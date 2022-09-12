12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД

Можно ли снимать инспектора на видео? Есть ли смысл отказываться от подписания протокола? Это полезно знать каждому водителю.

1. Право не выходить из машины

П. 89 Административного регламента

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После остановки транспортного средства инспектор подходит сам. Водитель же не обязан покидать салон авто. Согласно пункту 48 Общих требований инспектор должен подойти к машине со стороны водительской двери. Иное предусмотрено в случае каких-либо помех или опасности.

Потребовать от водителя выйти из машины инспектор вправе на основании конкретных причин:



проведение досмотра транспортного средства;

составление протокола;

если у водителя усталый вид либо есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение (пункт 93).

Если вас остановили для формальной проверки документов, то не нужно сразу выходить из машины.

2. Право узнать причину остановки

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П. 84, 89 и 91 Административного регламента

После остановки инспектор обязан пояснить ее причину. А также должен озвучить перечень документов, которые обязан предъявить водитель.

Согласно действующему регламенту, проверка является законным поводом для остановки даже в случае отсутствия нарушений водителем ПДД. Проверке документов также могут быть подвергнуты пассажиры.

3. Право объяснить свои действия или не давать показаний

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Ст. 51 Конституции РФ, п. 51, 132 Административного регламента

Нарушив ПДД, водитель вправе дать объяснения своим действиям. Вынужденное нарушение (к примеру, водитель пытался избежать ДТП) может повлиять на сумму штрафа. Инспектор обязан записать объяснения в протокол.

Также водитель вправе не давать объяснений, поскольку, согласно Конституции, он не обязан свидетельствовать против себя.

4. Право вести видеосъемку действий инспектора

Ст. 8 закона «О полиции»

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Новый регламент не содержит сведений о видеосъемке. Зная об этом, инспекторы могут запрещать видеофиксацию. На самом деле разрешается видеозапись действий инспектора. Запись может служить доказательством и подтвердить попытку склонить водителя к даче взятки.

В некоторых случаях требование не вести видеосъемку может быть законным. Однако у инспектора должен быть официальный документ, подтверждающий этот запрет: проведение оперативных мероприятий или если может произойти разглашение государственной тайны.

5. Право узнать фамилию, звание и должность инспектора, а также телефон дежурной части

П. 45, 52 Административного регламента, ст. 5 закона «О полиции»

Подойдя к водителю, инспектор обязательно должен представиться. В свою очередь, водитель вправе попросить удостоверение. Также водитель обладает правом узнать номер дежурной части. После этого совершить телефонный звонок и убедиться, служит ли там такой сотрудник и действительно ли подобное транспортное средство числится в ориентировке.

6. Право изучить постановление, протокол или акт, а также получить на руки их копии

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П. 134, 151, 168, 211 Административного регламента

Подобные документы составляются при нарушении ПДД, проведении осмотра автомобиля, изъятии из него личных вещей, установлении алкогольного опьянения у водителя или при задержании транспортного средства. При досмотре составляется протокол, а при осмотре — акт. В случае несоответствия составленных документов проведенным действиям результаты будут признаны недействительными.

Во всех случаях водитель вправе ознакомиться с составленным документом и при необходимости вписать уточнения. Также инспектор должен выдать копию документа.

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