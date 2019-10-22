Повреждения дисков: ремонтировать нельзя выкидывать

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Колесные диски разных типов существенно отличаются не только по характеристикам, но и по типам повреждений. Самые доступные по цене и распространенные — штампованные. Литые диски стоят дороже, но и выглядят при этом лучше, имея, впрочем, не так много преимуществ перед штампованными. Самые дорогие диски — кованые — прослыли вечными, хотя сломать можно и их.
Все современные колесные диски рассчитаны на бескамерные колеса. Чтобы не нарушалась герметичность шины, кромки дисков должны быть ровными и иметь идеальную круглую форму. Но именно кромки дисков подвержены повреждениям больше всего.
Износ при частом шиномонтаже
Причиной повреждений становится частая перебортировка колес. Большинство из нас делает ее два раза в год, меняя летнюю резину на зимнюю и обратно. Подобная манера наиболее опасна для штампованных дисков — рано или поздно шиномонтаж приводит к отслоению краски и появлению ржавчины на кромках. Это приводит к тому, что полностью исправные шины начинают подтравливать воздух. Первое время после шиномонтажа спасает герметик, наносимый на край боковин шин, но со временем он теряет свои свойства, открывая воздуху дорогу. Маркером такой неисправности служит неравномерное спускание колеса: чем ниже становится давление в шине, тем медленнее оно падает.
Найти место стравливания воздуха несложно, но для этого требуется снять колесо и положить его в воду либо налить немного жидкости по ободу лежащего на боку колеса и посмотреть, где образуются пузырьки. И так с обеих сторон. Впоследствии в местах, где проходил воздух, следует восстановить поверхность, удалив ржавчину и обновив краску. Сделать это можно самостоятельно с помощью наждачки и распыляемой из баллончика краски.
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Правильным решением следует признать наличие двух комплектов дисков при двух имеющихся комплектах шин. Такие колеса хранят в сборе и просто устанавливаются на автомобиль без шиномонтажа, но с предварительной балансировкой, если она необходима.
Последствия ударов
Другой распространенной, но менее частой причиной разгерметизации является деформация колесного диска. Этой напасти также больше подвержены штампованные диски. В результате ударов их края заминаются, открывая дорогу рвущемуся наружу воздуху. Такое повреждение можно получить при проезде на большой скорости по ямам с вертикальными краями, местам среза асфальта, при ударах о бордюры и так далее. У литых дисков при подобных ударах края не заминаются, а откалываются, либо появляются трещины, через которые будет выходить воздух. Здесь следует отметить, что литые диски гораздо прочнее штампованных и повредить их сложнее. Там, где «штамповка» замнет края, литой диск останется невредим, но многое зависит от резины — низкопрофильные шины хуже защищают диск от ударов. К слову, такая высокая прочность литых дисков часто приводит к серьезным повреждениям шин при ударах. Следовательно, препятствия нужно проезжать аккуратно, независимо от того, какие диски у вашего автомобиля.
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При небольших заминах штампованный диск можно восстановить, придав ему прежнюю форму при помощи киянки и восстановив краску, чтобы металл под ней не ржавел. Это единственный случай, когда ремонт диска можно сделать самостоятельно. При более серьезном повреждении диск лучше выкинуть, чтобы падение давления в результате некачественного ремонта не повредило шины, у которых от этого портится корд. Прелесть штампованных дисков заключается в том, что стоят они недорого и покупать их можно поштучно, так как «дизайн» все равно будет закрыт декоративным колпаком.
При появлении трещин в литом диске от него лучше тоже избавиться. Скорее всего, вам предложат заварить трещину, но температура, при которой происходит сварка, нарушит структуру сплава, сделав ее менее прочной. Всецело полагаться на такой диск уже никак нельзя. Наращивать сколы тоже бесполезно — целостности структуры добиться не удастся, а значит ремонт следует считать не более чем косметическим. Такой ремонт оправдан, если вы поцарапали либо повредили лицевую сторону диска о бордюр, к которому неудачно притерлись при парковке, либо о другое незамеченное препятствие. Если при этом была надломлена спица, то диск лучше сдать в пункт приема цветмета и отправиться на поиски нового.
Литой диск, как и штампованный, тоже можно купить в единственном экземпляре. Но имейте в виду, что штатное «литье» и китайские аналоги имеют существенные отличия, например, по массе, что обусловлено использованием несколько иного сплава. А потому новый диск должен не просто выглядеть, как остальные, но и быть выпущенным той же фирмой.
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Повреждения кованых дисков, благодаря особой технологии изготовления, в подавляющем большинстве случаев исправляются при помощи специального оборудования. Трещины и сколы на кованых дисках не появляются никогда. При ударах диск просто деформируется, и если он не смялся в блин, его обязательно восстановят. В процессе ремонта свойства кованого диска не изменятся. Еще проще ремонтируется лицевая сторона диска, поврежденная о бордюр. В случае искривления спиц их геометрию обязательно восстановят. Здесь следует оговориться, что ремонт кованого диска будет стоить недешево. Обычно цена сопоставима со стоимостью нового литого диска, а при серьезных повреждениях может превышать 100 тыс. рублей.
Береги ниппель!
Повреждения дисков не ограничиваются заминами, сколами, трещинами и деформацией. В каждом диске для бескамерного колеса есть ниппель, который несложно повредить. Речь не только о золотнике, который можно подтянуть или заменить самостоятельно за три секунды и три копейки, но и о месте крепления ниппеля к диску.
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Повредить ниппель легче всего в лесу и на бездорожье. Конечно, при этом должно здорово не повезти, чтобы какая-нибудь ветка настолько ловко и сильно смогла угодить в ниппель. Немного легче повредить его, буксуя в колее, либо на гальке, зарываясь выше ободов колес. Такой случай тоже следует признать редким. А вот повреждения ниппеля зимой — достаточно частое явление. Сталкиваются с этим фанаты любительского дрифта на свежем снегу.
Снег «за воротник»
Чаще любители зимнего дрифта рискуют столкнуться с другой проблемой — попаданием снега в зону контакта шины и диска с последующей разгерметизацией колеса. При заносе шина деформируется с уводом вбок, а в это время перед идущим боком колесом собирается сугроб, снег из которого набивается в образовавшуюся щель. Там снег уплотняется и становится похожим на лед. Впоследствии, когда боковой увод исчезает, плотный снег продавливает резину и открывает ход воздуху. Но это уже проблема не дисков или шин, а водителя.
- Разобраться с параметрами колесных дисков, выяснив для себя все нюансы, можно здесь.
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