Остановила ГИБДД? Вот главное заблуждение водителей

Недавно мы перечислили 12 основных моментов, о которых нелишне знать каждому водителю при встрече с ГИБДД. Сегодня напомним об одном из них — можно ли останавливать водителей только для проверки документов?
В Административном регламенте МВД по надзору за дорожным движением, действующем до 2017 года, было прописано, что документы проверяются только на стационарных постах. Потом ограничение отменили: технологии упростили работу инспекторов на дороге, а сами стационарные посты практически исчезли.
А что сегодня?
Согласно пунктам 84, 89 и 91 действующего Административного регламента, при остановке автомобиля сотрудник ГИБДД обязан:
- представиться;
- объяснить вам причину;
- перечислить документы, которые нужно предъявить.
При этом причин для остановки существует множество, и сотрудник ГИБДД действительно имеет полномочия потребовать у водителя остановиться для проверки документов на право пользования и управления транспортным средством.
Отказаться от проверки документов водитель не вправе. Нужно также быть готовым к тому, что инспектор может проверить документы и у пассажиров.
***
Если вас остановил инспектор ГИБДД, а вы ничего не нарушали, помните:
- Инспектор обязан объяснить водителю причину остановки;
- Причин для остановки существует множество, в том числе и проверка документов на право пользования и управления транспортным средством.
Узнать больше вы можете в нашем материале «12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД».
- Можно ли отменить штраф ГИБДД? Ответ вы найдете здесь.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: ТАСС