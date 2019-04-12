Шины на полигоне теперь тестируют… беспилотники!

Первые тесты шин без водителя прошли на испытательном полигоне в США.

Скоро для интенсивных тестирований шин водители вообще не потребуются, а машины на испытательных полигонах можно будет отправлять в «самостоятельное плавание».

До сих пор тема автономных автомобилей, в основном, касалась комфорта и безопасности. В компании Continental решили использовать их и в новой сфере — для получения более достоверных результатов при испытаниях новой продукции.

На своем полигоне в Увальде, штат Техас, компания запустила в эксплуатацию первый автомобиль для тестирования шин без водителя. Цель — повысить достоверность результатов и свести на нет влияние человеческого фактора.

Дело в том, что при тестировании шин предъявляются очень высокие требования к водителям испытательных транспортных средств. Даже малейшее отклонение на трассе может оказать существенное влияние на качество и сопоставимость результатов исследований.

Экспериментаторы говорят, что со временем хотят автоматизировать все испытания шин и стандартизировать их, чтобы можно было исключить даже минимальные различия в показателях свойств продукции. С помощью беспилотника есть возможность максимально точно воспроизвести процессы, чтобы каждая шина испытывала абсолютно равные условия в ходе исследования свойств. Таким образом, будет полная уверенность, что различия в свойствах продуктов на самом деле реальны и на них не повлияло множество факторов.

Ну а еще таким образом в компании собираются сэкономить на сотрудниках, да и проводить такие испытания можно круглосуточно. Ведь только робот способен работать по 24 часа в сутки!

Любопытный эксперимент поставили китайцы: они нашли способ с помощью почти незаметных глазу человека наклеек на асфальте свести мозги беспилотника с ума и направить машину на встречку.

В России обозначили сферы деятельности, в которые точно не пустят беспилотники.



Фото: automobil-industrie.vogel.de