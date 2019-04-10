Большой тест 14-дюймовых шин. А «китайцы» не так уж плохи!

На этот раз мы собрали на тест шины, которые почти все производители представляют как наиболее сбалансированные по всем характеристикам. Высшую ценовую планку задает совсем свежая модель Continental PremiumContact 6, «сваренная» в Мексике. Еще новинка — Michelin Primacy 4, которая сделана (обратите внимание!) в России.

Новая модель Hankook — Ventus Prime 3 венгерского исполнения — призвана продолжить успешное продвижение быстро прогрессирующей корейской компании на российский рынок.

Свежая модель, хотя уже не новинка, - Nokian Hakka Blue 2 финской «варки».

Впервые в нашем тесте — чистокровный японский, позиционирующийся как продукт для премиальных автомобилей. Неужели есть чем удивить?

Еще одна премиальная модель — Pirelli Cinturato P1 Verde со штампиком ­«Сделано в России».

Toyo Proxes CF2 малайзийской «сборки» — старая модель, но всё еще пользуется спросом. Бюджетный продукт именитой компании Bridgestone — модель Firestone Touring FS100.

В ценовой диапазон 3000–3500 рублей попадают обновленная корейская Kumho Ecsta HS51, тайваньская Maxxis Premitra HP5, сделанная в Китае, Nordman SX 2 финской закваски, но российского производства. А также старая, но с обновленным составом модель Viatti Strada Asimmetrico V‑130 и новинка рынка Cordiant Comfort 2.

Итого — шесть «россиян» по месту изготовления, практически половина состава.

Традиционно тесты летних шин мы проводим на полигоне АВТОВАЗа. Начинаем с оценки курсовой устойчивости на максимально допустимой скорости. Самую высокую оценку поставили шинам Pirelli. С одной стороны, они обеспечивают тестовой Октавии четкие, незамедлительные реакции даже при незначительных углах поворота руля — как на прямой, так и на дуге пологого поворота. А с другой — автомобиль радует плотной, налитой приятной тяжестью баранкой. Возможно, среднестатистическому водителю в дальней поездке она покажется чуть тяжеловатой, но при активном рулении очень информативна — по нарастанию усилия хорошо понятно, на какой угол повернуты колёса.

Полная противоположность — Firestone. На этих шинах строгая в поведении Skoda превращается в разгильдяйку с нечетким, непонятным «нулем», задержками в реакциях и большими углами поворота руля при попытках скорректировать курс. Но самое неприятное другое: на пологой дуге с установившимся ради­усом в какой-то момент возникает подруливание задней оси, норовящее сорвать машину в занос. Неопытного водителя спасёт только ESP.

Подогревают аппетит

Не останавливаясь после десятикилометровой пробежки (даже короткая остановка позволит шинам и элементам трансмиссии остыть, что отрицательно скажется на результатах), переходим к оценке экономичности. В загородном режиме (90 км/ч) в лидеры попали пятеро испытуемых — Continental, Cordiant, Firestone, Michelin и Toyo. Особенно удивил успех Кордианта, поскольку предыдущая модель (Comfort первого выпуска) была весьма прожорливой. Больше всего бензина Skoda расходовала на шинах Viatti.

На городских 60 км/ч упомянутая пятерка превратилась в тройку — сохранили лидирующие позиции лишь Firestone, Michelin и Toyo. Viatti и здесь проявила ненасытность.

Кто на свете всех шумнее

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Перемещаемся на другие дороги, изобилующие трещинами, выбоинами и даже ямами. Здесь шины шумят, гудят, трясут, передают на кузов и сиденья толчки и вибрации — одни сильнее, другие слабее.

Наиболее высокие оценки по акустическому комфорту эксперты поставили шинам Continental, Cordiant, Hankook, Nokian и Nordman. Покрышки Michelin тоже не издают громких звуков при качении, однако от пятерки лидеров их отличает изменение тональности шума на покрытиях разного качества — они не столько певучи, сколько разноголосны на традиционных для российских дорог заплатках из разнородного асфальта. Именно за это мы снизили шинам Michelin оценку на полбалла.

