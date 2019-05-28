В компании Continental рассказали о восьми несложных правилах, соблюдение которых позволит шинам без ущерба пролежать полгода.

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В Continental заявляют, что правильное хранение снятых шин гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. В противном случае характеристики шин могут измениться, причем не в лучшую сторону, и сократить срок их службы. Более того, полученные при неправильном хранении повреждения могут привести шины в полную негодность.

Во-первых, шины перед хранением нужно очистить с помощью моющего средства, воды и щетки. Если шины хранятся на дисках, то и диски тоже. Затем их необходимо как следует просушить.

Во-вторых, ни в коем случае не стоит покрывать их якобы защитными растворами, так как их резиновая смесь и без того прекрасно противостоит разрушающим факторам окружающей среды. Ненужная химия скорее навредит шинам, чем сохранит их.

В-третьих, шины лучше хранить, герметично упаковав в пластиковый мешок — каждую шину отдельно. Перед этим важно удостовериться, что и мешки, как шины, сухие. Во время упаковки специалисты Continental советуют удалить из мешков с шинами как можно больше воздуха. Например, с помощью пылесоса. Герметичная упаковка предотвратит испарение масел из резиновой смеси. Даже если у вас есть специальные чехлы для шин, герметичный пакет обязателен, так как сами чехлы негерметичны.

Следующее правило — не оставлять шины на солнце и не позволять им нагреваться. То есть хранение на балконе без чехла или покрывала неприемлемо.

Правило номер пять: не оставлять шины на открытом воздухе, а убрать их в прохладное и сухое помещение без сквозняков и доступа прямых солнечных лучей, с постоянной температурой в нем. Кроме того, складировать их нужно подальше от источников тепла.

Следующее правило поможет предотвратить разрушение резиновой смеси в результате возможного воздействия озона, источником которого могут быть электрические двигатели, а точнее — их контактные щетки. То есть складировать шины рядом с генераторами, компрессорами, обогревателями, переключателями, а также с работающими насосами и встроенными пылесосами не стоит. Рядом не должно быть и растворителей, горючих и смазочных материалов.

Седьмое правило относится к шинам с белыми боковинами. В случае хранения без упаковки надо проследить, чтобы белые участки шин не соприкасались с черными. Объясняется это требование просто: состав каучука на белой стороне отличается от состава черного каучука, масла которого могут окрасить белые части шины, испортив их нарядный внешний вид.

Последнее правило в списке требований касается способа хранения шин. Автомобилистами практикуется три способа складирования: вертикальная постановка, складывание друг на друга стопкой и подвешивание на крюках. Из этих способов самым предпочтительным является первый — хранение в стоячем положении. В этом случае нагрузка на шины минимальна. Хранение в стопке тоже приемлемо, но столько в случае, если стопка получается невысокая и нет риска ее опрокидывания. Кстати, если ваши шины на дисках, что лучше предпочесть именно этот способ, либо подвесить их на крюках или иных держателях, причем именно за диск. В противном случае есть риск повреждение кромки.

При соблюдении этих простых правил Continental шины, конечно же, не перестанут стареть, но срок их службы значительно увеличится. И не забывайте после хранения показывать шины профессионалу, который сможет перед установкой выявить появившиеся дефекты.

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Фото: DPA/TASS