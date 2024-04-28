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Bentley готовит эксклюзивный лимитированный спорткар с мощным W12

Третий эксклюзивный проект Bentley от Mulliner увидит свет в 2024 году

Британский автопроизводитель Bentley выпустит новый эксклюзивный спорткар от своего подразделения Mulliner. Это будет третий подобный проект после дебютов Bacalar и Batur.

О предстоящей новинке пока известно крайне мало. Официально известно, что спорткар будет оснащен культовым двигателем W12 мощностью более 800 л. с. Тираж модели ограничен всего 16 экземплярами, каждый экземпляр будет адаптирован под пожелания конкретного клиента. Машина получит уникальный кузов, но тип кузова (открытый или закрытый) не уточняется.

Тизер Bentley
Тизер Bentley

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Неофициальные источники предполагают, что тизеры намекают на купе, а новинка станет последним представителем эксклюзивного семейства Bentley. Это может означать завершение программы выпуска лимитированных спорткаров бренда.

Премьера третьего эксклюзивного Bentley современной эпохи состоится 7 мая. Тогда же будут раскрыты все подробности о дизайне, характеристиках и цене автомобиля.

Ожидается, что новый спорткар от Mulliner станет самым быстрым и мощным серийным автомобилем в истории Bentley, превзойдя Batur с его 750-сильным W12.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Bentley

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Bentley
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:Bentley
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