Критический износ шин: когда мы рискуем перейти грань

ПДД запрещают ездить на изношенных шинах. «За рулем» разобрался, что за этим стоит. А заодно выяснил, как с этим обстоят дела в других странах.

Все шинные тесты проводят с новыми, только-только прошедшими обкатку шинами. Любой автомобилист может повторить испытание на собственной машине и получит при этом схожий результат. Но только если покрышки на его автомобиле относительно свежие. Дело в том, что по мере износа шины все ее показатели меняются, причем не в лучшую сторону.

Какой же износ допускают ПДД?

Зимние шины

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Зимние (или всесезонные) шины должны быть установлены согласно регламенту Таможенного союза на всех легковых автомобилях, эксплуатируемых в Российской федерации с 1 декабря по конец февраля. И остаточная глубина рисунка протектора должна быть больше 4 мм. При обнаружении такого недостатка сотрудник ДПС вправе предъявить вам «у правление неисправным ТС », за что положено предупреждение или штраф 500 рублей.

Почему именно 4 мм? Все просто. Зима в большинстве регионов нашей страны — это время, когда автомобиль редко ездит по асфальту. Дорога может быть заснеженной, обледенелой или покрытой слоем воды. Но есть еще одно, довольно неприятное состояние — когда дорога покрыта размокшим снегом. При этом автомобиль склонен к так называемому слэшпленингу — «всплыванию» колес при быстром движении, вплоть до полной потери контакта с дорогой. По сути, слэшпленинг — то же самое, что и более известное явление аквапланирования. В обоих случаях между колесом и дорогой возникает клин, из-за которого и теряется сцепление. Только в случае с аквапланированием клин водяной, а в случае со слэшпленингом — снежный.

Промокший снег в чем-то сродни глубокой луже. Ведь толщина его слоя может достигать нескольких сантиметров. Поэтому очень важно, чтобы вода или снежно-водяная каша как можно быстрее отводились из зоны контакта протектора шины с дорожным покрытием. Для этого и нужна достаточная глубина канавок протектора шины. Ведь именно через них и отводится вода или мокрый снег. Мелкие канавки просто не справятся с большим количеством влаги.

Особенно хорошо сопротивляются слэшпленингу шины с направленным рисунком протектора. Направление вращения таких шин указано на боковине: у шины Continental IceContact 3 хорошо видна стрелка и надпись Rotation.

Кроме того, протектор шины должен быть достаточно мягким, чтобы облегать все имеющиеся неровности ледяного или снегового покрытия, тогда и сцепление с ним будет лучше. Поэтому чем глубже канавки протектора, тем мягче сама шина. Вы, наверное, замечали, что пока протектор новый, высокий, то и отдельные его элементы относительно мягкие. Но стоит им стереться до середины изначальной высоты, как они становятся менее податливыми.

Зимние шины отводят влагу и снежно-водяную смесь через канавки, расположенные по всей ширине протектора. Ближе к краям протектора площадь сечения канавок становится больше, ведь через них проходит большее количество влаги: и та, что гонится от центра шины, и та, что оказывается на дороге непосредственно под канавкой.

У шипованных шин глубина протектора измеряется без учета выступания над ним шипов. Но, как правило, если остаточная глубина протектора шипованной покрышки составляет 4 мм, то и шипов в такой шине почти не осталось. Некоторые вылетели целиком, а от некоторых остался только корпус, который уже не цепляется за дорогу.



Следует учесть, что шипованная шина, потерявшая большую часть «гвоздей», не становится хорошей «липучкой». У неё другой состав резиновой смеси, она изначально несколько жестче — особенно тот слой протектора, к которому крепится основание шипа.

Единственное, на что способны зимние шины с высотой протектора меньше 4 мм, — это неспешная езда по летним дорогам. Грубо говоря, так можно «докатать шины». Продольная динамика, управляемость и шум вас не порадуют, но проходимость автомобиля по грязи будет немного выше, чем у летней резины.

Летние шины

В период с начала марта и до конца ноября, по закону, можно использовать любую резину (кроме шипованной — в три летних месяца).

Протектор летних шин обычно разделен широкими продольными канавками, предназначенными для отвода большого количества воды. Причем вода удаляется через такие канавки как по ходу движения шины, так и против. Поперечные канавки отводят влагу, в основном, с краев протектора.

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У летних шин жизнь проще, чем у зимних. Все, с чем они могут встретиться на дороге, это асфальт или мокрый асфальт. А еще глубокие лужи. И именно последние во многом определяют требования к остаточной глубине протектора. Когда глубина канавок летней шины становится меньше, чем 1,6 мм, отвод воды из пятна контакта становится практически невозможным. Даже с остаточной глубиной протектора порядка 3 мм поведение шины на мокрой дороге далеко не безопасно. Но все зависит от скорости. При маневрах во дворе на небольшой скорости даже самая лысая шина вряд ли потеряет сцепление с дорогой.

