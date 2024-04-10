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Не согласны со штрафом ГИБДД? Рассказываем, как его можно оспорить

Эксперт Сажин объяснил порядок действий при оспаривании водителем штрафа ГИБДД

Если автовладелец считает, что ему несправедливо выписали штраф, у него есть законное право его оспорить. Об этом в интервью «Общественной Службе Новостей» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

В качестве примера он привел штраф за неправильную парковку, непристегнутый ремень безопасности и другие случаи. На обжалование штрафа автовладельцам дается 10 дней с момента получения постановления, напоминает эксперт.

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Очень важно отслеживать при помощи портала Госуслуги получение штрафов, потому что если он по каким-то причинам остался незамеченным водителем, это не снимает с него ответственности, по закону квитанция будет считаться врученной, подчеркивает Сажин.

В случае несогласия с выписанным предписанием необходимо обратиться в тот орган, который направил постановление, и попросить предоставить фотофиксацию нарушения.

«Если это, к примеру, неправильная парковка, знак, об этом напоминающий, должен быть виден. Порой он может скрываться за листвой деревьев либо может быть не читаем», – перечисляет собеседник издания.

Сажин призывает автовладельцев соблюдать ПДД, не спешить и внимательно следить за ситуацией на дороге даже на знакомых дорогах, потому что в любой момент на них могут появиться новые ограничительные знаки или дорожная разметка. По дорогам нужно ездить как в первый раз, резюмирует эксперт.

Источник: Общественная Служба Новостей

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 3
10.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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