Рекорд шумности установил Kumho. Шумное, гулкое качение, озвучивание покрытия и дорожных неровностей. Они же оказались самыми жесткими, активно передающими толчки и вибрации на пол кузова, сиденье и органы управления. Особенно неприятно зудят на микронеровностях и грубом асфальте. Лучшие результаты по плавности хода «привезли» Hankook и Cordiant: на них Octavia катится мягко и комфортно.

Проскочим по проселку

На грунтовом 12‑процентном подъеме оцениваем лояльность шин к дорогам без покрытия. Троганье в гору с «газом» и «без газа» и попытки интенсивно разогнаться позволяют выяснить, какие шины хорошо цепляются за грунт, насколько и как резко способствуют потере тяги при буксовании. Противобуксовочную систему, естественно, отключаем.

Увереннее других на грунтовом подъеме ведут себя Viatti. Немудрено! Обратите внимание на рисунок протектора — все шашки мелко нашинкованы, будто у шин M+S, предназначенных только для проселка.

А больше других склонностью к буксованию и недостаточной тягой грешат шины Continental — их «грунтовые» способности мы оценили в четыре балла. С твердых дорог не съезжать!

Результаты вполне закономерны: невозможно сделать шину, которая будет лучшей одновременно и на асфальте, и на грунте.

По тормозам!

В мокром торможении всех обыгрывает Hankook. В затылок ему дышат Continental и Nokian с одинаковыми тормозными путями. В отстающих — Firestone, проигрывающий лидеру почти семь (!) метров. На предпоследней позиции — Viatti с отставанием в 4,3 метра.

На сухом асфальте Octavia лучше всего тормозит на шинах Michelin. Второй результат показывает Continental, проигрывая лидеру всего 30 см. Замыкающие в этом упражнении те же, только теперь позади всех Viatti, а перед ним Firestone.

На мокром асфальте ­наиболее стабильные показатели — у Conti, Nokian и Kumho: разброс не более 20 см. Максимальная разница в результатах, полученных в разных попытках, составила чуть больше метра — отличились Firestone и Pirelli. На сухом самое стабильное торможение обеспечил Michelin: всего полметра разницы за шесть подходов. А вот Firestone, Nordman, Pirelli и Viatti показали максимальный разброс — более двух метров.

На переставке

Этот тест мы выполняем, чтобы оценить поведение шин при экстремальном маневрировании. Skoda, двигаясь с постоянной скоростью на четвертой (прямой) передаче, резко (на дистанции 12 метров) перестраивается на соседнюю полосу. Испытатель начинает упражнение с небольшой, заведомо проходной скорости и с каждым разом наращивает ее на 1–2 км/ч. Кроме того, он выставляет экспертную оценку на основании зафиксированных замечаний к поведению автомобиля и возможности управлять им.

Самую высокую скорость (69,3 км/ч) при переставке на мокром асфальте Skoda показала на шинах Nokian. А наибо­лее скромным результатом (63,7 км/ч) наделил ее Firestone.

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На сухой дороге шины Nokian сохранили лидерство, скоростной максимум на них вырос до 71,2 км/ч. Firestone так и остался самым скромным, выше отметки «67,5 км/ч» при выполнении экстремального маневра подняться не смог.

И приятнее всего управляется Skoda на шинах Nokian, причем как на сухом асфальте, так и на мокром. Испытатели отметили четкие реакции, аде­кватные углы поворота баранки и достаточную ее информативность. Баланс управляемости близок к нейтральному.

Шины Firestone заставили попотеть на мокром асфальте. Невысокая скорость объясняется ранним началом скольжений, что в переводе на общедоступный язык означает недостаточное сцепление. Кроме того, практически полное отсутствие информативности на руле не позволяет подобрать требуемые углы его поворота, чтобы заставить автомобиль двигаться по желаемой траектории.