Критический износ покрышки оценить очень легко. Все производители отливают на шине специальные индикаторы, представляющие собой поперечные выступы высотой 1,6 мм. Пока шина не сильно изношена, индикаторов не видно, но при предельном износе они проявляются как четкие поперечные полосы на протекторе.

Места расположения индикаторов износа показаны на боковине шины с помощью символов в форме треугольника или букв TWI. Расшифровываются эти буквы как Tread Wear Indicator, что в переводе означает «индикатор износа протектора».

Всесезонные шины

В нашей стране есть регионы, где использование зимней резины считается нецелесообразным. Снег выпадает всего несколько раз за зиму и долго не лежит. В таких краях часто используют всесезонные шины. Такие шины — определенный компромисс. Как зимние они работают немного хуже из-за относительно высокой твердости протекторной смеси резины. Но для летних условий эта твердость недостаточна, и они несколько быстрее изнашиваются. Тем не менее многие солидные шинные фирмы выпускают всесезонки, в которых достигнут максимально возможный баланс потребительских качеств.

Многие всесезонные шины имеют V-образное расположение водоотводных канавок. Соответственно, рисунок протектора получается направленным. То есть такую шину следует устанавливать на автомобиль особым образом, чтобы при движении вперед она вращалась в определенную сторону. Направление вращения указано на боковине шины. Наши испытания не раз подтверждали, что зимние нешипованные шины на асфальте изнашиваются в полтора раза быстрее летних. Тем, кто ездит на фрикционках круглый год, стоит призадуматься.

Ограничения для всесезонок все те же: зимой высота протектора должна быть не меньше 4 мм, а летом — минимум 1,6 мм.

Другие ограничения

Срок годности шин

Согласно отечественным стандартам, срок использования шин составляет 5 лет со дня их изготовления, эти нормы регламентированы ГОСТ 4754–97 и 5513–97. Большинство автолюбителей знают, сколько лет их шинам. Первые пришли вместе с машиной, а потом о замене обычно не забывают- покупка довольно серьезная.

А еще на шине обычно есть дата изготовления. У разных производителей она маркируется по-разному. Как та или иная фирма маркирует шину, можно посмотреть на сайте производителя.

В России за использование старых шин ответственность не предусмотрена, но если при расследовании обстоятельств аварии станет ясно, что виной разрушения шины стала ее «старость», то решение может быть принято не в пользу владельца автомобиля с такими шинами. Причем все равно, ездите ли вы или машина в основном стоит и лишь иногда выезжает. Дело в том, что на шины воздействует кислород и солнечные лучи, постепенно разрушающие резину и каркас шины. Конечно, не стоит нести старые, но совсем мало изношенные шины в утиль. Просто помните, что прежних показателей ни у летних, ни у зимних возрастных покрышек не будет.

Дефекты шин

Конечно, мало кто станет заменять шину после обычного прокола гвоздем, но если повреждения серьезнее, то путь шине один — в утиль. К замене шины обычно приводят значительные повреждения боковины, крупные пробоины протектора, искривление каркаса шины или нарушения целостности бортовых колец. Неравномерный износ протектора с отдельными проплешинами и невозможность отбалансировать шину на исправном колесном диске также заставят заменить ее.

Некоторые водители ошибочно принимают за индикаторы износа вот такие цветные полосы, нанесенные поверх протектора шины. На самом деле это своего рода штрих-код, внутреннее обозначение, которое показывает работнику склада, какого размера или модели данная шина. На складах шины хранятся в вертикальном положении, поэтому боковины не видны сотрудникам. А полосы однозначно идентифицируют шину, и это облегчает работу.

За границей

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На деле отношение к шинам у нас в стране оказывается зачастую наплевательским. Подтверждением тому является изобилие предложений о продаже вроде «Б/у шины из Германии» — их там списали, а наши люди докатывают.

Вообще-то, все страны, подписавшие Женевскую и Венскую конвенции о дорожном движении, придерживаются одинаковых норм на остаточную высоту протектора летних шин — 1,6 мм. В остальном начинаются вариации. Где-то зимние шины вообще не нужны — например, на Кипре или на Канарских островах. Обратите внимание, что в каких-то странах допустимо использовать только нешипованную зимнюю резину. На некоторых перевалах между Францией и Испанией обязательна установка цепей, причем на все четыре колеса. Зато, например, в Норвегии «запрещается использовать цепи между первым понедельником Пасхи и до 31 октября, если этому не противоречат погодные условия». Вот так, дорожное движение на библейские даты завязано. А ведь дата Пасхи-то плавающая…

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Следите на глубиной протектора и возрастом шин. Ну а если собираетесь в путешествие зимой по Европе на своем автомобиле, то установите качественные нешипованные зимние шины с запасом по высоте протектора. Ведь после езды по скоростным автобанам износ резины может оказаться слишком велик, а до финальной точки путешествия будет еще далеко.

Фото: DPA/ТАСС и Continental