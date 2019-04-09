Это выясняли в ходе ежегодных испытаний летних и зимних шин от различных производителей.

В преддверии летнего сезона журналисты «За рулем» протестировали 36 комплектов шин разных брендов. Оценивали сцепные качества покрышек, их поведение на различных типах покрытия, комфорт и экономичность.

По результатам теста шин типоразмера 185/60 R14 премиального, среднеценового и бюджетного сегментов, опубликованного в мартовском номере журнала «За рулем», модель Continental ContiPremiumContact 5 была признана лучшей в сравнении с 11 конкурентами. Лучшими качествами данной шины были названы сцепные свойства, надежная управляемость при экстремальном маневрировании на мокром асфальте, высокий акустический комфорт и плавность хода.

В этом тесте шина стала первой по 9 показателям, в частности, тормозной путь на мокром асфальте оказался на 7,1 м короче, чем у аутсайдера теста: к примеру, это на 2,69 м (в 1,6 раза) больше, чем корпус среднеразмерного седана. То есть сумма предотвращенного потенциального ущерба при ежедневных рисках ДТП несоизмеримо выше, чем разница в стоимости комплектов данных шин, и потому расходы на премиальную высокотехнологичную модель оказываются оправданными .

Тест летних шин распространенного типоразмера 205/55 R16, который журнал «За рулем» провел в апреле 2019 года, поставил по совокупности характеристик на первое место модель Continental PremiumContact 6, обошедшую 12 конкурентов. В числе сильных сторон шины испытатели отметили быстрое выполнение двойной переставки, отличные тормозные характеристики. Важной характеристикой оказалась высокая топливная экономичность на скорости 90 км/ч, что на 200 мл/100 км меньше, чем худший показатель в данном испытании . Это означает, что при интенсивном использовании шины за один сезон можно сэкономить около 30 л топлива, а за средний пятилетний срок эксплуатации комплекта резины экономия на горючем может составить около 7000 рублей.Шины линейки ContiPremiumContact нередко выигрывают российские и зарубежные сравнительные тесты, получая оценки не ниже «хорошо» и довольно часто «отлично» и «превосходно», и самое главное — демонстрируют ровность характеристик . В то же время ряд конкурентов, занимая первые места в одних испытаниях, оказываются в аутсайдерах в других. Происходит это потому, что некоторые свойства шин по сути противоположны друг другу, например отличное сцепление и высокая износостойкость, и поддерживать обе характеристики на высоком уровне непростая задача, которая под силу только высокотехнологичным брендам.

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Фото: Continental