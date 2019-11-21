Что делать, когда тормозить бесполезно: советы от профи

В экстренной ситуации первыми сработают инстинкты. Для водителя они плохие помощники: действовать нужно так, чтобы нанести минимальный вред, да еще и не забывать о ПДД.

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Не заметил сам или препятствие действительно возникло на пути в последний момент — причины не важны, когда необходимо срочно действовать. Идеальный вариант — избежать аварии, но это, к сожалению, не всегда достижимо даже для опытного водителя на современной машине с электронными ассистентами и хорошими шинами.

Если не брать в расчет вымирающий на дорогах класс автомобильных древностей, то в минимальный набор систем безопасности всегда входит ABS. Она позволяет совмещать два действия — тормозить и пытаться обрулить помеху. Колеса остаются незаблокированными даже при экстренном замедлении, и автомобиль сохраняет способность маневрировать.

Теория и практика

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Для начала посмотрим, что говорят насчет сложившейся ситуации ПДД. Выдержка из пункта 10.1: «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Многие трактуют формулировку как запрет на маневрирование в принципе. Неверно! Прямо он не прописан, а основной принцип закона — что не запрещено, то разрешено.

Похожая ситуация, кстати, с «междурядьем» для мотоциклистов. Прямого запрета находиться двум транспортным средствам в одной полосе в ПДД нет, вокруг чего и идут постоянные распри. Или еще один пример — параграф об ослеплении водителя встречными фарами: «При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться» (пункт 19.2). Вот тут запрет маневра прописан прямее некуда.

Итак, разобрались: Правила обязывают тормозить и не запрещают крутить рулем.

Основной инстинкт

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Если посмотреть подборки записей с видеорегистраторов в интернете, можно убедиться, что только жмут на тормоз немногие водители. У подавляющего большинства срабатывает инстинкт двойного действия: тормозить и крутить рулем. От замедления никакого вреда, а вот делать второе «на автомате» никак нельзя! Понятно, что в экстремальной ситуации мало кто способен трезво просчитать обстановку, однако это необходимо.

От выезжающего сбоку автомобиля почти все инстинктивно уворачиваются в ту же сторону, куда едет он — в надежде проскочить перед носом. Сработать это может только в том случае, когда второй водитель почти сразу вас замечает и резко останавливается. Чаще «встреча» все же происходит. Не так уж редко в видеороликах можно заметить: тормози машина четко в своей полосе, оппонент успел бы проскочить! В случае с движущейся помехой маневр отнюдь не всегда поможет.

Человек, в отличие от автомобиля, абсолютно незащищен от удара. Тут инстинкты шофера срабатывают еще острее, однако ситуация, если вдуматься, сложнее. Пешеход может метнуться в любую сторону, в момент изменив направление движения, а последствия от наезда несопоставимы по тяжести с мятым железом. Просчитать безопасную траекторию при таком раскладе очень сложно, но сделать это придется, опираясь на те факторы, которые складываются в конкретный момент.

Уже уходите?

Уходить от столкновения нужно, крепко подумав. Выруливать на встречную полосу — самый плохой вариант. Во-первых, по тяжести последствий лобовое столкновение несопоставимо с боковым или попутным: это самая страшная авария.

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Во-вторых, в этой ситуации вы имеете все шансы оказаться виновником. С учетом «во-первых» так себе перспектива. А неосмотрительно выехавший в вашу полосу с второстепенной автомобиль спокойно уедет целым и невредимым. Да, сейчас все чаще в России привлекают к ответственности водителей, которые спровоцировали ДТП, но непосредственными участниками его не являлись (как раз наша ситуация). Но удастся ли вам все доказать и показать?

В-третьих, маневр, в отличие от торможения в пределах одной полосы, требует от водителя определенных навыков. Возрастает риск потерять контроль над машиной. И вместо запланированной траектории «размотавшийся» автомобиль улетит на обочину, в дерево, в столб (продолжите в меру фантазии). ESP помогает далеко не всегда, ее возможности не безграничны. А это снова усугубление тяжести последствий. Причем не только для «железа», но и для себя со своими пассажирами. За последних, напомним, водитель несет полную ответственность. Их увечья или смерть влекут лишение прав и возбуждение уголовного дела.

Не стоит уходить и в сторону припаркованных машин — вместо одной «соберете» несколько и, опять же, останетесь виноватым.

Маневрировать, уходя от удара, нужно на холодную голову, с уверенностью в своих способностях и возможностях машины. Действовать на инстинктах особенно опасно зимой или в дождь, когда риск потери сцепления с дорогой особенно велик. Торможение, быть может, и не позволит избежать аварии. Зато его проще контролировать, и с точки зрения серьезности ущерба шансов оно дает больше.

Есть три ситуации, когда на тормоза нажимать нельзя (хотя и очень хочется).

Важно заранее увидеть препятствие на дороге, чтобы успеть на него среагировать. Поставьте дворники с обогревом и не дайте накапливаться наледи.

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