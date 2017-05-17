Без проколов можно ездить годами. Но однажды появится необходимость заменить проколотое (или пробитое) колесо.

Совет 1. Всегда возить с собой набор для ремонта бескамерных шин

Очень часто воздух из шины выходит через небольшое отверстие от гвоздя, самореза, еще какой-нибудь острой мелочи. Чтобы отремонтировать повреждение, колесо даже не надо снимать с машины. Достаточно найти место прокола, прочистить отверстие специальным инструментом и вставить в него жгутик с клеем. Набор стоит пару сотен рублей, почти не занимает место, а использовать его может кто угодно, особенно в безвыходной ситуации. В итоге можно обойтись и вовсе без запаски.

Вот как выглядит процесс ремонта:

Совет 2. Прибегнуть к помощи

Если набора для ремонта шин у вас нет, можно попробовать остановить других водителей и попросить такой набор у них. Либо просить довезти вас с пробитым колесом до ближайшей шиномонтажной мастерской. Вернуться также на попутке. Возможно, кто-то и согласится. Желательно только оставить еще кого-то со своей машиной. Иначе можно лишиться как минимум домкрата, на котором машина будет стоять, пока вы ремонтируете шину. Так или иначе, но и в этом случае запаска не пригодится. Если же без нее не обойтись, важно соблюдать несколько правил.

Совет 3. Ставить запаску назад

Ставьте запаску на заднюю ось. Если пробитым оказалось переднее колесо, придется потрудиться. Ведь вы наверняка возите с собой только один домкрат. Сначала вместо исправного заднего колеса ставим запаску. А затем снимаем поврежденное колесо спереди и меняем его на то, которое вы только что сняли с задней оси. Учтите, что, если шины — с направленным рисунком протектора, менять колеса нужно строго по одному борту.

Зачем такие сложности? Чтобы не потерять управление и не улететь с дороги на первом же повороте. С летней шиной на передней оси автомобилем будет очень тяжело управлять на зимней дороге.

Совет 4. Не спешить

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Поставив запаску даже на заднюю ось, отправляйтесь в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Не спеша. Старайтесь не делать резких движений рулем. Еще осторожнее ехать придется, если у вас не полноразмерная запаска, а тоненькая докатка. Обычно на таких колесах есть наклейки, предупреждающие о максимально допустимой скорости — например, 60 км/ч. Но на зимней дороге и этого может быть слишком много.

Есть и еще один нюанс: закон запрещает эксплуатацию автомобиля с разными шинами на одной оси. Но с оговоркой. В п. 2.3.1 ПДД сказано:

При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности;

Так что до шиномонтажной мастерской доехать можно. Только помните, что даже с одним летним колесом тормозной путь автомобиля может значительно увеличиться.

Совет 5. Купить хороший домкрат

Штатные домкраты обычно далеки от совершенства. Их делают максимально компактными, и они не пригодны для многократных подъемов. Так что лучше приобрести действительно хороший домкрат — подкатной, гидравлический, в удобном пластиковом кейсе. Скажете себе спасибо за предусмотрительность при первом же использовании.

Полноценная запаска в современном автомобиле встречается все реже. Все чаще — узкая и с меньшим диаметром. Ехать на такой нужно крайне осторожно.

Совет 6. Использовать полноценное запасное колесо

Если отправляетесь в дальний путь зимой и у вас есть возможность взять с собой еще одно колесо с зимней шиной, лучше всего поступить именно так. Опытные владельцы внедорожников и вовсе возят с собой по паре запасных колес — таких же по характеристикам, что установлены на машине. Конечно, для них требуется много места в багажнике. Но лучше отказаться от какого-нибудь барахла, зато нормальная запаска гарантирует, что вам не придется замерзать возле обездвиженной машины зимой.