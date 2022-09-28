Остановила ГИБДД? Вот главное заблуждение водителей — журнал За рулем

Остановила ГИБДД? Вот главное заблуждение водителей

Многие считают, что инспектор не вправе остановить водителя без видимых причин, только лишь для проверки документов.

Материалы по теме
Военно-учетные специальности водителей (примеры и обязанности)

Недавно мы перечислили 12 основных моментов, о которых нелишне знать каждому водителю при встрече с ГИБДД. Сегодня напомним об одном из них — можно ли останавливать водителей только для проверки документов?

В Административном регламенте МВД по надзору за дорожным движением, действующем до 2017 года, было прописано, что документы проверяются только на стационарных постах. Потом ограничение отменили: технологии упростили работу инспекторов на дороге, а сами стационарные посты практически исчезли.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП из-за неисправности лифта: Как не пострадать самому?

Материалы по теме
Подвох в ПДД: знака нет, а штраф — есть!

А что сегодня?

Согласно пунктам 84, 89 и 91 действующего Административного регламента, при остановке автомобиля сотрудник ГИБДД обязан:

  • представиться;
  • объяснить вам причину;
  • перечислить документы, которые нужно предъявить.

При этом причин для остановки существует множество, и сотрудник ГИБДД действительно имеет полномочия потребовать у водителя остановиться для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством.

Отказаться от проверки документов водитель не вправе. Нужно также быть готовым к тому, что инспектор может проверить документы и у пассажиров.

***

Материалы по теме
Техосмотр на дороге: что проверяют? Полный список неисправностей

Если вас остановил инспектор ГИБДД, а вы ничего не нарушали, помните:

  • Инспектор обязан объяснить водителю причину остановки;
  • Причин для остановки существует множество, в том числе и проверка документов на право пользования и управления транспортным средством.

Узнать больше вы можете в нашем материале «12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД».


Фото: ТАСС

Наше новое видео
Evolute i-Joy: тест первого российского электромобиля
Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?
4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров223
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: