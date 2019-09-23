Читатель «За рулем» разошелся во мнениях со страховым агентом, с какого момента следует отсчитывать срок для обязательного техосмотра. Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

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Машина выпущена в 2016 году, однако куплена новой в 2017-м. Страховой агент уверяет, что в этом году надо пройти техосмотр (иначе не оформит полис ОСАГО). Однако всегда срок считали с года покупки — именно так было с предыдущей машиной. Кто из нас прав?

Николай, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Прав страховой агент. В соответствии с федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170 ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для легковых автомобилей, не относящихся к такси, проведение технического осмотра не требуется в первые три года, включая год их выпуска.

Таким образом, начиная с 2019 года прохождение технического осмотра обязательно.

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