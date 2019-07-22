Читателю «За рулем» навязывают допоборудование, утверждая, что за отсутствие брызговиков накажет ГАИ. Ситуацию комментирует глава ГИБДД.

Собираюсь заказывать машину в автосалоне. Менеджер настоятельно рекомендует установить на нее брызговики (естественно, за дополнительную плату). Говорит, что ГАИ этого­ требует. Действительно требует?

А. Крапивин, Новомосковск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Согласно пункту 7.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, нельзя использовать автомобиль, у которого отсутствуют, в частности, преду­смотренные конструкцией брызговики.

Однако если брызговики входят в перечень дополнительного оборудования, заказываемого отдельно, то из этого можно сделать вывод, что транспортное средство было допущено к дорожному движению в нашей стране без них.

Иными словами, конструкцией в качестве обязательного элемента они не предусмотрены. Следовательно, со стороны Госавтоинспекции требования к их наличию предъявляться не будут.

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Фото: Audi