3 ситуации, когда на тормоза нажимать нельзя (хотя и очень хочется)

На рынке Евросоюза у АВТОВАЗа возникли сложности з-за введения новых требований по выбросам. Предприятию необходима господдержка для разработки новых двигателей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Водительские рефлексы порой сложно урезонить. В некоторых обстоятельствах они заставляют действовать неправильно. Последствия могут оказаться весьма неприятными и в большинстве случаев приводят к незапланированным тратам на ремонт машины.
С появлением агрегаторов поездки на такси стали прозрачнее, а их водители… еще изворотливее. «За рулем» пробежался по форумам и поговорил с обманутыми клиентами, чтобы вычислить самые распространенные схемы развода.
Бесступенчатая трансмиссия Jatco, которую вазовцы по-прежнему называют автоматом, поменяла характер Весты и поставила крест на дальнейшем использовании на ней робота АМТ. Жалеть не стоит! Даже с учетом выросшей вдвое доплаты за отсутствие педали сцепления. «За рулем» протестировал машину и выяснил, каковы ее расход топлива и дорожный просвет.