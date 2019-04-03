Переобуваемся правильно: все, что стоит знать о дисках

Правильное название промежуточного элемента между ступицей и шиной — колесо. Но среди автолюбителей настолько прижилось понятие «диск», что и мы будем говорить так же.
Чаще всего комплект дисков покупают, чтобы смонтировать на них зимнюю резину. Сразу совет: если автомобиль был куплен на стальных дисках, зимние шины лучше надеть на них, а для летних купить красивое «литье».
Проще — но и дороже всего — приобрести оригинальные диски у официального дилера. Если хотите сберечь кровно заработанные, воспользуйтесь нашими советами.
Закон есть закон
Согласно ПДД, диски не должны иметь трещин, видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий. Значит можно покупать любые? Не совсем, ведь есть еще требования автопроизводителя. Ими, конечно, можно пренебречь, но тогда вы рискуете слететь с гарантии. Ведь при возникновении проблем с ходовой частью придется доказывать, что это не последствия применения нештатных дисков (например, с неправильным вылетом). Получить диагностическую карту честным путем не получится, да и встреча с инспектором на дороге может привести к неприятностям.
Стальные или легкосплавные
Колесные диски, сделанные из легких сплавов, подразделяются на литые и кованые.
Кованые диски прочнее литых, менее склонны к повреждениям под воздействием больших нагрузок. Но чем жестче диск, тем больше при ударе страдает покрышка.
Поэтому именно кованые диски при попадании в яму пробивают боковину шины. Стальные диски менее эстетичны, зато дешевы и практичны — помятый обод можно «прокатать» практически без утраты прочности. Принимая энергию удара на себя, они бережнее относятся к шинам.
Для легкосплавных дисков тоже возможен ремонт, но структура металла при этом нарушается, а потому восстановленный диск опасен в эксплуатации.
Смотрим на параметры
Допустимые диаметр и ширину диска можно узнать в инструкции по эксплуатации автомобиля. Остальные параметры придется искать на обратной стороне родного колеса. Альтернативный вариант — воспользоваться подбором диска по автомобилю на специализированных шинных сайтах. Нужные размеры всегда есть и на форумах, посвященных данной модели автомобиля.Диаметр центрального отверстия должен быть соизмерим с диаметром ступицы автомобиля, - если отверстие диска чуть больше, следует приобрести переходное кольцо. Нужно учитывать диаметр окружности, на которой располагаются болты или шпильки крепления колеса, и количество отверстий под крепеж.
Шаг в сторону
Диски большего диаметра улучшают внешний вид, управляемость автомобиля (при использовании низкопрофильных шин) и охлаждение тормозных механизмов. Но они дороже, как и шины на них. И менее практичны: больше вероятность пробоя шины и ниже ездовой комфорт. К тому же трудно найти стальные диски диаметром больше 16 дюймов.При стандартных шинах применять диски шире родных не следует. Никаких преимуществ, кроме эффектного внешнего вида, не полýчите. Зато велик риск повредить диск при парковке вплотную к бордюрному камню. Шина, смонтированная на чересчур широкий диск, работает неправильно и быстрее изнашивается. Да и при поворотах покрышка может задевать колесную нишу.
Уменьшение вылета колес расширяет колею автомобиля, и тот становится менее валким. Но малый вылет перегружает ступичные подшипники и делает более резкой реакцию руля при попадании колесá на неровность.
Существует еще один размер — расстояние от тормозного суппорта до спиц диска. Бывали случаи, когда при всех соблюденных параметрах неродные диски задевали за тормозные механизмы. Поэтому перед установкой шин попросите шиномонтажников примерить колеса на автомобиль, причем с новыми тормозными колодками, когда выступание суппорта максимально.
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