Техосмотр по-новому: опять будет дороже!

Новый Закон о техническом осмотре приведет либо к очередям, либо к подорожанию ТО. А cкорее всего — и к тому, и к другому. При правильной технической реализации правил, прописанных в законе, доля проданных через интернет полисов через некоторое время резко пойдет на убыль, ведь за выдачу липовых диагностических карт пункт ТО будет лишен аккредитации практически в автоматическом режиме. И это может породить массу проблем для автомобилистов.

Петр Шкуматов

Давайте посчитаем, сколько же нужно стране пунктов техосмотра, чтобы каждый автовладелец мог пройти ТО совершенно законно. Это несложно сделать, так как количество автомобилей того или иного возраста примерно известно.

Итак, ежегодно требуется около 30 миллионов техосмотров. На каждый отводится 45 минут. Это означает, что на осмотр автомобилей в стране будет потрачено 22,5 миллиона часов в год. Если каждый пункт ТО будет работать без выходных по 12 часов в день, то общая потребность составит минимум 5200 таких центров.

На текущий момент в реестре операторов технического осмотра всего 4516 фирм — и очевидно, что бóльшая часть из них лишь продает диагностические карты онлайн.

Таким образом, спустя два года (год на вступление закона в силу и еще год на переаккредитацию операторов ТО) может возникнуть вполне ощутимый дефицит настоящих площадок техосмотра. Как решить проблему дефицита, депутаты придумали. Будут функционировать передвижные пункты ТО: не вы приедете на осмотр, а осмотр приедет к вам. Верится в такие решения с трудом.

Стоимость ТО возрастет, и вот почему. Теперь на каждой линии техосмотра должен работать технический эксперт с соответствующей квалификацией. Это зарплата, налоги. Пункт ТО должен существовать реально, а не на бумаге. Это капитальные вложения, аренда помещения. Если сложить все затраты, получится, что стоимость процедуры будет заведомо выше 1000 рублей; некоторые эксперты говорят о 2000 рублей и даже о более высокой цене на ТО. Таким образом, ежегодно российские автовладельцы будут отдавать 30–60 млрд рублей.

Материалы по теме Отменить техосмотр? Совместить с обычным ТО! Предложение ЗР

За что такие деньжищи? Повыси­тся ли безопасность на дорогах? Вряд ли. В прошлом году в России доля аварий по причине неисправности транспортного средства составила 3,8%. В США она колеблется в пределах 1,3–2,7%. К сожалению, ГИБДД не раскрывает детали происшествий, ограничиваясь общими цифрами. А вот в Америке материалы доступны для аналитики; оказывается, там всего два типа неисправностей автомобилей являются причиной большинства (82,8 %) подобных ДТП — проблемы с шинами или колесами и проблемы с тормозной системой. У нас эти критически важные системы автомобиля на техническом осмотре либо проверяются формально, либо не проверяются вовсе.

Если шины соответствуют всем требованиям во время техосмотра, то где гарантия, что они будут живы-здоровы — без порезов и грыж — до следующего ТО? Водитель может поменять колеса с хороших на плохие в любой момент, например при переходе с хороших летних шин на сильно изношенные зимние.

А тормозá? Самые страшные беды — неисправность шлангов тормозной сис­темы, подтекания тормозной жидкости и потеря ею своих характеристик. Но как можно обнаружить всё это во время техо­смотра, если подъемник не входит в список оборудования, необходимого для аккредитации оператора технического осмотра? Никак! Тормозная система во время техо­смотра проверяется на роликовом стенде, где можно определить лишь одно: с каким усилием тормозит автомобиль (и тормозит ли вообще). Дефекты шлангов, равно как и износ тормозных колодок, на этом стенде выявить невозможно в принципе.

Вот почему принятый законопроект представляет собой чистой воды профанацию. Саму порочную суть техосмотра, а именно его бессмысленность для 80% автомобилей, чьи владельцы покупают диагностические карты в интернете, он не меняет. А вот цены и, соответственно, расходы автомобилистов вырастут.

Автор: Петр Шкуматов