На сухом покрытии в отстающих по поведению остался всё тот же Firestone, но уже в компании с Toyo. У Октавии на шинах Firestone столь большие углы поворота баранки и задержки в реакциях, что водитель не успевает повернуть руль на требуемый угол. Ситу­ацию осложняет изменчивый характер — машина скользит мордой наружу на входе в первый коридор, демонстрируя недостаточную поворачива­емость, которая при стабилизации автомобиля на соседней полосе переходит в избыточную, заставляя Шкоду «мести хвостом».

На шинах Toyo первоначальные реакции неплохие, но с увеличением скорости Octavia начинает неожиданно резко срываться в занос, с которым очень сложно справиться. Руль при этом становится настолько «пустым», будто его отсоединили от колес.

Расставляем по местам

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На тринадцатом месте нашего рейтинга Firestone Touring FS100, заработавший лишь 796 баллов и попавший в категорию «Слабые шины». Провальные по современным меркам результаты в номинациях «Безо­пасность» и «Поведение». Сильные стороны — средний уровень комфорта и высокая, наравне с мишленовской, топливная экономичность. Возможное применение — неспешная аккуратная езда с постоянно включенной системой стабилизации.

На двенадцатом месте — Viatti Strada Asimmetrico V‑130. Всего лишь 835 итоговых баллов относят их в категорию «Посредственные шины». Слабое торможение, худшие результаты в топливной экономичности, уровень комфорта близок к среднему. На удивление покладисты в управляемости. Подойдут для неспешной езды по твердым дорогам, в том числе по грунтовым.

Десятое и одиннадцатое местá делят Kumho Ecsta HS51 и Toyo Proxes CF2. Несмотря на равное количество набранных баллов, по характеру они совершенно разные. «Корейцы» — откровенно провальные по комфорту, однако в номинации «Безо­пасность» опережают Toyo и даже вышестоящие Cordiant и Nordman. «Японцы» чуть лучше по поведению, к тому же порадуют водителя высокой топливной экономичностью, сравнимой с мишленовской. И те и другие подойдут для езды без фанатизма.

13 место 12 место 10–11 место 10–11 место Сумма баллов, набранных в тесте 796 835 871 871 Марка, модель Firestone Touring FS100

Viatti Strada Asimmetrico V-130

Toyo Proxes CF2

Kumho Ecsta HS51

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3645 3155 3675 3475 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 19 (-) 5 (+) 0 6 (+) Страна изготовления Россия Россия Малайзия Корея Индекс нагрузки и скорости 91V 91V 91V 91V Индекс износостойкости (Treadwear) н.д. н.д. 400 380 Глубина рисунка по ширине, мм 7,2 7,5 8,0 7,5 Твердость резины по Шору, ед. 61 70 61 62 Масса шины, кг 9,3 9,3 9,1 9,3 ПЛЮСЫ Самые экономичные; удовлетворительный уровень внутреннего шума Хорошая управля­емость на сухом покрытии при экстремальном маневрировании; удовлетворительная курсовая устойчивость Самые экономичные; удовлетворительный уровень внутреннего шума Торможение выше среднего и на сухой, и на мокрой дороге; высокая скорость при переставке на сухом асфальте МИНУСЫ Худшее «мокрое» торможение; проблемные курсовая устойчивость и управляемость при экстремальных маневрах на мокром асфальте Худшее торможение на сухом асфальте; самый большой расход топлива; замечания по части комфорта Сложная управляемость при экстремальных маневрах на сухом асфальте; замечания к плавности хода Самые некомфортные; сложные курсовая устойчивость и управляемость при экстремальных маневрах на мокром асфальте

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Maxxis Premitra HP5 — на девятой строчке. Ай да Тайвань! Maxxis — компания довольно молодая, но быстро прогрессирующая. Premitra HP5 обошла более именитых японских и корейских соперников. Это не самые лучшие шины для агрессивной езды из-за сложного поведения при экстремальных маневрах. Но для повседневной спокойной езды подойдут, причем обеспечат более высокую безо­пасность, чем стоящие выше в итоговом рейтинге Cordiant, Nordman и Dunlop. Близки к середнякам по комфорту и экономичности.

