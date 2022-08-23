Лазейка при составлении протокола: можно ли отменить штраф ГИБДД?

Эксперт «За рулем» объяснил, обязан ли инспектор ДПС предоставлять юриста по требованию и как это повлияет на рассмотрение дела в суде.

Речь идет о тех случаях, когда при составлении протокола водитель с решением инспектора не согласен и требует предоставить ему квалифицированную юридическую помощь, однако инспектор проигнорировал законное требование водителя.

Можно ли в таком случае настаивать на отмене протокола и постановления в суде?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

При этом, согласно статье 25.5 КоАП РФ, защитник и представитель допускаются к участию с момента возбуждения дела об административном правонарушении. То есть с момента составления протокола об административном правонарушении либо протокола о применении мер обеспечения производства дела об административном правонарушении. Это может быть протокол об отстранении от управления автомобилем, либо о задержании автомобиля, либо об административном задержании водителя и т.п.. Все это прописано в статье 28.1 КоАП РФ.

Здесь важно отметить, что первый протокол может быть составлен и в отсутствие защитника. А вот после составления протокола водитель имеет полное право воспользоваться своим правом на защиту.

То есть при заявлении ходатайства о необходимости воспользоваться этим правом на юридическую защиту водителю обязаны предоставить время на поиск адвоката или юриста. В этом случае все последующие процессуальные документы должны составляться уже в присутствии защитника.

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Однако нужно иметь в виду следующее. В действующем административном законодательстве указано лишь право водителя пользоваться помощью защитника, но нигде не прописана обязанность государства этого защитника предоставить.

Именно поэтому, если водитель злоупотребляет этим правом и долгое время не заключает соглашение с адвокатом или юристом, то дело может быть рассмотрено и без защитника. При этом такое решение не может считаться вынесенным с нарушением прав водителя.

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Таким образом, требовать отмены протокола на том основании, что юридическая помощь не была предоставлена, нельзя.

Аналогичную позицию, к слову, занимают и суды: несколько подобных дел уже было рассмотрено с принятием решения не в пользу истца.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Виктор Клюшкин и «За рулем»