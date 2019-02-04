Китайские литые диски в России обложат пошлиной в 33,66%

Евразийская экономическая комиссия провела антидемпинговое расследование в отношении литых алюминиевых колесных дисков, которые поставляются из Китая на территорию Евразийского экономического союза. Итогом этого стало предложение о специальных пошлинах, которое уже поддержало Минэкономразвития России.

Расследование ЕАЭС началось еще 26 февраля 2018 года. Его объектом стали литые алюминиевые колесные диски диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, ввезенные из КНР на таможенную территорию ЕАЭС. Выяснилось, что в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года китайские литые диски поставлялись на территорию Евразийского союза по демпинговым ценам, то есть дешевле, чем на внутренний рынок КНР.Импорт товара из КНР по заниженным ценам препятствовал росту цен на аналогичный товар других производителей. Анализ показал, цены на диски китайского производства были в среднем на 21% ниже средних по рынку. В связи с чем отрасль на протяжении периода с 2014 по 2016 годы и во 2-м полугодии 2016 — 1-м полугодии 2017 года несла убытки и имела отрицательную рентабельность производства и продаж дисков на рынке Союза.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. установление вышеуказанных фактов является основанием для применения антидемпинговой меры. Принимая во внимание вышеизложенное, в соответствии с пунктами 107–108 Протокола предлагается применить антидемпинговую меру в отношении литых дисков, происходящих из КНР и ввозимых на ТТ ЕАЭС, в форме антидемпинговой пошлины сроком на 5 лет в следующих размерах... 33,66 %», — говорится в докладе Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

Это решение поддержало Минэкономразвития России. Введение пошлин на алюминиевые литые диски китайского производства поставит преграду демпингу из Поднебесной и повысит спрос на диски других производителей. Впрочем, цены на «литье» в связи с этим тоже могут вырасти.

В апреле прошлого года Роскачество провело испытания двадцати трех легкосплавных колесных дисков. Были выявлены опасные диски, не соответствующие национальным стандартам, многие из них китайского производства или подделки.

Колесные диски, произведенные в Китае, снаружи выглядят вполне современно, а на деле могут представлять потенциальную опасность. Впрочем, есть и вполне пристойного качества, только на глаз этого не определить.



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