На восьмой ступеньке — Cordiant Comfort 2. Новая модель ощутимо прибавила относительно представительницы первого поколения. Теперь она оправдывает свое название и по праву завоевала титул самой комфортной шины (правда, в компании с Ханкуком). Еще одно достижение — эти покрышки принадлежат к числу самых экономичных на «загородной» скорости. Ощутимый минус — сложная управляемость при экстремальных маневрах на сухом покрытии. Эти шины созданы не для агрессивной езды, но вполне подходят на каждый день.

Российский Nordman SX 2 с 889 баллами распечатывает группу «Хорошие шины». Крепкий середняк по всем объективным показателям, единственное исключение — «сухое» торможение, в котором дал незначительную слабину. Зато в номинации «Поведение» конкурирует с топами, - Michelin и Hankook ему даже чуток уступают.

9 место 8 место 7 место Сумма баллов, набранных в тесте 880 885 889 Марка, модель Maxxis Premitra HP5

Cordiant Comfort 2

Nordman SX 2

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 3280 3080 3270 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 15 (+) 24 (+) 18 (+) Страна изготовления Китай Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 91V 94V 91H Индекс износостойкости (Treadwear) 340 н.д. 500 Глубина рисунка по ширине, мм 7,2 7,9 7,2 Твердость резины по Шору, ед. 66 64 64 Масса шины, кг 8,5 8,5 7,9 ПЛЮСЫ Очень хорошее торможение на мокрой дороге; удовлетворительная плавность хода Самые комфортные; торможение на мокром асфальте выше среднего уровня Самые экономичные при скорости 90 км/ч; самые тихие; высокая скорость при переставке на сухом асфальте МИНУСЫ Сложная управляемость при экстремальных маневрах на мокром асфальте; замечания касательно внутреннего шума Сложная управляемость при экстремальных маневрах на сухой дороге Торможение на сухой дороге хуже среднего

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Dunlop SP Sport Maxx 050+: шестое место в итоговом зачете и замыкающая позиция в категории «Отличные шины» — это несомненный успех. По результатам и характеру эти шины сопоставимы с Pirelli. По таким показателям, как управляемость, комфорт и экономичность, они идут ноздря в ноздрю.





Пятую строку в соответствии с позицией бренда в первой пятерке мировых производителей шин занимает Pirelli с моделью Cinturato P1 Verde. Еще несколько лет тому назад покрышки под маркой Pirelli выделялись своими драйверскими наклонностями. Теперь пальму первенства по части управляемости перехватила Nokian, однако лидерство в курсовой устойчивости Pirelli не отдала. А потому это лучшие шины для дальних поездок — если сможете смириться с повышенным уровнем шума в салоне и жесткостью хода.













6 место 5 место 4 место Сумма баллов, набранных в тесте 902 910 916 Марка, модель Dunlop SP Sport Maxx 050+

Pirelli Cinturato P1 Verde

Michelin Primacy 4

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 4100 4085 4790 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 3 (-) 1 (-) 14 (-) Страна изготовления Япония Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 94W 91V 91V Индекс износостойкости (Treadwear) 240 420 340 Глубина рисунка по ширине, мм 7,8 7,2 8,1 Твердость резины по Шору, ед. 62 65 57 Масса шины, кг 9,9 8,5 8,9 ПЛЮСЫ Высокая скорость на переставке; неплохие курсовая устойчивость и управляемость при экстремальных маневрах Отменная курсовая устойчивость; торможение на сухом асфальте выше среднего Лучшее торможение на сухой дороге; самые экономичные; четкое следование заданному курсу МИНУСЫ Замечания в адрес внутреннего шума и плавности хода Замечания касательно внутреннего шума и плавности хода Замечания к управляемости при экстремальных маневрах на мокром асфальте

Российские шинысимволично расположились на строчке, соответствующей порядковому номеру модели. Лидерские амбиции подкреплены лучшими результатами в топливной экономичности, а также в торможении на сухом асфальте. А в торможении на мокром — лишь пятый результат, что идет вразрез с современным трендом. Ведь нынче почти все шинники стараются максимально улучшить торможение на мокром покрытии, поскольку его принято считать самым опасным. Тем не менее шины отличные, без ограничений.

