Остановила ГИБДД? Вот главное заблуждение водителей

Многие считают, что инспектор не вправе остановить водителя без видимых причин, только лишь для проверки документов.

Недавно мы перечислили 12 основных моментов, о которых нелишне знать каждому водителю при встрече с ГИБДД. Сегодня напомним об одном из них — можно ли останавливать водителей только для проверки документов?

В Административном регламенте МВД по надзору за дорожным движением, действующем до 2017 года, было прописано, что документы проверяются только на стационарных постах. Потом ограничение отменили: технологии упростили работу инспекторов на дороге, а сами стационарные посты практически исчезли.

А что сегодня?

Согласно пунктам 84, 89 и 91 действующего Административного регламента, при остановке автомобиля сотрудник ГИБДД обязан:

представиться;

объяснить вам причину;

перечислить документы, которые нужно предъявить.

При этом причин для остановки существует множество, и сотрудник ГИБДД действительно имеет полномочия потребовать у водителя остановиться для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством .

Отказаться от проверки документов водитель не вправе. Нужно также быть готовым к тому, что инспектор может проверить документы и у пассажиров.

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Если вас остановил инспектор ГИБДД, а вы ничего не нарушали, помните:

Инспектор обязан объяснить водителю причину остановки;

Причин для остановки существует множество, в том числе и проверка документов на право пользования и управления транспортным средством.

Узнать больше вы можете в нашем материале «12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД».