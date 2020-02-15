Читатель «За рулем» спрашивает: почему эксперт не рекомендует восстанавливать шину с пятилетним пробегом, а вот против покупки шин со склада не возражает. Отвечаем.

— В материале про ошиповку колес было сказано, что восстанавливать пятилетнюю, походившую шину нет смысла, потому что она старая и жесткая, а вот пролежавшую на складе трехлетнюю шину можно смело покупать, поскольку она «абсолютно не теряет своих свойств». Как это понимать?

— Трехлетняя шина хранилась на темном складе, поэтому процессы старения ее почти не затронули. А шина, которая пять зим плавала в рассоле из реагентов, испытывала резкие перепады температур и воздействие солнечного света, действительно состарилась. Поэтому и нет особого смысла ее шиповать.

И еще. Высота протектора при восстановлении шипов должна быть не меньше 6 мм. Обычно за пять лет протектор успевает износиться сильнее.

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Какой износ шин считается критическим? Об этом узнайте тут.

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