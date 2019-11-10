Конечно, у всех зимние пробеги получаются разными. Кто-то, поставив осенью новенькую «шиповку», к весне проезжает тысяч тридцать километров. При этом он изнашивает шины до разрешенного законом предела — высота протектора должна составлять не менее 4 мм. Обычно при таком износе почти все шипы уже повылетали. Таким шинам путь на свалку, или, в крайнем случае, можно докатать их летом. Только учтите, что при езде по теплому асфальту разгон, торможение и поперечная устойчивость автомобиля вас не особо порадуют.

А вот если вы проезжаете за зиму 5000 —10 000 км и по окончании сезона с огорчением замечаете, что некоторое количество шипов утрачено, то есть смысл задуматься об установке ремонтных шипов.

Когда целесообразно дошиповывать?

Износ шин невелик — высота протектора не меньше 6 мм.

Шины не старые. Дошиповка шин старше пяти лет ничего не даст — резина зачерствела и не будет держать шип как следует.

Отсутствует разумное количество шипов. Потеря нескольких штук незаметна, а если выпали почти все, то дошиповка может оказаться слишком дорогой.

Способы дошиповки

1. Шипы стандартного размера (в новые отверстия). При этом варианте небольшие, но обычной конструкции шипы устанавливают в заранее просверленные отверстия. Место должно быть не рассечено канавками на расстоянии хотя бы 5 мм от центра отверстия. Современная шина имеет немного мест для установки шипов таким способом.

Зачастую шипы располагаются слишком близко к канавкам или отверстию под старый шип. Таким способом можно установить шипы в мастерской, и обойдется такая процедура примерно в 20 рублей за шип.

2. Ремонтный шип увеличенного размера (в штатное отверстие). Если отверстия под шипы не разбиты, то можно воспользоваться ремонтными шипами. В алюминиевый корпус запрессована твердосплавная вставка, а увеличенный диаметр обеспечивает пластмассовая втулка. Шип заходит в отверстие с большим натягом. В мастерских для установки используют пневмопистолет. Установка шипа в мастерской обойдется примерно в 20 рублей. Ремонтный шип стоит от 6 рублей за штуку. Поэтому находятся желающие дошиповать шины самостоятельно.

Ремонтные шипы выпускаются высотой 7, 8 или 9 мм. Обратите внимание на большой диаметр шипа. Благодаря этому шип очень плотно стоит в штатном отверстии.

3. Резьбовые шипы. Такие шипы по своей конструкции напоминают саморезы. Ставят их опять же в свободные от канавок и отверстий элементы протектора. Работу можно выполнить и самому.

Монтировать китайские шипы-саморезы просто, но держатся они не особенно хорошо, и всегда есть риск, что произойдет прокол шины своим же шипом. Цена за такой шип составляет 6–7 рублей.

Существуют и более качественные резьбовые шипы, как на фото. Каждый стоит около 26 рублей, и еще необходимо приобрести специальный ключ. Их также можно ставить и в неразбитые штатные отверстия.

Пробуем сами — устанавливаем резьбовые шипы

Первым делом нужно подготовить отверстие под шип. Очищаем отверстие от грязи и камешков.

Штангенциркулем проверяем глубину отверстия под шип. Глубина должна быть равна длине шипа или немного его превосходить.

Самостоятельно установить ремонтные шипы можно с помощью дрели или шуруповерта. Зажимаем в патрон трубку внутренним диаметром 9 мм и наружным не более 12 мм. Можно использовать подходящую инструментальную головку.

Наносим на края отверстия водный раствор средства для мытья посуды для снижения трения при запрессовке шипа.

Нажимаем с силой на рукоять дрели и придаем небыстрое вращение патрону.

Трубочка проталкивает шип. Вынимаем наконечник дрели — шип установлен.

Шип установлен верно, когда кончик твердосплавной вставки выступает над поверхностью на 0,5–1,0 мм. Допустимо, если конец твердосплавной вставки окажется на одном уровне с протектором шины.

Неправильно подобранный шип совсем не выступает из шины.



Зашиповав своими силами шины, вы будете бережнее к ним относиться и не забудете про плавную езду при обкатке (а это минимум 300 км). Вовремя проведенная повторная ошиповка позволяет эксплуатировать шины еще не меньше двух сезонов или 30 000 км. Конечно, производителям шин такие способы восстановления покрышек невыгодны. Им желательно, чтобы при потере шипов потребитель приобрел новый комплект шин.

Выводы

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Повторная ошиповка позволит вернуть в строй шины, потерявшие часть шипов, но не имеющие большого износа протектора или повреждений. Экономически выгодно восстанавливать таким способом шины большого размера, потому что они дороги, а цена, например, 50-ти шипов будет составлять гораздо меньшую долю от цены новой шины.

Самостоятельная ошиповка (без пневмопистолета) — занятие довольно тяжелое. При цене установки шипа вместе с материалом в 20 рублей и отсутствием 200 шипов на комплект колес затраты составят около 4 000 рублей. Вместе с тем самостоятельная установка позволит сэкономить более двух третей этой суммы.

Все, что нужно знать про шипы, вы найдете тут.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители