На самом деле печальных последствий можно и избежать.

Прокол колеса — явление редкое даже в российских условиях. Большинство водителей обходится без пробоев много лет подряд. Но мало ли что попадется вам на дороге...

Как рулить во время прокола?

Материалы по теме Ремонтируем проколотую шину — тест 16 ремкомплектов и советы ЗР

Современные бескамерные шины в большинстве случаев при проколе теряют давление медленно. Поэтому чаще всего вы замечаете спущенное колесо на стоянке, ведь на ходу ничего особенного с ним не происходит. При движении по трассе вы почувствуете пробой по нарастающим отклонениям в поведении машины. Она станет больше рыскать в колее и при перестроениях, ее начнет уводить в сторону спустившего колеса. Хватит времени, чтобы выбрать место для безопасной остановки и внешнего осмотра. Совет тут один: избегайте резких движений рулем и резких торможений, все действия выполняйте максимально плавно и крепче держите «баранку».

Если же вы повредили шину настолько сильно, что она мгновенно спустила, то дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, как вы держали руль в момент прокола. Крепкая хватка поможет не «потерять» машину в первый момент. Ее станет сильно уводить в сторону, на которой стоит спущенное колесо. Разрыв левого переднего в левом ряду трассы без отбойника может стать фатальным в момент. Пробой заднего не менее опасен: корму начинает водить из стороны в сторону. Так что не пренебрегайте банальным советом всегда сжимать «баранку» на совесть. Главное — постараться удержать машину от выезда на встречку.

Как правильно тормозить при проколе?

Резко нажимать на тормоз небезопасно, даже на автомобиле с ESP и прочей электроникой. Поведение машины от этого может заметно ухудшиться. Если позволяет дорожная обстановка, замедляйтесь за счет отпускания педали газа. И подольше оставайтесь на ровном асфальте: разбитая обочина поспособствует потере управляемости.

В чем опасность?

Легковых машин и вседорожников на камерных колесах в строю осталось исчезающее малое количество: слишком уж древняя конструкция. Но у некоторых автовладельцев камера вставлена в запаску, например, по причине крайней изношенности самой шины, которая уже не способна держать давление. Так что напомнить будет нелишне: опасность камеры в том, что она при проколе теряет давление мгновенно, как воздушный шарик. Изменение в поведении автомобиля происходит резко, у водителя нет времени почувствовать постепенно нарастающее непослушание автомобиля.

Редко, но случается, что разрываются и бескамерные колеса. Например, при сильном износе или наезде на особо выдающееся препятствие. В этом случае советы те же, что и для камерных покрышек.

Совет от «За рулем»

С середины 2000-х годов иномарки начали оснащать датчиками давления в шинах. Эта система активной безопасности подскажет о проколе раньше, чем это почувствует водитель. Благодаря китайской промышленности сегодня дооснастить такой опцией можно любой автомобиль, причем весьма недорого. Полезная штука — рекомендуем!

Главное во время прокола — без паники! Три колеса у машины остаются и свою работу делают. В конце концов даже мотоциклисты при проколе умудряются удерживать байк в вертикальном положении и останавливаться в штатном режиме.