Поставил разные шины на осях? Плохо будет!

Шокирующее видео показывает, насколько опасно использовать разные шины на передней и задней осях автомобиля.

Шины очень важны для автомобиля — в теории, никто не спорит. На практике мы часто ставим на колеса абы что, лишь бы это соответствовало правилам. Например, используем на передних колесах шины одной модели, а на задних — другой. Однако сочетание шин разных марок и типов может вызвать опасный и неожиданный дисбаланс устойчивости автомобиля.

Нередко передние или задние шины, в зависимости от привода автомобиля и иных факторов, изнашиваются раньше. Чтобы не тратиться, автовладельцы покупают две новые шины и устанавливают их на ведущие колеса, оставляя две самые исправные из старых на других колесах. Как доказывает опубликованное видео — это не лучшая идея.

Сочетание шин разных марок часто приводит к заметному изменению качества сцепления с дорогой просто потому, что они разные: состав резиновой смеси, степень жесткости боковин, разные рисунки протектора.

Настоящим откровением стал результат эксперимента, когда на заднюю ось установили бюджетные шины, а на переднюю — премиальные. Что это были за шины, не говорится. При этом поведение мощного BMW M2, на котором проводились эксперименты, изменилось до неузнаваемости, и не в лучшую сторону, причем даже на небольших скоростях. Можно, конечно, поменять шины местами, поставив бюджетную резину вперед, а премиальную — назад, но, как объясняет автор видео, единственной разницей станет смена избыточной поворачиваемости на недостаточную.

В следующий раз, когда вы задумаетесь о покупке новых шин, не экономьте и купите все четыре одной марки и модели.

Чем премиальные шины отличаются от прочих и стоит ли переплачивать за них? Ответы на эти вопросы вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube