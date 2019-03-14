Continental предлагает сэкономить с новой летней шиной

Новая разработка Continental, модель EcoContact 6, имеет еще меньшее сопротивление качению и изнашивается дольше, чем другие шины.

Continental выводит на рынок новую летнюю шину EcoContact 6 с улучшенными показателями сопротивления качению и повышенной износостойкостю. Примечательно, что полученные характеристики не заставили поступиться эффективностью торможения на разных поверхностях и управляемостью.

Во время испытаний новых шин EcoContact 6 было зафиксировано снижение нагрузки на двигатель и тормозную систему. Вследствие этого инженеры добились экономии топлива и увеличения ресурса других узлов и агрегатов автомобиля. В перерасчете на средний показатель, новая шина прошла на испытаниях гораздо больше, чем шины многих конкурентов. Резюмируя этот показатель, инженеры говорят о лишнем, а точнее дополнительном сезоне службы шины.

Чтобы добиться улучшения характеристик, разработчики применили при создании шины сразу несколько передовых технологий.

Во-первых, шина сделана из высокотехнологичной резиновой смеси Green Chilli 2.0. Она отличается повышенным содержанием силики, высокопрочными соединениями полимеров и тем, что молекулы в составе смеси распределены особым образом. Именно это и позволило снизить деформацию и тем самым уменьшить сопротивление качению. При этом сцепные качества шин не пострадали: они остались такими же эластичными и цепкими.

Во-вторых, был оптимизирован рисунок протектора, который у этой модели является асимметричным. Его отличает минимум «стыков», что прекрасно отразилось на сцепных свойствах шины и на ее акустическом комфорте, на отводе воды из пятна контакта и на все том же сопротивлении качению. Следует сказать, что число продольных ребер и каналов зависит от типоразмера шины: поэтому у разработчиков получилось три варианта протектора. Чтобы сцепные свойства больших типоразмеров соответствовали массе автомобилей, на которые устанавливаются шины, протектор имеет от 3 до 5 продольных водоотводящих каналов с двумя, тремя и четырьмя продольными центральными ребрами соответственно.

В-третьих, разработчики позаботились не только об оптимизации протектора, но и решили проблему деформации и «подламывания» краев протектора в поворотах и при активном маневрировании. Для этого они придали краям блоков и ребер, обращенных к наружной стороне, скругленную в сечении форму. При этом противоположные края сохранили свои острые грани. Были закруглены и отдельные грани ламелей и канавок для улучшения показателей сцепления при продольных нагрузках: ускорении и торможении.

Новая шина Continental EcoContact 6 отличается широким диапазоном типоразмеров. Всего их 127. Поэтому шины подходят для любых легковых автомобилей: компактного класса и семейных моделей, бизнес-класса, небольших и крупных кроссоверов.

Таким образом, в Continental заявляют, что новые летние шины EcoContact 6 позволяют экономить сразу по нескольким статьям расходов: на автозаправках и на замене резины из-за износа.

Фото: Continental