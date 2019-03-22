Корейская компания Hankook представила очередную эволюцию своей флагманской модели Ventus S1 evo 3. «За рулем» выяснил, насколько хорошо удалось обещанное улучшение «по всем фронтам» популярной высокоскоростной летней шины.

Скоростной тест-драйв

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Ventus в переводе с латинского означает «ветер». Так вот, «ветер» S1 третьего поколения во время тест-драйва на небольшом аэродроме оказался очень приятным и безопасным в управлении. Эффективно тормозил на сухом и мокром асфальте, так, что водителю приходилось буквально повисать на ремне безопасности.

На слаломе радовал четкими реакциями и безошибочным «облизыванием» конусов. А главное — при переходе в скольжения не снижал сцепления и сохранял адекватные реакции на действия водителя. Даже в критических режимах помогал «единичке» BMW сохранять заданную траекторию, не пытаясь соскользнуть в сторону и тем более развернуться задом наперед. Конечно, если скорость держать в разумных пределах.

Самое «сладкое» упражнение в финале презентации — скоростной подъем по горной дороге. Эта асфальтовая, изобилующая серпантинами шоссейка была полностью перекрыта, так что можно было валить «на все деньги», не опасаясь встречных. Потому на всех виражах меня сдерживало лишь сцепление колес с дорогой и собственное умение заправлять машину в повороты. Этот «ветер» впору назвать азартным — он помог моему Audi SQ7 уверенно, быстро и по-легковому весело взлететь на вершину.

Химия и физика

Новые шины разработаны в европейском центре развития Hankook в Ганновере, а их производство налажено на ультрасовременном заводе в Венгрии, близ городка Racalmas.

Отличительная особенность протектора шины Hankook Ventus S1 evo 3 — своеобразные мостики, связывающие по окружности наружные плечевые шашки. Такое решение улучшает четкость и точность реакций шины при маневрировании.

Разработчики рассказали, что высокое сцепление шины с дорогой обеспечило применение природных смол в составе резиновой смеси протектора, а новейшая технология резиносмешивания (для более равномерного распределения полимеров и наполнителя) и высокопрочная резина протектора позволили понизить сопротивление качению и вместе с тем повысить сцепные свойства на мокром покрытии. Примечательно, что производитель обещает сохранение высокого сцепления шин в широком диапазоне температур.

Увеличена прочность и стойкость резины к истиранию. Повышены прочностные свойства каркаса и боковины шин, что сводит к минимуму деформацию шины на высоких скоростях под действием центробежной силы и положительно сказывается на управляемости.