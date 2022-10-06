Остановила ГИБДД? Про этот нюанс знают только опытные водители

Начинающие водители, скорее всего, еще не сталкивались с ситуацией, когда сотрудник ГИБДД намерен перетряхнуть ваши вещи.

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Мы насчитали 12 основных моментов, о которых нелишне знать каждому водителю при встрече с ГИБДД. Напомним об одном из самых важных.

Вправе ли водитель при досмотре требовать произвести видеофиксацию и предоставить понятых?

Инспектор вправе остановить машину, если она показалась ему подозрительной (например, есть предположение, что в ней перевозится оружие). В этом случае инспектор проверит у водителя документы, а дальнейшее будет зависеть от поведения автомобилиста. И в этом случае важно понимать разницу между осмотром и досмотром транспортного средства.

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Осмотр и досмотр ТС

Инспектор может осмотреть машину, но при этом к ней не прикасаться. Если же он намерен, скажем, открыть бардачок, то это уже досмотр и правила другие: инспектор обязан составить акт и пригласить двоих понятых либо обеспечить видеосъемку. Это регулируется п. 146, 147, 203 Административного регламента и ст. 25.7 КоАП РФ.

Водителю важно знать:

Если досмотр проводится без понятых и видеозаписи, водитель вправе отразить это в протоколе. Результаты такого досмотра суд признает несостоятельными.

При отсутствии понятых и протокола водитель вправе отказаться от проведения досмотра и потребовать вызова представителя дежурной части. Все это должно быть сделано до начала досмотра, а не во время.

Как во время осмотра, так и досмотра своей машины, владелец вправе и сам вести видеосъемку действий сотрудников правоохранительных органов.

Видеосъемка своими средствами нужна для того, чтобы во время процедуры не было совершено противоправных действий. Грубо говоря, что ничего вам в машину не подкинули. Впрочем, как показывает практика, такие случае сегодня — большая редкость.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Узнать больше вы можете в нашем материале «12 нюансов, о которых лучше узнать заранее на случай остановки ГИБДД».