторов. Отсутствие диагностической карты будет стоить 2000 рублей. Возможно, эта мера хоть в какой-то степени наведет в системе порядок. Но вряд ли обутых не по сезону автомобилей станет меньше. Нужна отдельная статья КоАП с четкими критериями, а с ней пока проблема.