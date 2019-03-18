Gislaved выпустил летнюю шину для «непростых условий»

Новая летняя шина Ultra Speed 2 создавалась для переменчивого скандинавского климата, схожего во многом с климатом ряда российских регионов.

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Лето в большинстве российских регионов отличается переменчивой погодой с обильными осадками, а дороги — самым разнообразным покрытием и разной степенью извилистости.

Как заявляют в компании Gislaved, новая шина Ultra Speed 2 создавалась с учетом перечисленных условий и в некотором смысле является универсальной, тем более что выпускается она в самых разных типоразмерах, имеет индекс скорости от T до Y (190–300 км/ч) и увеличенный индекс нагрузки XL. В результате эта шина подходит автомобилям компактного, семейного и гольф-классов, а также компактным и среднеразмерным кроссоверам и минивэнам.

Асимметричный рисунок протектора шины Ultra Speed 2 пересекают от 3 до 4 широких продольных канавок, которые быстро отводят воду из пятна контакта. Помогают им в этом открытые канавки в наружной плечевой зоне. Поперечные канавки отличаются острыми кромками, которые улучшают сцепление шины с мокрыми поверхностями.

Продольные ребра рисунка протектора отвечают за управляемость и курсовую устойчивость, а усиливающие элементы в поперечных канавках повышают плотность протектора, что чувствуется при маневрировании. Тонкие ламели, похожие на лепестки, не просто украшают протектор, а позволяют равномерно распределять давление в пятне контакта и тем самым улучшать сцепные свойства шины.

Низкое сопротивление качению стало фирменным отличием шин Continental и дочернего бренда компании — Gislaved. Для достижения этого эффекта в резиновой смеси полимеры и диоксид кремния сочетаются особым образом. Данная технология позволила также существенно увеличить ресурс шин и добавить им эластичности.

У бренда Continental в этом сезоне тоже есть новинка — модель EcoContact 6.

Фото: Continental