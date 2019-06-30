Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

В объективы видеорегистраторов продолжают попадать все новые аварии. Многие из них происходят из-за нарушений правил дорожного движения. «За рулем» выбрал несколько типичных случаев — давайте учиться на чужих ошибках.

Посмотрите видеоролик. А после этого разберем каждый случай в отдельности.

Эпизод первый — «Обочина»

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Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками. Кроме того, на обочине могут останавливаться транспортные средства в случае технической неисправности. А вот езда по обочине запрещена:

п. 9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам…

Происшедшее в первом эпизоде наглядно показывает, чем чревато нарушение этого пункта ПДД. И хорошо еще, что после столкновения нарушителя не выбросило на полосу встречного движения. А ведь такое чуть было не случилось, и тогда все могло быть намного хуже.

Совет: не выезжайте на обочину, тем более на такой высокой скорости.

Эпизод второй — «Мокрый асфальт»

Типичный случай «аквапланирования». Пока машина с регистратором ехала за фурой, автомобиль послушно подчинялся действиям водителя. Но стоило водителю пойти на обгон, ситуация изменилась кардинально. Состояние шин и толщина водяного слоя на дороге на высокой скорости стали критическими — водитель хочет занять место в ряду перед грузовиком и не может этого сделать. Автомобиль теряет управление, его разворачивает. Хорошо еще большая дистанция до встречного автомобиля позволила избежать аварии.

п. 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

Совет: снижайте скорость движения во время дождя.

Эпизод третий — «Транспорт со спецсигналом»

Не разглядеть пожарный автомобиль с сиреной и включенным проблесковым маячком на перекрестке — это надо хорошо постараться. И уже ни за что не поверю, что водитель не знал этого пункта Правил:

п. 3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

Совет: не чините препятствий спецтранспорту.

Эпизод четвертый — «Обгон и объезд»

Водитель джипа собирается совершить обгон, но не подает сигнала левого поворота. В последний момент он замечает попутный автомобиль, который уже начал такой же маневр на мгновение раньше. Резкое движение рулем, и внедорожник начинает заносить. В результате пострадал мотоцикл.

п.11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

Совет: соблюдайте правила обгона и не делайте резких движений рулем в экстренной ситуации, особенно если у вас нет соответствующих навыков.

Эпизод пятый — «Левый поворот»

Казалось, водитель автомобиля с регистратором все делает правильно: прижимается к осевой и, надеюсь, включает заранее левый поворотник. Впереди встречная полоса свободна, насколько хватает глаз.

А вот водитель большегруза нарушает Правила в части пункта 11.2:

Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево.

И он, безусловно, виноват. Да и остановить пошедший на обгон груженый лесовоз не так-то просто.

Возникает вопрос: а можно ли было аварии избежать с точки зрения водителя легкового автомобиля с регистратором? Думаю, да, если бы он оценил, как развивается обстановка сзади. Посмотри он в боковое зеркало — не стал бы поворачивать!

Совет: при любом маневре соблюдайте осторожность и оценивайте ситуацию вокруг вас.