Повреждения шин: вот какие можно (и нельзя) исправить самому

Чаще всего мы сами виноваты в том, что шины приходят в негодность. Но этого можно избежать.

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В процессе использования шины могут получить разнообразные повреждения, в большинстве которых виноват сам водитель. В результате резина идет на выброс, а поскольку законодательство запрещает использование разных моделей шин на одной оси, приходится тратиться на замену и второй шины.

Самое распространенное повреждение — прокол. Это наиболее безвредный тип повреждения, но только в том случае, если вы его вовремя заметили и сразу отремонтировали. Ехать на спущенной шине нельзя категорически, даже пару метров! Повреждения, наносимые в результате езды на спущенной шине или с низким давлением, катастрофичны. Это заставляет боковины деформироваться больше положенного, из-за чего шина перегревается, расслаивается, а каркас приходит в негодность из-за сломанных нитей корда. В результате шину придется выкинуть. К тому же можно повредить и кромку колесного диска.

Проколы бывают двух видов: с повреждением корда и без него. Чтобы определить это, необходимо удалить то, что ее прокололо. Если края прокола плотно сходятся, то корд не поврежден и отремонтировать шину можно будет не снимая с диска. В противном случае, если края не сходятся, придется разбортировать колесо и производить ремонт с укреплением каркаса изнутри. Как вариант, в полевых условиях и при отсутствии запасного колеса, такой прокол можно заделать не снимая шину с диска, после чего аккуратно доехать до шиномонтажа или гаража и сделать полноценный ремонт.

При ремонте следует очистить место прокола и отметить его. Далее все зависит от того, каким ремкомплектом вы располагаете — к ним, как правило, прилагаются инструкции. Есть герметики, которые заливаются в шину через ниппель, после чего колесо поворачивается проколом вниз и вещество герметизирует отверстие. Ремонт с помощью жгута или вставки несколько сложнее, но и долговечнее: края отверстия шлифуются специальным инструментом, после чего обработанный специальным составом жгут нужно завести в шину через прокол специальным шилом, вытащить (не до конца) наружу и обрезать вровень с поверхностью.

В случае повреждения корда при проколе шину необходимо снять с диска, чтобы установить на ее внутреннюю поверхность армированную заплату с дополнительным кордом. Одна из сторон таких заплат имеет клеевой слой, который способствует холодной вулканизации. После подобного ремонта потребуется балансировка колеса. Для герметизации проколов изнутри используются также заплатки в виде гриба, с ножкой, которая заводится в прокол. Такие заплатки тоже покрыты специальным клеевым составом для холодной вулканизации.

Порезы или пробои, в отличие от проколов, неремонтопригодны, так как нарушают целостность каркаса, который уже невозможно укрепить. Кроме того, пробои всегда внезапны и происходят на ходу: шина резко теряет давление и до полной остановки автомобиля успевает сделать несколько оборотов «на ободах», что ломает корд и разрушает слои. Использовать такую ослабленную шину, даже если удалось заделать и укрепить место разрыва или пореза, в дальнейшем не рекомендуется.

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В результате неправильного хранения шин на них могут образовываться трещины. Опасность такого повреждения состоит в том, что через трещины к корду поступает влага, которая приводит каркас в негодность. Кроме того, через трещины может выходить воздух. К сожалению, трещины неремонтопригодны, и шины с ними долго не прослужат: рано или поздно они деформируются, покроются вздутиями из-за проржавевшего и порвавшегося корда либо из-за езды с давлением ниже рекомендованного.

Вздутия или грыжи могут появиться на шине по самым разным причинам — происходит это всегда из-за разрыва корда или расслоения в каркасе. В первом случае был совершен наезд на препятствие и удар порвал нити корда либо корд был прорезан острым предметом. Во втором случае на грыже либо возле нее нет повреждений, а значит появилась она либо по причине заводского брака, либо из-за частой езды с давлением ниже рекомендованного. Опасность грыж состоит в том, что они в любой момент могут взорваться и спровоцировать занос, который приведет к ДТП. Если шину с грыжей заменить нечем, то лучше ее переставить на заднюю ось и ехать очень осторожно. Как и трещины, грыжу невозможно отремонтировать. Иногда небольшие вздутия, полученные в результате ударов или порезов, укрепляют при помощи армированных заплат, но нет никаких гарантий, что шина не взорвется. Поэтому шины с грыжами рекомендуется сразу заменять.

Боковины шины могут повредиться в результате трения о бордюрные камни либо кромку асфальта при съезде на обочину. Если вы склонны к подобной манере езды, то рекомендуется время от времени осматривать внутренние и внешние боковины и, в случае обнаружения истирания, менять колеса местами, чтобы не допустить обнажения корда — толщина резины на боковинах невелика (1,5–3 мм), и протереться до каркаса она может очень быстро.

Нередко причиной повреждения шин может стать некачественный шиномонтаж, в процессе которого было повреждено бортовое кольцо. В этом случае шина теряет свою геометрию и «сидит» на диске криво — выписывает «восьмерки» при вращении, а во время езды появляется поперечная вибрация. Отремонтировать такую шину невозможно — нужно как можно быстрее заменить ее на исправную, пока она не повредила подвеску: тяги, ступицы и подшипники.

О том, правильно ли вы эксплуатируете шины и какие невидимые повреждения они получили, можно узнать по характерному износу протектора, разновидности которого для удобства собраны в таблице:

Износ протектора Причины Устранение, ремонт Односторонний износ в плечевой зоне Истирание одного края протектора говорит о неправильном угле установки колес (сход-развал) либо о частых маневрах на высоких скоростях. Проверка схода-развала или смена манеры езды на более спокойную. Двухсторонний износ в плечевых зонах Езда с давлением воздуха в шине ниже рекомендуемого. Накачать шины до рекомендуемого автопроизводителем давления (табличка с рекомендациями крепится в проеме двери водителя) и найти причину падения: прокол, трещины, грыжа, ниппель, ржавчина на ободе диска в месте прилегания шины и т.п. Износ по центру Слишком высокое давление в шине. Понизить давление до рекомендованного (указано на табличке в проеме двери водителя) Износ в виде колец и борозды Может встречаться на прицепах или задних колесах пикапов и фургонов из-за вибраций и подпрыгиваний на высоких скоростях. Перестановка колес на нагруженную ось для выравнивания износа, езда с более тяжелым грузом. Выщербленный износ с порезами Частые пробуксовки колес на каменистой поверхности. Переставить колеса на не ведущую ось, аккуратнее работать педалью газа при начале движения.

Шина может оказаться непригодной для эксплуатации и по ряду других причин, узнать о которых можно здесь.

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