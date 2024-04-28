В Пекине дебютировал 530-сильный кроссовер с панорамной крышей — что с ценой?

BYD представид в Пекине разработанный экс-дизайнером Audi кроссовер Sea Lion 07

Китайский производитель BYD представил на Пекинском автосалоне Auto China 2024 кроссовер Sea Lion 07. Официальные снимки новинки растиражировали китайские СМИ.

BYD Sea Lion 07

Кроме того, на выставке руководство бренда анонсировало старт продаж модели. Отмечается, что в длину автомобиль составляет 4830 мм, размер колесной базы – 2930 мм. У кроссовера большая панорамная крыша и выдвижные дверные ручки.

Согласно полученной информации, потенциальным покупателям BYD Sea Lion 07 на выбор будут предложены сразу три силовые установки. В базовой комплектации под капотом автомобиля установлен один электрический мотор мощностью 231 л. с. Вторая версия оснащена 313-сильным электромотором, в топовой модификации кроссовер получил два электродвигателя суммарной мощностью 530 л. с.

Интерьер BYD Sea Lion 07

Примечательно, что над дизайном кроссовера трудился немецкий автомобильный дизайнер Вольфганг Эггер, известный нам по работе в Audi. Сейчас он занимает пост главного дизайнера BYD.

Предположительно, цены на кроссовер будут стартовать от 200 тыс. юаней (примерно 2,6 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Источник: CarNewsChina