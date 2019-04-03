Переобуваемся правильно: все, что стоит знать о дисках

Прислушайтесь к советам эксперта — он знает, на что ориентироваться во время сезонной переобувки, чтобы не переплатить и не слететь с гарантии.

Материалы по теме Колесные диски: все, что нужно знать

Правильное название промежуточного элемента между ступицей и шиной — колесо. Но среди автолюбителей настолько прижилось понятие «диск», что и мы будем говорить так же.

Чаще всего комплект дисков покупают, чтобы смонтировать на них зимнюю резину. Сразу совет: если автомобиль был куплен на стальных дисках, зимние шины лучше надеть на них, а для летних купить красивое «литье».

Проще — но и дороже всего — приобрести оригинальные диски у официального дилера. Если хотите сберечь кровно заработанные, воспользуйтесь нашими советами.

Закон есть закон

Согласно ПДД, диски не должны иметь трещин, видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий. Значит можно покупать любые? Не совсем, ведь есть еще требования автопроизводителя. Ими, конечно, можно пренебречь, но тогда вы рискуете слететь с гарантии. Ведь при возникновении проблем с ходовой частью придется доказывать, что это не последствия применения нештатных дисков (например, с неправильным вылетом). Получить диагностическую карту честным путем не получится, да и встреча с инспектором на дороге может привести к неприятностям.

Стальные или легкосплавные

Колесные диски, сделанные из легких сплавов, подразделяются на литые и кованые.

Кованые диски прочнее литых, менее склонны к повреждениям под воздействием больших нагрузок. Но чем жестче диск, тем больше при ударе страдает покрышка.

Поэтому именно кованые диски при попадании в яму пробивают боковину шины. Стальные диски менее эстетичны, зато дешевы и практичны — помятый обод можно «прокатать» практически без утраты прочности. Принимая энергию удара на себя, они бережнее относятся к шинам.

Для легкосплавных дисков тоже возможен ремонт, но структура металла при этом нарушается, а потому восстановленный диск опасен в эксплуатации.