Тихо и без проколов: три новые шинные технологии

Continental представляет на нашем рынке три новые технологии, которые делают шины более безопасными, а поездки — комфортными. Речь идет о разработках, получивших названия ContiSilent, ContiSeal и RunFlat, известной также под названием SSR (Self Supporting Runflat).

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ContiSilent — весьма интересная разработка. Благодаря простому, но технологически сложному решению, шумы от трения шин о дорогу заметно снижаются: до 9 дБА в зависимости от типа автомобиля и вида дорожного покрытия. Шины с технологией ContiSilent имеют шумопоглощающий слой полиуретановой пены на внутренней поверхности, который присутствует только в зоне протектора, а его структура остается неизменной, независимо от температуры окружающей среды и самой шины. Таким образом, балансировка колес остается неизменной, а езда на этих шинах не вредит подвеске.

Другая технология — ContiSeal — позволяет герметизировать проколы, полученные предметами до 5 мм в диаметре. Для этого предусмотрен вязкий слой из липкого вещества на внутренней стороне шины. Этот герметик при повреждении практически мгновенно уплотняется вокруг проникшего, например, гвоздя и моментально стягивается, залепляя отверстие, если гвоздь сразу или со временем вылетел. Единственным недостатком шин ContiSeal является их увеличенная на 15% масса, что, впрочем, не критично ни для расхода топлива, ни для нагрузки на подвеску. Нужно отметить, что герметик на внутренней стороне шины не позволяет ездить без ремонта, как ни в чем не бывало, но его усилий хватит, чтобы не спеша добраться до ближайшего шиномонтажа и, как положено, заделать прокол. В компании отмечают, что для установки шин с маркировкой ContiSeal и их эксплуатации нет никаких противопоказаний со стороны производителей автомобилей: в остальном это типичная шина Continental.

Технология RunFlat так же имеет отношение к проколам шин, но справляется с ними по-своему. Система аварийной защиты SSR позволяет продолжить движения при потере давления воздуха в шине. Есть три важных условия для использования шин SSR на вашем автомобиле: машина должна быть обязательно оборудована системой контроля давления в шинах и, желательно, системой курсовой устойчивости, а в случае прокола не стоит ехать со скоростью более 80 км/ч и на расстояние более 80-ти километров.

Дело в том, что шины с технологией RunFlat отличаются очень жесткими боковинами, на которые, в случае прокола и падения давления воздуха, и опирается автомобиль. Благодаря этой технологии нет нужды в запасном колесе, а значит его место может занять более интересный багаж, что актуально в дальних путешествиях, сезон которых уже открыт.

Continental в этом году предложил новую модель EcoContact 6, которая имеет еще меньшее сопротивление качению, а изнашивается она дольше, чем другие шины.

Летнюю шину для «непростых условий» выпустил и Gislaved.

Фото: Continental