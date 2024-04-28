Эксперты подсчитали число туристов, которые будут путешествовать по России в мае

В майские праздники в путешествие по России отправятся 2,8 миллиона туристов

Эксперты в области туризма прогнозируют значительный рост внутреннего туризма в предстоящие майские праздники. Согласно исследованию Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году по стране планируют путешествовать порядка 2,8 миллиона туристов, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Из общего числа путешественников около 800 тысяч оформят поездки через туроператоров. Об этом заявил Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин».

Традиционно популярными направлениями для майских каникул остаются российские города. Порядка 75% туристов планируют отправиться в культурные и исторические центры страны. Среди фаворитов – Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Карелия.

Четверть от общего числа путешественников намерены посетить зарубежные территории. В списке востребованных направлений фигурируют Египет, Турция, ОАЭ, Кипр и Таиланд.

Что касается популярных курортов, то здесь лидирующие позиции занимает Краснодарский край с такими городами, как Сочи, Анапа, Геленджик и Красная Поляна. Также растущий интерес наблюдается к Кавказским Минеральным Водам, Дагестану и Крыму.

Увеличивается спрос и на речные круизы. Туристы отдают предпочтение живописным маршрутам по Волге, Оке и Дону.

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Источник: Ассоциация туроператоров