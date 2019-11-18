3 ситуации, когда на тормоза нажимать нельзя (хотя и очень хочется) — журнал За рулем

3 ситуации, когда на тормоза нажимать нельзя (хотя и очень хочется)

Водительские рефлексы порой сложно урезонить. В некоторых обстоятельствах они заставляют действовать неправильно. Последствия могут оказаться весьма неприятными и в большинстве случаев приводят к незапланированным тратам на ремонт машины.

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Тормози быстрее! 3 ситуации, когда это надо делать на пустой дороге

  1. Если у вашего автомобиля нет системы АБС, то тормозить в скоростном повороте очень опасно. Машина может уйти в неуправляемый занос. Но и современные автомобили со всеми возможными системами безопасности лучше не осаживать по полной при движении в ходовом повороте. В чем опасность? Когда колесо автомобиля просто катится в повороте, вся сила трения шины об асфальт в пятне контакта удерживает шину от бокового смещения, а автомобиль от заноса. Появление тормозной силы на колесе отбирает часть сцепных возможностей шины, и занос становится более вероятным событием. То же самое относится и к движению в повороте на скользкой дороге. Снижать скорость в этом случае нужно заранее, до поворота.
  2. На затяжном спуске в горах тормозить не советую. Быстрый износ тормозных элементов гарантирован, а возможен и полный отказ тормозной системы. Постоянно трущиеся диски могут оплавить поверхность тормозных колодок, а еще может вскипеть тормозная жидкость. В общем, «на тормозах» спускать машину с горы не стоит. А что же делать? Нужно включить одну из низших передач (на ручной коробке) и тормозить двигателем. На гидромеханическом автомате тоже можно выбрать селектором одну из низших передач (обычно L или 2). Роботы и вариаторы, переведенные в режим ручного управления, также позволяют выбрать одну из низших передач. Однако не любой автомобиль с автоматом позволяет тормозить двигателем. В этом случае тормозить нужно не постоянно, а с перерывами, давая остыть тормозам.
  3. Во время замены тормозных колодок, когда старые элементы уже сняты, даже не думайте нажимать на педаль тормоза. Поршни тормозных цилиндров, лишенные ограничителя,могут полностью выдвинуться из своих гнезд, тормозная жидкость вытечет, а вы попадете на дорогостоящий ремонт.

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Фото: depositphotos.com

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