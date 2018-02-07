Протектор не изношен, но шина под замену… Как так?

Изношенный протектор чаще всего становится причиной покупки нового комплекта шин. Но есть и другие, не менее важные факторы.

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Срок службы шин, как летних, так и зимних, зависит от нескольких составляющих. Очень важен стиль вождения и климат того региона, где используются шины, давление воздуха внутри и масса автомобиля. Немало зависит и от рисунка протектора, а также от качества дорог, по которым вы ездите, и от пробега. Немаловажно и то, как вы храните шины. Дать универсальный прогноз по сроку службы шин невозможно именно из-за множества влияющих на их ресурс факторов, но можно дать совет, как максимально продлить этот ресурс и повременить с тратами на новый комплект.

Уход за шинами — это не только их правильное хранение, но и правильная установка перед сезоном, напоминают специалисты Continental. Мало кто обращает на это внимание, но место установки шины очень важно. «Переобуваясь» к сезону, следует менять положение установки шин: колеса, которые в прошлом сезоне стояли на задней оси, лучше переставить на переднюю, а левые поменять местами с правыми. Направленный рисунок протектора этому не преграда — все зависит от того, как перебортировано колесо.

Не стоит забывать о регулярной проверке давления воздуха в шинах и поддержании того количества атмосфер, которое рекомендует автопроизводитель. Соответствующую таблицу вы найдете в проеме водительской двери. Не стоит забывать и о проверке геометрии подвески и углов установки колес, так называемом сход-развале. Время от времени не ленитесь осматривать шины в поиске разного рода повреждений или вздутий («грыж») и обращайте внимание на то, как едет машина: нет ли вибраций, цоканий или свиста. Что касается рисунка протектора, то его глубина не должна быть меньше 1,6 мм — этот параметр установлен законом. Оптимальной же считается 3-миллиметровая глубина.

В каком бы состоянии не находились шины, но использовать их дольше 10 лет не рекомендуется. За это время качество материалов меняется, причем не в лучшую сторону, даже если шина не использовалась. Узнать возраст шины несложно — он написан на боковине, сразу за символом «DOT». Там вы увидите последовательность цифр, но на возраст укажут лишь последние четыре. Последняя пара указывает на год, а пара перед ней — на неделю (для справки, в году 53 недели). Когда была выпущена шина с DOT XXXXXXX2714? Первая неделя июля 2014 года. Стоит отметить, что до 2000 года о дате производства говорили лишь три последние цифры, где последняя указывала на год производства (199…), а две цифры перед ней — на неделю. Но шины прошлого века в состоянии, пригодном для езды, сегодня уже вряд ли получится сыскать.

10-летний возраст очень редко становится причиной замены комплекта шин. В подавляющем большинстве случаев их все или попарно приходится менять из-за износа протектора, порвавшегося корда и «грыжи», растрескивания резины вследствие долгого простоя или из-за проколов, которые уже невозможно заделать.

Советы от Continental по правильному хранению шин вы можете найти здесь.

Новейшие технологии, применяемые при производстве шин, делают их тише и безопаснее. О том, как они работают, читайте здесь.

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