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

На третьем месте — шины Hankook Ventus Prime 3, уступившие покрышкам Nokian всего два балла. Все результаты выше средних, так что эти шины понравятся любому. Могут похвастаться самыми высокими в тесте оценками за комфорт и торможение на мокром асфальте.

На втором месте расположилась Nokian Hakka Blue 2 (924 балла). Все показатели — топового уровня, разве что за торможение на сухом асфальте оценки средние. Конёк этой шины — стабильная управляемость при экстремальном маневрировании на любом покрытии. Потому рекомендуем ее тем, для кого автомобиль не просто средство передвижения, а еще и способ получения удовольствия от вождения.

Лидер теста — Continental PremiumContact 6, набравший 931 итоговый балл. Наиболее безопасные и при этом самые сбалансированные шины — не все результаты лучшие, но либо отличные, либо очень хорошие, что в итоге сложилось в наибольшее количество баллов. Браво!

3 место 2 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 922 924 931 Марка, модель Hankook Ventus Prime 3

Nokian Hakka Blue 2

Continental PremiumContact 6

Средняя цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала, руб. 4130 4105 4980 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 1 (+) 2 (+) 14 (-) Страна изготовления Венгрия Финляндия Мексика Индекс нагрузки и скорости 91V 94V 91V Индекс износостойкости (Treadwear) н.д. 300 280 Глубина рисунка по ширине, мм 7,5 7,8 7,5 Твердость резины по Шору, ед. 60 63 61 Масса шины, кг 9,0 7,9 8,4 ПЛЮСЫ Лучшее торможение на мокром асфальте, отличное торможение на сухом; самые комфортные Наивысшая скорость выполнения переставки; лучшее поведение при экстремальных маневрах; четкое следование курсу Отличное торможение; самые экономичные при скорости 90 км/ч; высокая скорость при выполнении переставки МИНУСЫ Незначительные замечания к управляемости при экстремальном маневрировании Средние тормозные свойства на сухой дороге Незначительные замечания в адрес управляемости при экстремальном маневрировании на сухой дороге

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 13–1 места.

Что выгоднее взять?

В борьбе за звание самой выгодной покупки лидирующую позицию занимает Cordiant Comfort 2: покупатель оказывается в плюсе почти на четверть от справедливой цены, выведенной по нашей новой методике для всех шин этого теста. Второе место занимает Nordman SX 2: покупка этих шин дает 18% выгоды. Замыкает подиум Maxxis Premitra HP5 с 15% выгоды относительно справедливой цены.

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Менее выгодные покупки — Kumho Ecsta HS51 и Viatti Strada Asimmetrico V‑130, которые позволят «сэкономить» 6% и 5% соответственно.

Цéны на шины Nokian Hakka Blue 2, Hankook Ventus Prime 3, Toyo Proxes CF2, Pirelli Cinturato P1 Verde и Dunlop SP Sport Maxx 050+ примерно соответствуют их характеристикам — отклонения от справедливых цен лежат в пределах от плюс двух до минус трех процентов.

Continental Premium­Contact 6 и Michelin Primacy 4 явно переоценены. Для каждой модели перебор относительно справедливой цены составляет 14%. Но самая перегретая цена — у шин Firestone Touring FS100. Они переоценены примерно на 20%.

В тестах авторам помогали Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ и Валерий ПАВЛОВ.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинской компании Шинторг за техническую поддержку.