Названы 6 марок опасных колесных дисков. Не покупайте их

Роскачество провело испытания двадцати трех 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков. Итоги испытаний неутешительны: на рынке выявлены опасные диски, не соответствующие национальным стандартам.

Исследование проводилось по заказу Минпромторга и государственной комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции. Тесты были проведены в отношении 23 колесных дисков популярных на «афтер-маркете» брендов, поставляющих неоригинальную продукцию из России, Китая, Италии, Германии и Тайваня.

Нареканий к качеству не возникло к российским дискам марок Techline, VERITAS-16 и китайским YST, BANTAJ, N20 и NZ. Безопасными признаны диски 11 марок: российские К&K, китайские LS и KIA, итальянские МАК, немецкие Alutec, Rial YOKATTA, тайваньские RW, YAMATO, а также диски Cross Steel и FR. К дискам из этой группы у Роскачества возникли претензии к физическим свойствам металла по опережающему стандарту Роскачества, а также к маркировке.

Наконец, опасными оказались диски шести марок: отечественные Proma и МЕГАЛЮМ, китайские X-Race, 4GO, Replay и Alcasta. Последние к тому же имеют серьезные нарушения в части маркировки. В Роскачестве говорят, что продавцы должны отозвать небезопасную продукцию с российского рынка. При этом импортер дисков Replay, не дожидаясь публикации итогов испытаний, объявил о добровольном отзыве дисков, которые были проданы в ноябре прошлого года. Покупателям будет предложена денежная компенсация или обмен на товар надлежащего качества.

Основные испытания касались безопасности колесных дисков и включали в себя:

испытание на удар, при котором имитируется удар колеса о преграду, бордюр или яму на дорожном покрытии. В случае, если на диске после теста выявлены трещины, центральный элемент отделился от обода либо же в течение минуты произошла полная потеря внутреннего давления, такой диск признается небезопасным;

испытание на качение: имитируется нагрузка на автомобиль при прохождении 1600 км на скорости до 80 км/ч. Колесный диск с шиной прижимается к барабану с нагрузкой. Данный тест показывает, как ведет себя колесо в обычных и критических условиях. Диск признается качественным, если испытание не привело к излому или возникновению микротрещин в диске;

испытание на изгиб при кручении: этот тест имитирует максимальную нагрузку в повороте, диск должен выдержать 1 800 000 циклов. Здесь также не должно возникнуть изломов или трещин на диске.

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Фото: Роскачество