Повреждения дисков: ремонтировать нельзя выкидывать

Восстановлению поддаются далеко не все «травмы» колесного диска. Чаще неисправный диск лучше заменить, чем дожидаться, пока он испортит шину или подвеску. Так или иначе, сезонная переобувка — лучший повод решить заодно и проблемы с дисками.

Колесные диски разных типов существенно отличаются не только по характеристикам, но и по типам повреждений. Самые доступные по цене и распространенные — штампованные. Литые диски стоят дороже, но и выглядят при этом лучше, имея, впрочем, не так много преимуществ перед штампованными. Самые дорогие диски — кованые — прослыли вечными, хотя сломать можно и их.

Все современные колесные диски рассчитаны на бескамерные колеса. Чтобы не нарушалась герметичность шины, кромки дисков должны быть ровными и иметь идеальную круглую форму. Но именно кромки дисков подвержены повреждениям больше всего.

Износ при частом шиномонтаже

Причиной повреждений становится частая перебортировка колес. Большинство из нас делает ее два раза в год, меняя летнюю резину на зимнюю и обратно. Подобная манера наиболее опасна для штампованных дисков — рано или поздно шиномонтаж приводит к отслоению краски и появлению ржавчины на кромках. Это приводит к тому, что полностью исправные шины начинают подтравливать воздух. Первое время после шиномонтажа спасает герметик, наносимый на край боковин шин, но со временем он теряет свои свойства, открывая воздуху дорогу. Маркером такой неисправности служит неравномерное спускание колеса: чем ниже становится давление в шине, тем медленнее оно падает.

Найти место стравливания воздуха несложно, но для этого требуется снять колесо и положить его в воду либо налить немного жидкости по ободу лежащего на боку колеса и посмотреть, где образуются пузырьки. И так с обеих сторон. Впоследствии в местах, где проходил воздух, следует восстановить поверхность, удалив ржавчину и обновив краску. Сделать это можно самостоятельно с помощью наждачки и распыляемой из баллончика краски.

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Правильным решением следует признать наличие двух комплектов дисков при двух имеющихся комплектах шин. Такие колеса хранят в сборе и просто устанавливаются на автомобиль без шиномонтажа, но с предварительной балансировкой, если она необходима.

Последствия ударов

Другой распространенной, но менее частой причиной разгерметизации является деформация колесного диска. Этой напасти также больше подвержены штампованные диски. В результате ударов их края заминаются, открывая дорогу рвущемуся наружу воздуху. Такое повреждение можно получить при проезде на большой скорости по ямам с вертикальными краями, местам среза асфальта, при ударах о бордюры и так далее. У литых дисков при подобных ударах края не заминаются, а откалываются, либо появляются трещины, через которые будет выходить воздух. Здесь следует отметить, что литые диски гораздо прочнее штампованных и повредить их сложнее. Там, где «штамповка» замнет края, литой диск останется невредим, но многое зависит от резины — низкопрофильные шины хуже защищают диск от ударов. К слову, такая высокая прочность литых дисков часто приводит к серьезным повреждениям шин при ударах. Следовательно, препятствия нужно проезжать аккуратно, независимо от того, какие диски у вашего автомобиля.

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