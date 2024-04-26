Сегодня инспектор ГИБДД вас точно остановит — и вот почему

«За рулем» рассказал, как ГИБДД выбирает машины в потоке для проверки

У инспектора ГИБДД есть всего несколько секунд, чтобы принять решение об остановке автомобиля. И он наверняка использует их по максимуму. Опыт, смекалка, профессиональная «чуйка» – все свои лайфхаки полицейские обычно не раскрывают. Но «За рулем» выяснил, что общие приемы у полицейских все же есть.

Итак, вашу машину точно «выдернут» из потока, если...

Вы едете быстрее или медленнее потока

Инспектора ГИБДД наверняка насторожит скорость движения автомобиля, которая не соответствует дорожной обстановке. Обычно, чтобы избежать встречи с инспектором, нарушители начинают ехать нарочито медленно – дескать, вот он я, добропорядочный водитель, мне бояться нечего. Но такая тактика может сработать только с неопытным инспектором ГИБДД. В остальных случаях взмах «волшебной палочки» гарантирован.

И стоит ли говорить о том, что чересчур медленно водят не только любители блефа, но также пьяные или сильно уставшие люди.

Кстати, недосып за рулем не менее опасен, чем пьянство. По крайней мере, если верить исследованию австралийских ученых, опубликованному в The Сonversation. По их мнению, риск возникновения ДТП возрастает вдвое, если водитель спал меньше 5 часов за прошедшие сутки. Точно такие же шансы попасть в аварию есть у водителей, концентрация алкоголя в крови которых составляет 0,05%.

Вы внезапно перестраиваетесь в дальний ряд

Вряд ли у сотрудника Дорожно-патрульной службы возникнут вопросы к водителю, который ведет машину уверенно и не меняет своего курса, завидев машину с «мигалками». А вот любые, даже самые аккуратные попытки сместиться в крайний левый ряд уж точно не останутся незамеченными инспектором. Кстати, выключенный ближний свет – еще один негласный сигнал для полицейского. Как правило, забывчивость проявляют либо водители подшофе, либо новички. Чтобы понять, к какой категории относится нарушитель, инспектор непременно его остановит.

Знаете ли вы, что…

В последнее время наши водители стали ездить аккуратнее. По информации банка «Русский стандарт», средний чек оплаченного штрафа ГИБДД в 2023 году снизился до 653 рублей (годом ранее было 694 рубля). В лидерах по количеству платежей за нарушения ПДД – Москва (средний штраф составляет 740 рублей) и Санкт-Петербург (средний штраф равен 646 рублям).

Вы выглядите как-то не так

Казалось бы, при чем тут внешность – водителей на дороге останавливает не полиция моды. Однако если ваш внешний вид контрастирует с окружающей обстановкой, это вполне может стать поводом для остановки. Например, низко надвинутая на глаза кепка и солнцезащитные очки в пасмурный день могут навести полицейского на мысль, что вам есть что скрывать. Кстати, если сотрудник ДПС попросит снять аксессуары, чтобы взглянуть на вас повнимательнее, лучше с ним не спорить. А вот как быть, если вас просят выплюнуть жвачку, якобы маскирующую перегар, мы поинтересовались у эксперта.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Идентификация личности водителя является обязанностью инспектора. Для данного процесса инспектор может попросить снять солнцезащитные очки и кепку – такие требования будут являться законными. Что касается жвачки, это вопрос этический. В беседе с инспектором всегда нужно придерживаться делового этикета. Инспектор – это представитель власти, не друг, не брат и не сват, при котором можно вести себя расхлябанно и неуважительно. Квалифицировать такой отказ как административное правонарушение, наказание за которое предусмотрено ст. 17.7 КоАП РФ, я бы не стал, но такой отказ может трактоваться инспектором как основание для более тщательной проверки личности гражданина.

Вы обладатель пафосной иномарки

Не секрет, что семейные минивэны и так называемые «народные автомобили» останавливают реже, чем дорогие и дерзкие машины зарубежного производства. Мы не будем перечислять конкретные бренды. Наверняка любой водитель с ходу назовет несколько марок автомобилей, владельцы которых чаще других нарушают ПДД и исповедуют принцип: красный – наш, зеленый – общий. К «приоритетным» для инспекторов автомобилям можно также отнести тюнингованные экземпляры. В таких случаях сотрудников полиции интересуют регистрационные документы, которые делают эксперименты с машиной легальными.

Вы – каршеровод

Каршеринговый автомобиль для инспектора – не просто средство передвижения, но еще и мобильный набор потенциальных нарушений. В нем зачастую можно найти все, начиная от непристегнутого ремня и грязных номеров, заканчивая пьянством за рулем и кражей аккаунта в мобильном приложении. Конечно, среди пользователей каршеринга очень много порядочных водителей. Но возможность вытворить на чужой машине что-нибудь этакое как магнит притягивает нарушителей. Сотрудники полиции об этом знают, так что останавливают арендованные машины чаще других.

Кстати, творить бесчинства на собственной машине выйдет гораздо дешевле, чем на арендованной. Если вас поймают пьяным за рулем каршеринга, вас накажут не только штрафом в 30 000 рублей и лишением права управлять автомобилем сроком от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Придется также заплатить сервису специальный штраф, прописанный в договоре аренды. Сумма рассчитывается индивидуально, но в некоторых случаях может превышать 100 000 рублей. Мы осуждаем пьяное вождение при любых обстоятельствах, однако в случае с каршерингом алкоголь за рулем – это не только вредно и опасно, но еще и дорого.

Не подошли ни под одну из категорий? – Выдыхать еще рано

Представьте: вы проезжаете мимо инспектора ГИБДД, встречаетесь с ним взглядами, напряжение максимальное. «Ну все, сейчас точно тормознет», – думаете вы, но в этот момент инспектор жестом приказывает остановиться автомобилю позади вас. Знакомое чувство облегчения?

Надеемся, тот факт, что в этот раз вас не остановили, не спровоцирует вас на необдуманные поступки. А если уж очень захочется похулиганить, вспомните, что во многих крупных городах страны уже действует система «Безопасный город». Если простыми словами, то это огромное количество связанных между собой камер видеонаблюдения, размещенных в самых разных районах – начиная от аэропортов и вокзалов, заканчивая парками и дворами. Система специально создана для профилактики преступлений и поимки нарушителей.

Как объясняет Алексей Аксенов, «сотрудники ГИБДД осуществляют свои полномочия, в основном, на стационарных и передвижных постах ГИБДД. Выявление нарушений происходит с учетом информации, полученной по системе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Именно поэтому автомобиль, совершивший правонарушение в одном месте, может быть остановлен на ближайшем стационарном посту ГИБДД, и в отношении водителя будет составлен протокол о совершении административного правонарушения».

А на тот случай, если под прицел видеокамер вы не попадете, всегда есть скрытое патрулирование, которое время от времени ведут сотрудники полиции в штатском. Подробности такой процедуры вы найдете в этом материале. Соблюдайте ПДД из соображений собственной порядочности, а не потому, что кто-то за вами следит. Удачи на дорогах!

Не согласны со штрафом ГИБДД? Рассказываем, как его можно оспорить.